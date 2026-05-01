    ‘আমি মাত্র ৮০!’ বয়স নিয়ে মন্তব্যে বিরক্ত জাভেদ, ক্ষমাও চাইতে হল আমিরকে

    আমির ও জাভেদ আখতারের কথোপকথনের ভিডিয়ো সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। বেশ মজাও পেয়েছে নেটপাড়া। ঠিক কী হয়েছিল?

    May 1, 2026, 14:41:32 IST
    By Tulika Samadder
    জাভেদ আখতার এবং আমির খান সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে আশি বছর বয়সেও প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য লেখক জাভেদ আখতারের প্রশংসা করেন অভিনেতা। জাভেদ আখতার মজা করে আমিরকে শুধরে দিয়ে বলেন যে, তাঁর বয়স মাত্র ৮০, কিন্তু তাঁকে 'এইটিজ'-এ আছেন বললে তা আরও বেশি বয়স্ক বোঝাতে পারে, যা একটি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। এই কথোপকথনটি এখন ভাইরাল হয়েছে।

    জাভেদ আখতার-আমির খান।
    আমির খান বলেছেন, ‘আপনার কথা শুনতে আমার সবসময়ই ভালো লাগে, তাই আমি ইউটিউবে আপনার ভিডিয়োগুলো দেখতে থাকি এবং এরপর আপনাকে ফোনও করি। আপনার কাছে আমার একটি প্রশ্ন আছে: আপনি এত দীর্ঘ সময় ধরে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন। আপনি বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের সঙ্গে কাজ করেছেন; যখন আপনি শুরু করেছিলেন তখন আপনার সমবয়সীদের সঙ্গে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তরুণ সহযোগীদের সাথে, এবং এখন আশি বছর বয়সে, কুড়ির কোঠার তরুণদের সঙ্গে। আপনি কীভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রাসঙ্গিক থাকেন?’

    এরপর আমিরকে থামিয়ে দিয়ে জাভেদ বলেন, ‘এইটিজ বলবেন না! কারণ ৮৭-ও আশির ঘরেই পড়ে, আর আমার বয়স মাত্র ৮০। আপনি যে ‘এস’ অক্ষরটি যোগ করেছেন, তা আমার বয়সের ওপর খুব নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে’। দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়েন। এমনকী, আমির খানও এরপর মুচকি হেসে বলেন, ‘আমি দুঃখিত’।

    কাজের সূত্রে, আমির খান বড় ছেলে জুনায়েদ খান ও সাই পল্লবীর ছবি ‘এক দিন’-এর প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন। যদিও থবিটি সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেনি দর্শক মনে। এমনকী, চলচ্চিত্র সমালোচকরাও সিনেমাটি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে।

    আমিরকে শেষ দেখা গিয়েছে সিতারে জমিন পর ছবিতে। লাহোর ১৯৪৭ আর লাভ আজ কাল ২ প্রযোজনা করছেন আমির এই মুহূর্তে। আমির খানকে বেশ কিছু আসন্ন বড় বাজেটের ছবিতে 'ক্যামিও' চরিত্রে দেখার গুঞ্জন রয়েছে।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

