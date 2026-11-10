‘আমি বিগ বসে থাকা ডিজার্ভ করি না এটা দাদা ভুল বলেছে,একটা ভুলের ২টো শাস্তি হয় না’, সৌরভকে একহাত নিলেন নন্দিনী

‘আমি বিগ বসে থাকা ডিজার্ভ করি না এটা দাদা ভুল বলেছে,একটা ভুলের ২টো শাস্তি হয় না’, সৌরভকে একহাত নিলেন নন্দিনী
'আমায় এভাবে কথা শুনিয়ে বের করে দেওয়ার দরকার ছিল না।' বিগ বস বাংলাকে তিনি টিআরপি এনে দিয়েছেন। সৌরভের মন্তব্যের সঙ্গে সহমত নন নন্দিনী স্বয়ং।
‘বিগ বস বাংলা’-র ঘর থেকে বেরোনোর পর আবারও বিস্ফোরক মন্তব্যে শিরোনামে এলেন নন্দিনী দত্ত। সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কড়া সমালোচনা ও শো থেকে বাদ পড়ার ঘটনায় তীব্র হতাশা ও মানভঙ্গের সুর ধরা পড়ল তাঁর গলায়। এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি শো-এর জন্য টিআরপি এনে দিয়েছেন, তাই তিনি এই ঘরে থাকার যোগ্য নন— এই কথা মানতে তিনি একেবারেই নারাজ।
‘একটা ভুলের দুটো শাস্তি হয় না!’— সৌরভের মন্তব্যে মনখারাপ:
বিগ বসের ঘর থেকে বিতাড়িত হওয়ার মুহূর্তটি স্মরণ করে নন্দিনী বলেন,'আমার মনের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। একটা ভুলের দুটো শাস্তি হতে পারে না। আমি ভাবতাম দাদা (সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়) আমাকে খুব ভালোবাসেন। হয়তো রেগে গিয়ে কথাগুলো বলেছেন, কিন্তু সেগুলো একটু ফিল্টার করে বা বেছে বলতে পারতেন। আমায় সোজাসুজি বলা যেত যে নিয়ম ভেঙেছ, এটা তোমার বাড়ি নয়। কিন্তু যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, তা সত্যিই খুব কঠিন ছিল।'
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেই নন্দিনী মনে করিয়ে দেন, সৌরভের নিজের মেয়ে সানাও তাঁর প্রায় সমবয়সী। তাই সঞ্চালক হিসেবে তাঁর কড়া কথার বদলে নন্দিনীর খেলার ইতিবাচক দিকগুলোর কিছুটা প্রশংসাও করা যেতে পারত।
‘ভগবান এসে বললেও বিশ্বাস করব না আমি ডিজার্ভ করি না’:
শো থেকে বের করে দেওয়ার সময় অপমানজনক মন্তব্য করার বিষয়ে সরব হন নন্দিনী।
ডিজার্ভ করা নিয়ে লড়াই: নন্দিনী জানান, দাদা বা অন্য কেউ বললেই তিনি মেনে নেবেন না যে তিনি বিগ বসের ঘরে থাকার যোগ্য নন। ঈশ্বর এসে বললেও তিনি বিশ্বাস করবেন না, কারণ তিনি এই শো-তে যথেষ্ট অবদান ও টিআরপি দিয়েছেন।
সৌরভের দায়িত্ব: তবুও সঞ্চালকের প্রতি কোনো শত্রুতা না রেখে নন্দিনী যোগ করেন, 'দাদা তো শুধু ওনার কাজটাই করছিলেন। তবে আমায় এভাবে কথা শুনিয়ে বের করে দেওয়ার দরকার ছিল না।'
বিতর্ক ও ট্রোলিং নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য:
সোশাল মিডিয়ায় তাঁকে নিয়ে চলা ট্রোলিং প্রসঙ্গে নন্দিনী হাসিমুখেই বলেন যে, এখন দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও ট্রোল করা হয়, সেখানে তিনি তো অতি সাধারণ একজন প্রতিযোগী।
বিগ বসের প্ল্যাটফর্ম তাঁকে অনেক কিছু দিয়েছে স্বীকার করে অভিনেত্রী জানান, যতই খারাপ লাগা থাকুক না কেন, যে মঞ্চ তাঁকে এত পরিচিতি দিয়েছে তার বিরুদ্ধে তিনি বেশি কিছু বাজে বলতে চান না।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More