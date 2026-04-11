শ্যুটে পুড়ে যায় পিঠ! সেই যন্ত্রণা নিয়েই বিশেষ কায়দায় পোশাক পরে পরদিন হাজির সেটে

শ্যুটে পুড়ে যায় পিঠ! সেই যন্ত্রণা নিয়েই বিশেষ কায়দায় পোশাক পরে পরদিন হাজির সেটে
অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি সম্প্রতি তাঁর কেরিয়ারের প্রথম দিনগুলির কথা স্মরণ করেছেন, একটি সিনেমার শুটিংয়ের সময় কীভাবে তিনি তাঁর পিঠে পুড়ে গিয়েছিল!
শিল্পা শেট্টি ১৯৯৩ সালে তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেন। তাঁর ডেবিউ সিনেমা ছিল বাজিগর। এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে কাজল এবং শাহরুখ খানও অভিনয় করেছিলেন। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন আব্বাস-মস্তান।
শিল্পা শেট্টি বলিউডের অন্যতম সফল নায়িকাদের একজন হিসেবে বিবেচিত হন। সম্প্রতি একটি পডকাস্টে তিনি ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর সাফল্য নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, সফলতা তাঁর কাছে সহজে আসেনি, বরং ধারাবাহিকভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। সেই কথোপকথনে তিনি আরও জানান, একবার শুটিংয়ের সময় তাঁর পিঠ পুড়ে গিয়েছিল, তবুও তিনি পরের দিনই শুটিংয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।
শিল্পা শেট্টি-র সাফল্যর মন্ত্র
শিল্পা শেট্টি ইউটিউব চ্যানেল টুমরো, টুডে শো-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, নির্মাতারা তাঁকে কাজ দিতেন কারণ তারা তাঁর ডেডিকেশন দেখতে পেতেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, একবার শুটিংয়ের সময় তিনি পুড়ে যান, কিন্তু পরদিনই শুটে ফিরে আসেন, কারণ তিনি চাননি তাঁর কারণে প্রযোজকদের ক্ষতি হোক। তিনি বলেন, ‘আমি কাজ পেয়েছি কারণ মানুষ আমার পরিশ্রম দেখেছে। আমি সবসময় আমার ১০০ শতংশ দিতাম এবং যে কোনো পরিস্থিতিতেই শুটিংয়ে যেতাম।’
কীভাবে পুড়েছিল তাঁর পিঠ
শিল্পা শেট্টি জানান, HMI Light-এর কারণে তাঁর পিঠ পুড়ে যায়। তিনি বলেন, শটের সময় তাঁকে ফ্রেম থেকে বের হতে হত এবং একটি আলো তাঁর পেছনে ছিল, যার ফলে তাঁর পিঠ সেই লাইটে লেগে যায়। তিনি বলেন, প্রথমে পোড়ার অনুভূতি বোঝা যায় না, পরে ব্যথা শুরু হয়। তবুও তিনি পরের দিন শুটিংয়ে যান। পোড়া পিঠের কারণে পোশাক পরতে সমস্যা হলেও তিনি সামনের দিক দিয়ে পোশাক পরে সেটি সেলাই করে দেন, যাতে জিপ বন্ধ করতে না হয়। তিনি বলেন, তিনি সবসময় চেষ্টা করেছেন যেন তাঁর কারণে কারও ক্ষতি না হয়।
কাজের সূত্রে, শিল্পাকে শেষবার ২০২৪ সালের সিনেমা Indian Police Force-এ রোহিত শেট্টির সঙ্গে দেখা গিয়েছে। তিনি অভিনয়ের পাশাপাশি ফিটনেস এবং লাইফস্টাইলের জন্যও বেশ জনপ্রিয়।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।