দেবের ‘কিশোরী’ এবার জিতের নায়িকা! ইধিকা পাল এখন প্রযোজকদের প্রথম পছন্দ?

দেবের ‘কিশোরী’ এবার জিতের নায়িকা! ইধিকা পাল এখন প্রযোজকদের প্রথম পছন্দ?
দেব ও শাকিব খানের পর এবার সুপারস্টার জিৎ! নতুন ছবিতে জিতের নায়িকা হচ্ছেন ইধিকা পাল? চর্চা টলিপাড়ায়!
বাংলাদেশের মেগাস্টার শাকিব খানের সঙ্গে 'প্রিয়তমা' ও 'তুফান' করে সুপারহিট, অন্যদিকে টলিউডে সুপারস্টার দেবের সঙ্গে 'খাদান' ছবিতে জুটি বেঁধে ব্যাপক সাফল্য— এই মুহূর্তে কেরিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছেন অভিনেত্রী ইধিকা পাল (Idhika Paul)। এবার টলিপাড়ায় জোড় জল্পনা, খুব শীঘ্রই সুপারস্টার জিৎ (Jeet)-এর বিপরীতে বড় পর্দায় দেখা যেতে পারে এই গ্ল্যামারাস অভিনেত্রীকে!
টলিউডের অন্দরমহলে কান পাতলেই এখন ইধিকা ও জিতের এই সম্ভাব্য জুটি নিয়ে জোর চর্চা চলছে।
দেবের পর জিতের ছবিতে ইধিকা?
সম্প্রতি একের পর এক বড় বাজেটের ছবিতে বাণিজ্যিক সাফল্য পাওয়ার পর ইধিকার চাহিদা এখন তুঙ্গে। শোনা যাচ্ছে, জিতের আগামী নতুন প্রজেক্টের জন্য প্রযোজনা সংস্থা ও পরিচালকদের প্রথম পছন্দ ইধিকাই। যা পরিচালনা করবেন কে বলে বিপ্লবী কে বলে ডাকাত পরিচালক চিত্রনাট্য নিয়ে প্রাথমিক স্তরে কথাবার্তাও নাকি অনেকটাই এগিয়েছে! তবে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে অফিশিয়াল বা আনুষ্ঠানিক কোনও ঘোষণা জিৎ বা ইধিকা— কারও তরফ থেকেই আসেনি।
জিৎ-এর সঙ্গে নতুন ছবিতে কাজ করার এই গুঞ্জন নিয়ে যোগাযোগ করা হলে ইধিকা বিষয়টিকে আপাতত স্রেফ জল্পনা বলেই এড়িয়ে গেছেন। তাঁর মতে, উপযুক্ত সময়ে ছবি বা প্রজেক্ট সংক্রান্ত যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা প্রযোজনা সংস্থাই জানাবে।
যদি এই জল্পনা সত্যি হয়, তবে দেব ও শাকিব খানের পর জিতের সঙ্গে ইধিকার এই নতুন কেমিস্ট্রি যে বক্স অফিসে নতুন ঝড় তুলবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই!
ইধিকার হাতে এখন একগুচ্ছ কাজ। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কুইন ভিক্টোরিয়া ও গোয়েন্দা কানাইচরণের শ্যুটিং শেষ করেছেন নায়িকা। দেশু৭-এ আইটেম গানে দেখা মিলবে তাঁর খবর এমনই। দেশু৭-এর ব়্যাপ আপ পার্টিতে ইধিকার উপস্থিতি সেই খবরে সিলমোহর দিয়েছে। সব ঠিক থাকলে দেবের ‘লাকি চার্ম’ ইধিকা এবার জিতের শিবিরে সামিল হচ্ছেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More