Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘আমি তাদের সকলকে ঘেন্না করি যারা এটা ঘটিয়েছে’! বিজেপি জিততেই পোস্ট সৌরভের ভাইঝির

    স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এবং মোম গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে স্নেহা। বহুদিন ধরেই তিনি দেশের বাইরে। প্রথমে উচ্চশিক্ষা, পরবর্তীতে চাকরি। বাংলায় বিজেপি জিততেই সৌরভের ভাইঝি কী লিখলেন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে?

    May 4, 2026, 20:21:08 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাংলায় গেরুয়া ঝড়। অবিশ্বাস্য বললেও কম হয় না! ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল সরকারকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে পদ্মশিবির। ২০০-র উপরে আসন পেয়েছে বিজেপি, সেখানে তৃণমূলের দখলে ৮২টি আসন।

    বিজেপি জিততেই পোস্ট সৌরভের ভাইঝি স্নেহার।
    বিজেপি জিততেই পোস্ট সৌরভের ভাইঝি স্নেহার।

    বিজেপি জেতার একটি নিউজ আর্টিকেল শেয়ার করে বিস্ফোরক পোস্ট করতে দেখা গেল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদার মেয়েকে। স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে স্নেহা গঙ্গোপাধ্যায়ের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ভাইরাল।

    স্টোরিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ছবি-সহ একটি ক্যাপশন, যেখানে লেখা, ‘বাংলার ক্ষমতা দখল করল বিজেপি ১৯২-এর বেশি সিটের মাধ্যমে, তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনকে সরিয়ে।’ আর এটি শেয়ার করে স্নেহা লিখলেন, ‘আমি তাদের সকলকে ঘেন্না করি, যারা এটা ঘটিয়েছে।’ স্পষ্টই বিজেপির বিরোধিতা স্নেহার গলায়।

    স্নেহার ইনস্টাগ্রাম স্টোরি।
    স্নেহার ইনস্টাগ্রাম স্টোরি।

    স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় (Snehasish Ganguly) এবং মোম গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে স্নেহা। বহুদিন ধরেই তিনি দেশের বাইরে। প্রথমে উচ্চশিক্ষা, পরবর্তীতে চাকরি। চলতি বছরেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাইঝি তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিক নিখিল ক্ষীরসাগরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের চার বছরের সম্পর্কের পর এই বিয়ে হয় এবং হামেশাই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবাহিত জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলো শেয়ার করে নেন। খ্রিস্টান মতে বিয়ে হয়েছিল স্নেহা আর নিখিলের। স্নেহাশিসের জামাই পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং আমেরিকার বাসিন্দা।

    তৃণমূলের একাধিক মন্ত্রী, তারকা ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে হেরে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ের তলার জমি টলমল। পরিবর্তনের পথে হেঁটেছে বাংলার মানুষ একযোগে। ঠিক যেভাবে ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস জোট বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিল ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারকে হারিয়ে। সেই বছর ২৯৪টি আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট মাত্র ৬২টি আসন পায়। আর এবার ২৯৪টি আসনে তৃণমূল পেয়েছে ৮২টি।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    News/Entertainment/‘আমি তাদের সকলকে ঘেন্না করি যারা এটা ঘটিয়েছে’! বিজেপি জিততেই পোস্ট সৌরভের ভাইঝির
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes