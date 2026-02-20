শাহিদের ‘ও রোমিও’-এর প্রশংসা করে ট্রোল্ড হৃতিক! ধুরন্ধরের প্রসঙ্গ টেনে কটাক্ষ করলেন নেটিজেনরা

অভিনেতা শাহিদ কাপুরের ছবি ‘ও রোমিও’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন। ইতিমধ্যে, অভিনেতা হৃতিক রোশনও ছবিটির রিভিউ দিয়েছেন। শাহিদ কাপুরের এই ছবিটি তাঁর বেশ পছন্দ হয়েছেন। তবে, এর জন্য অনেকেই নায়ককে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল করছেন।
অভিনেতা শাহিদ কাপুরের ছবি ‘ও রোমিও’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি ১৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন। ইতিমধ্যে, অভিনেতা হৃতিক রোশনও ছবিটির রিভিউ দিয়েছেন। শাহিদ কাপুরের এই ছবিটি তাঁর বেশ পছন্দ হয়েছেন। তবে, এর জন্য অনেকেই নায়ককে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল করছেন।
শুক্রবার সকালে হৃতিক রোশন তাঁর অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন- 'ও রোমিও'র অনন্যতা সকলের মন জয় করে নেবে। আমি এই ছবিটা খুবই উপভোগ করেছি। শাহিদ কাপুর দারুণ কাজ করেছেন। আমি তোমাকে ভালোবাসি। বন্ধুরা,হলে গিয়ে এটা দেখুন। আর, সার্কেল রানিং অ্যাকশনটিও অসাধারণ ছিল।'
হৃতিক রোশনের রিভিউটি অনেকের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছে। একজন নেটিজেন লিখেছেন, ‘এটা দুর্দান্ত। কেবল প্রতিভাই প্রতিভাকে চিনতে পারে।’ আর একজন লিখেছেন, ‘এই দুজন সবসময় একে অপরের পাশে থাকেন।’
কেউ কেউ হৃতিক রোশনের প্রশংসা করলেও আবার কেউ কেউ নায়ককে ট্রোলও করছেন। আসলে, হৃতিক রোশন ‘ধুরন্ধর’-এরওঁ রিভিউ দিয়েছিলেন। রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর'ও তাঁর পছন্দ হয়েছিল। তিনি ‘ধুরন্ধর’ -এর প্রশংসা করে লিখেছিলেন যে, ছবিটার গল্প বলার ধরণটি চমৎকার। তবে প্রশংসার পাশাপাশি তিনি আরও লিখেছেন যে ‘ধুরন্ধর’ -এর রাজনীতির সঙ্গে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন।
এবার, হৃতিকের ‘ও রোমিও’-এর পর্যালোচনার পর, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা তাঁকে তাঁর ‘ধুরন্ধর’ -এর রিভিউয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। একজন লিখেছেন, 'তাহলে আপনার এই হাস্যকর ছবিটা পছন্দ হয়েছে কিন্তু 'ধুরন্ধর'-এর মতো একটা ছবিকে সমস্যা মনে হয়েছে।' আরও একজন জিজ্ঞাসা করেছেন, 'আপনি কি 'ও রোমিও'-এর রাজনীতির সঙ্গে একমত?' আর একজন মন্তব্য করেছেন, 'আপনি কি এই ছবিতে কোনও রাজনীতি খুঁজে পাননি, যেমন 'ধুরন্ধর'-এ দেখেছিলেন?'