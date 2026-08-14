হৃতিক ডেটিং অ্য়াপে! কঙ্গনার ‘অভিশাপে’ কি সাবা আজাদের সঙ্গে সম্পর্কে ধরল ভাঙন?

হৃতিক ডেটিং অ্য়াপে! কঙ্গনার ‘অভিশাপে’ কি সাবা আজাদের সঙ্গে সম্পর্কে ধরল ভাঙন?
সোশ্যাল মিডিয়ায় হৃতিক রোশন ও সাবা আজাদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন স্ক্রিনশটও ছড়িয়ে পড়ছে, যেখানে দাবি করা হচ্ছে যে হৃতিক একটি ডেটিং অ্যাপ ব্যবহার করছেন।
হৃতিক রোশন এবং সাবা আজাদ দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্কে রয়েছেন। তবে, তাদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন নিয়ে এখন সোশ্যাল মিডিয়া সরগরম। সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দাবি করা হচ্ছে যে হৃতিক রোশন একটি ডেটিং অ্যাপ ব্যবহার করছেন। তবে, এই প্রতিবেদনগুলো নিয়ে হৃতিক রোশন বা সাবা আজাদ কেউই এখনো কোনো বিবৃতি দেননি।
হৃতিক রোশন কি কোনো ডেটিং অ্যাপ ব্যবহার করছেন?
‘রায়া’ (পূর্বে একটি ডেটিং অ্যাপ, এখন একটি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং অ্যাপ) এর একটি প্রোফাইলের স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। প্রোফাইলটিতে হৃতিক রোশনের ছবি দেখা যাচ্ছে। প্রোফাইল বায়োতে লেখা আছে: ‘অভিনেতা/প্রযোজক/উদ্যোক্তা।’
সোশ্যাল মিডিয়ায় হৃতিক রোশন ট্রোলড হচ্ছেন
এই প্রোফাইলটি আসল নাকি নকল, তা আমরা নিশ্চিত করতে পারছি না, তবে এটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রমশ ভাইরাল হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা এতে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘ভারতের শোয়েব মালিক’। আরেকজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘ভাই, হৃতিক রোশনের যদি ডেটিং অ্যাপের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের কী হবে?’ আরেকজন বলেছেন, ‘ভাই, হৃতিক আবার সিঙ্গেল হয়ে গিয়েছে।’ আরেকজন কমেন্ট করেন, ‘হৃতিক আমিরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায়।’
ভক্তরা হৃতিক রোশনের পক্ষ নিচ্ছেন
এদিকে, একজন ব্যবহারকারী হৃতিকের পক্ষ নিয়ে লিখেছেন, ‘ভাই, সে সবসময় রায়া-তে ছিল। সে কখনও তার অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করেনি। এর মানে এই নয় যে তাদের ব্রেকআপ হয়ে গিয়েছে।’ আরেকজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘হয়তো কেউ হৃতিকের ছবি ব্যবহার করেছে।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘এই লোকেরা এমনভাবে কথা বলছে যেন তারা খুব নির্দোষ। সুযোগ পেলে তারাও একই কাজ করবে।’
হৃতিক রোশন ২০০০ সালে বিয়ে করেন
হৃতিক রোশনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বলতে গেলে, হৃতিক রোশন এবং সুজান খান ২০০০ সালে বিয়ে করেন। এই দম্পতি ২০১৪ সালে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সুজানের পর, হৃতিক সাবা আজাদের সঙ্গে ডেটিং করেন। ২০২১ সালে তাদের প্রেমের গুঞ্জন শুরু হয়। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে হৃতিক ও সাবাকে একসঙ্গে একটি ডিনার ডেটে দেখা যায়, যার পরে তাঁরা তাদের সম্পর্ককে অফিসিয়াল করেন।
সাবা আজাদ কী করেন?
সাবা আজাদ একজন অভিনেত্রী, সঙ্গীতশিল্পী এবং থিয়েটার পরিচালক। তাঁকে দিল কাবাডি, মুঝসে দোস্তি করোগে এবং বান্দর (২০২৬)-এর মতো সিনেমায় ছিলেন। বান্দার (Bandar) ছবিতে সাবা ববি দেওলের প্রেমিকার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More