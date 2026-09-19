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Shruti Haasan: ‘ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি পুরুষদেরও ঋতুস্রাব হোক', নারী শরীরের যন্ত্রণার কথা বললেন শ্রুতি!

‘ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি পুরুষদেরও পিরিয়ড হোক!’: পিসিওএস-এর যন্ত্রণা, হাাঁটুর অস্ত্রোপচার বনাম মাসিকের রাজনীতি নিয়ে বিস্ফোরক শ্রুতি হাসান।

Published on: Sep 19, 2026, 12:30:58 IST
By Priyanka Mukherjee
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পর্দার রূপোলি জগতের গ্ল্যামারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা চরম শারীরিক যন্ত্রণা ও নারীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দ্বিচারিতা নিয়ে এবার সোজাসুজি মুখ খুললেন দক্ষিণ ও বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রুতি হাসান। সোহা আলি খানের পডকাস্টে এসে নিজের পিসিওএস (PCOS) এবং শ্যুটিং সেটে তীব্র পিরিয়ডের যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসলেন তারকা!

Shruti Haasan says she wouldn't talk about her periods in the beginning of her career.
Shruti Haasan says she wouldn't talk about her periods in the beginning of her career.

শ্রুতি জানান, কাজের কন্ট্রাক্টে যাতে পিরিয়ডের ছুটির নিয়ম চালু হয়, তার জন্য তিনি বহুবার ঈশ্বরের কাছে অদ্ভুত এক প্রার্থনা জানিয়েছেন!

“পুরুষদের পিরিয়ড হলেই কন্ট্রাক্টে ছুটি পেতাম!”

পডকাস্টে পিরিয়ড ও হরমোনজনিত নানা ভুল ধারণা নিয়ে কথা বলার সময় শ্রুতি হাসান হেসেই বলেন:

“আমার মনে হয় এর একটাই মাত্র সমাধান আছে। আমি হাজার বার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি যেন পুরুষদেরও পিরিয়ড শুরু হয়! তাহলে অন্তত আমাদের কাজের কন্ট্রাক্টে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘পিরিয়ড লিভ’ (মাসিকের ছুটি) লেখা থাকত!”

শ্রুতির এই মন্তব্যে সহমত প্রকাশ করে সোহা আলি খান রসিকতা করে যোগ করেন, “সেটা হলে পুরুষরা হয়তো প্রতিযোগিতা শুরু করত যে কার কত বেশি ব্লিডিং হয়েছে বা কার ট্যাম্পন কত বড়!”

হাাঁটুর অস্ত্রোপচারের সহমর্মিতা বনাম মাসিকের যন্ত্রণা: সেটের দ্বিমুখী নীতি

ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে শ্রুতি জানান, পিসিওএস (PCOS)-এর সমস্যার কারণে তাঁর মারাত্মক পিরিয়ড পেইন বা পেটে ক্র্যাম্প হতো। কিন্তু সেটে এই নিয়ে কথা বলাটা একপ্রকার ট্যাবু ছিল। কোনো দিন শরীর খারাপের জন্য স্ক্রিনে মুখ অন্যরকম লাগলে বা এনার্জি কম থাকলে পরিচালকরা কারণ বুঝতে পারতেন না।

এই দ্বিমুখী নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলে শ্রুতি এক অসাধারণ উদাহরণ দেন। তিনি বলেন:

কো-স্টারের জন্য বিশেষ ছাড়: সেটে যখন এক পুরুষ সহ-অভিনেতা নিজের হাঁটুর অস্ত্রোপচারের (knee surgery) কথা জানান, তখন অমনি পুরো শ্যুটিং টিম তাঁর সুবিধা মতো সিডিউল পাল্টে কাজ করতে রাজি হয়ে যায়!

শ্রুতির স্পষ্ট প্রতিবাদ: এই বৈষম্য দেখেই প্রথমবার এক পরিচালককে সোজাসুজি নিজের পিরিয়ডের কষ্টের কথা জানান শ্রুতি। ভাগ্যক্রমে সেই পরিচালকের এক মেয়ে থাকায় তিনি বিষয়টি বোঝেন এবং পরিবেশটাই বদলে যায়।

সম্প্রতি ২০২৫-এর মেগা হিট ছবি ‘কুলি’ (Coolie)-তে রজনীকান্তের সঙ্গে দেখা যাওয়ার পর ২০২৬-এ রাম চরণের ‘পেড্ডি’ (Peddi) ছবির বিশেষ গানে ঝড় তুলেছেন শ্রুতি। সামনেই বিজয় সেতুপতির সঙ্গে ‘ট্রেন’ এবং দুলকার সালমানের সঙ্গে ‘আকাশমলো ওকা তারা’ রিলিজের অপেক্ষায়। তবে অভিনয়ের পাশাপাশি নারীদের স্বাস্থ্য ও অধিকার নিয়ে শ্রুতির এই চাঁচাছোলা বক্তব্য আপাতত জোর চর্চায় বিনোদন জগতে!

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/Shruti Haasan: ‘ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি পুরুষদেরও ঋতুস্রাব হোক', নারী শরীরের যন্ত্রণার কথা বললেন শ্রুতি!
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