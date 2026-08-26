‘হে ভগবান…’, তখন ৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা কিয়ারা, টক্সিকের সেটে নায়িকার কোন কীর্তিতে হাঁ হয়ে যান হুমা?

‘হে ভগবান…’, তখন ৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা কিয়ারা, টক্সিকের সেটে নায়িকার কোন কীর্তিতে হাঁ হয়ে যান হুমা?
হুমা কুরেশি জানান, 'টক্সিক'-এর একটি দৃশ্যে যখন তাঁর প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হচ্ছিল, তখন পরিচালকের কাছে অভিযোগ করার আগে তিনি অন্তঃসত্ত্বা কিয়ারা আডভানির দিকে তাকাতেন।
দক্ষিণী সুপারস্টার যশের (Yash) বহুপ্রতীক্ষিত ছবি 'টক্সিক' (Toxic) প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। টিজার মুক্তির পর থেকেই এই ছবি নিয়ে চর্চা অন্তহীন। চেন্নাইয়ে ছবির প্রি-রিলিজ ইভেন্টে এসে সহ-অভিনেত্রী কিয়ারা আদবাণীর (Kiara Advani) কঠোর পরিশ্রম ও পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেন হুমা কুরেশি।
অনুষ্ঠানে হুমা 'টক্সিক' ছবির একটি বিশেষ দৃশ্যের শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। হুমা জানান, ছবির একটি দৃশ্যে কৃত্রিম ভারী বৃষ্টির মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হচ্ছিল। টানা বৃষ্টিতে ভিজে হুমার মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়ে গিয়েছিল।
৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা কিয়ারা: হুমার যখনই অভিযোগ করতে ইচ্ছা করছিল, তখন তিনি কিয়ারার দিকে তাকান। সেই সময় কিয়ারা ৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টির মধ্যে একাগ্রতার সঙ্গে স্থির হয়ে শুটিং চালিয়ে যাচ্ছিলেন।
প্রেরণাদায়ক মুহূর্ত: কিয়ারার এই মানসিক শক্তি ও পেশাদারিত্ব দেখে হুমা অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হন।
কিয়ারার কন্যাসন্তানের আগমন:
গত বছর জুলাই মাসে সিদ্ধান্ত মলহোত্রা (Sidharth Malhotra) ও কিয়ারা আদবাণী তাঁদের কন্যাসন্তানের জন্মের খবর সোশাল মিডিয়ায় জানান। তাঁরা তাঁদের মেয়ের নাম রেখেছেন সরায়াহ মলহোত্র (Saraayah Malhotra) এবং পাপারাতজিদের কাছে মেয়ের ছবি না তোলার অনুরোধ জানিয়েছেন।
সিদ্ধার্থ-কিয়ারার প্রেম ও বিয়ে
২০২১ সালে 'শেরশাহ' (Shershaah) ছবিতে সিদ্ধার্থ ও কিয়ারার অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রি দর্শকদের নজর কেড়েছিল। সেখান থেকেই তাঁদের প্রেমের সূচনা হয় এবং ২০২৩ সালে রাজস্থানের জয়সলমীরে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More