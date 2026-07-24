Idhika-Srijit: দেবের ‘কিশোরী’কে হাতে ধরে ব্যাটিং শেখাচ্ছেন সৃজিত, গোয়েন্দা কানাইচরণে ইধিকার চমক

Idhika-Srijit: দেবের ‘কিশোরী’কে হাতে ধরে ব্যাটিং শেখাচ্ছেন সৃজিত, গোয়েন্দা কানাইচরণে ইধিকার চমক
পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়-এর আসন্ন থ্রিলার সিনেমা নিয়ে জল্পনা এবার সত্যি হলো! তাঁর নতুন ছবি ‘গোয়েন্দা কানাইচরণ’-এ ব্যাট হাতে ধরা দেবেন অভিনেত্রী ইধিকা পাল (Idhika Paul)।
দুই বাংলার চলচ্চিত্র দুনিয়ার জনপ্রিয় মুখ ইধিকা পাল (Idhika Paul)। এবার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কাজ করতে চলেছেন দেবের 'কিশোরী'। সৃজিত এবার গোয়েন্দা কানাইচরণ-কে বড়পর্দায় নিয়ে আসছেন। সেই ছবিতেই লিডিং লেডি ইধিকা।
সেই ছবিরই পোস্টার শ্যুটে ধরা দিলেন পরিচালক-নায়িকা। যা নেটপাড়ায় জল্পনা ও আগ্রহ উসকে দিয়েছে।
. নতুন সমীকরণ ও নতুন রসায়ন
বাংলা সিরিয়ালের চেনা মুখ ইধিকা ‘প্রিয়তমা’ ছবিতে বাংলাদেশের সুপারস্টার শাকিবের বিপরীতে অভিনয় করে ব্যাপক পরিচিতি পান, এরপর ধীরে ধীরে টলিউডেও নিজের মাটি শক্ত করছেন। তবে প্রথমবার ভিন্নধর্মী সিনেমা উপহার দেওয়া সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ফ্রেমে ইধিকার এই উপস্থিতি ভক্তদের মধ্যে নতুন কৌতুহল তৈরি করেছে। ইধিকা পালকে এবারই প্রথম কোনো স্পোর্টস-ভিত্তিক চরিত্রে দেখা যাবে। খুব সম্ভবত এই ছবিতে মহিলা ক্রিকেটারের চরিত্রে দেখা যাবে নায়িকাকে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার হওয়া ফটোশুটের ছবিতে পরিচালক ও অভিনেত্রীর মধ্যে দুর্দান্ত পেশাদার রসায়ন লক্ষ্য করা গেছে। ছবিতে সৃজিতকে তাঁর চেনা গম্ভীর ও সৃজনশীল মেজাজে এবং ইধিকাকে এক নতুন স্পোর্টি লুকেই পাওয়া গেল।
গোয়েন্দা কাহিনীতে ক্রিকেটের টুইস্ট
সৃজিত মুখোপাধ্যায় মানেই থ্রিলার ও গোয়েন্দা গল্পে নতুন মাত্রা। গোয়েন্দা কাহিনীর উপাদানে তৈরি এই প্রজেক্টে গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি ক্রিকেটের এই যোগসূত্র কীভাবে সাজানো হয়েছে, তা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে প্রবল কৌতুহল তৈরি হয়েছে। টলিউড সূত্রে খবর, গল্পের রহস্য উন্মোচনে ইধিকার এই ক্রিকেটার চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মোড় ঘোরানো ভূমিকা পালন করবে।
সৃজিত-যিশু জুটি
সৃজিত মুখোপাধ্যায় মানেই টানটান থ্রিলার আর নিখুঁত রহস্যের জাল। এর আগে তিনি কাকাবাবু ও ফেলুদাকে নিয়ে কাজ করে দর্শকদের মন জয় করেছেন। তবে এবার আর চেনা কোনো গোয়েন্দা নয়, বরং একদম নতুন ঘরানার গোয়েন্দা ‘কানাইচরণ’-কে রূপোলি পর্দায় সেলুলয়েডের রূপ দিতে চলেছেন তিনি। যেখানে নাম ভূমিকায় থাকবেন যিশু সেনগুপ্ত। রাজর্ষি দাস ভৌমিকের গোয়েন্দা কানাইচরণের কেস সলভ করার ধরণ বাকিদের চেয়ে বেশ আলাদা, যা বড়পর্দায় দেখার জন্য দর্শকেরা বেশ উৎসাহিত হবেন বলেই মনে করছেন সিনেমা সমালোচকেরা।
নতুন রসায়ন ও শুটিংয়ের প্রস্তুতি
সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ফ্রেমে ইধিকার এই অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই তোলপাড় টলিপাড়া। ছবিটির প্রাক-প্রযোজনা এবং লুক সেটের কাজ শেষ পর্যায়ে এবং খুব শীঘ্রই পুরো কাস্টিং ও মুক্তির তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে শুটিং শুরু করতে চলেছে টিম ‘গোয়েন্দা কানাইচরণ’।
সোশ্যাল মিডিয়ায় তুঙ্গে জল্পনা
ছবিটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই লাইক ও কমেন্টের বন্যা বয়ে গেছে। সিনেপ্রেমীরা সৃজিতের সাথে ইধিকার এই নতুন জুটি ও কাজ নিয়ে তাঁদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, সৃজিতের অনন্য পরিচালনা এবং ইধিকার সাবলীল অভিনয় পর্দায় এক নতুন চমক আনতে চলেছে।
‘কালাপানির দিশা’-র রহস্যভেদ
‘কুইন ভিক্টোরিয়া আর গোয়েন্দা কানাইচরণ’-এর গল্পটি আবর্তিত হবে রাজর্ষি দাসের ‘কালাপানির দিশা’ উপন্যাসকে কেন্দ্র করে। গল্পের পটভূমিতে যেমন থাকবে ঐতিহাসিক ছোঁয়া, তেমনই থাকবে এক জটিল রহস্যের জাল। কালাপানি বা আন্দামানের সেলুলার জেলের ইতিহাস ও এক অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক রহস্যের টানাপোড়েন এই ছবির মূল ইউএসপি (USP)। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের শেষেই শুরু হতে পারে এই মেগা প্রজেক্টের শ্যুটিং। যিশু-ইধিকা ছাড়াও এই ছবিতে থাকছেন- টোটা রায়চৌধুরী, অনুজয় চট্টোপাধ্যায় সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়-সহ আরও একাধিক পরিচিত মুখ।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More