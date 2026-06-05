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    Hrithik Roshan: আর ‘ভালো ছেলে’ সাজতে চান না হৃতিক! খলনায়ক হওয়ার ইচ্ছে, বিশেষ অফার দিলেন জোয়া

    ২০০৯ সালের ‘লাক বাই চান্স’ ছবিতে তাঁর করা ‘জাফর’ চরিত্রটির মতো স্ক্রিপ্ট খুঁজছেন বলে জানান হৃতিক। অভিনয় কেরিয়ারে একঘেঁয়েমি কাটাতে চান নায়ক।

    Jun 5, 2026, 10:50:45 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    বলিউডের ‘গ্রিক গড’ হৃতিক রোশন এবার নিজের চেনা অন-স্ক্রিন ইমেজ বা ইমেজ ভেঙে চুরমার করতে প্রস্তুত। দীর্ঘ দিন ধরে পর্দায় যে ‘ভালো ছেলে’ বা আদর্শ নায়কের চরিত্রে তিনি অভিনয় করে আসছেন, এবার সেই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে ধূসর বা খলচরিত্রে অভিনয় করার ইঙ্গিত দিলেন অভিনেতা। হৃতিক নিজেই স্বীকার করেছেন যে, পরিচালকেরা সাধারণত তাঁকে কেবল ইতিবাচক ভূমিকার জন্যই ভাবেন এবং এই চেনা মানসিকতা তাঁকে কিছুটা হতাশ করে।

    আর ‘ভালো ছেলে’ সাজতে চান না হৃতিক! খলনায়ক হওয়ার ইচ্ছে, বিশেষ অফার দিলেন জোয়া (PTI)
    আর ‘ভালো ছেলে’ সাজতে চান না হৃতিক! খলনায়ক হওয়ার ইচ্ছে, বিশেষ অফার দিলেন জোয়া (PTI)

    প্যারিসের রাস্তায় নৈশকালীন সেলফি ও বিস্ফোরক পোস্ট

    সম্প্রতি হৃতিক তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি ছবি শেয়ার করে নিজের মনের এই সুপ্ত ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রাতের প্যারিসের একটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেলফি তুলছেন অভিনেতা, আর তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ডে আলোয় ঝলমল করছে আইফেল টাওয়ার। মাথায় কালো ক্যাপ, ডার্ক জ্যাকেট আর স্কার্ফ জড়ানো হৃতিককে বরাবরের মতোই হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছিল।

    তবে ছবির চেয়েও বেশি নজর কেড়েছে তাঁর দেওয়া ক্যাপশনটি। হৃতিক লিখেছেন— 'এইমাত্র আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করল, আমি ঠিক কী ধরনের চরিত্র খুঁজছি। যখন উত্তরটা আমার মাথায় এল, আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। ‘লাক বাই চান্স’ ছবির জাফরের কথা মনে আছে? ঠিক ওই রকম চরিত্র।'

    এখানেই থামেননি অভিনেতা। পরিচালকদের ওপর হালকা ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, ‘এই ধরনের কোনো চরিত্র পেলে আমি লুফে নেব। কিন্তু পরিচালকেরা আমাকে শুধু ভালো ছেলের চরিত্রেই দেখতে চান। দুঃখজনক।’

    ‘জাফর’ ম্যাজিক ও জোয়া আখতারের কফি-আমন্ত্রণ

    হৃতিক এখানে ২০০৯ সালের জোয়া আখতার পরিচালিত ‘লাক বাই চান্স’ ছবির ‘জাফর’ চরিত্রটির কথা উল্লেখ করেছেন। ছবিতে হৃতিকের স্ক্রিন টাইম বা উপস্থিতি সামান্য সময়ের জন্য হলেও, এক ক্যারিশম্যাটিক অথচ খামতি ও জটিলতায় ভরা এক সুপারস্টারের চরিত্রে তাঁর অভিনয় দর্শকদের মনে গভীর দাগ কেটেছিল। ফারহান আখতার, কঙ্কনা সেনশর্মা, জুহি চাওলা ও প্রয়াত ঋষি কাপুর অভিনীত এই ছবিতে হৃতিকের সেই অতিথি অভিনয় আজও তাঁর অন্যতম সেরা কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়।

    ইনস্টাগ্রামে হৃতিকের এই আক্ষেপের পোস্ট দেখা মাত্রই প্রতিক্রিয়া জানাতে দেরি করেননি ছবির পরিচালক জোয়া আখতার। কমেন্ট সেকশনে হৃতিককে সরাসরি কফির আমন্ত্রণ জানিয়ে জোয়া লেখেন, ‘চল, তবে কফি খেতে খেতে আলোচনাটা সেরে ফেলা যাক।’ পরিচালকের এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই নতুন কোনো প্রজেক্টের জল্পনা উসকে দিয়েছে সিনে-মহলে।

    হৃতিকের আগামী প্রজেক্ট

    ‘কহো না... পেয়ার হ্যায়’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে রাজকীয় অভিষেকের পর হৃতিক দর্শকদের বহু সুপারহিট ছবি উপহার দিয়েছেন। তবে তাঁর শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘ওয়ার ২’ বক্স অফিসে আশানুরূপ সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে।

    বর্তমানে অভিনেতা তাঁর কেরিয়ারের এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন। যশ রাজ ফিল্মস এবং রাকেশ রোশনের প্রযোজনায় বহুল প্রতীক্ষিত সুপারহিরো ছবি ‘ক্রিশ ৪’-এর মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে ডেবিউ করতে চলেছেন হৃতিক, যেখানে পরিচালনার পাশাপাশি মুখ্য ভূমিকাতেও থাকবেন তিনি। এর পাশাপাশি ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্মেও প্রযোজক হিসেবে পা রাখছেন অভিনেতা। প্রাইম ভিডিওর জন্য মুম্বইয়ের প্রেক্ষাপটে তৈরি থ্রিলার সিরিজ ‘স্টর্ম’ প্রযোজনা করবেন হৃতিক রোশন।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Hrithik Roshan: আর ‘ভালো ছেলে’ সাজতে চান না হৃতিক! খলনায়ক হওয়ার ইচ্ছে, বিশেষ অফার দিলেন জোয়া
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