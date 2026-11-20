‘শুধু মনের টানে, ভালো-খারাপ প্রতিটা মুহূর্তে পাশে থাকে’, বৃষ্টির রাতে নাড়ুর বাইকে চেপে দিদুনের বাড়িতে ইমন!
গত ১৫ বছর ধরে তিনি ইমনের সারথি, কিন্তু সহকারীর বদলে এখন তিনি ইমনের পরিবারের একজন। সেই দৃঢ় বন্ধুত্বের গল্প শোনালেন গায়িকা।
জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী যে ভীষণ মাটির মানুষ এবং কাছের মানুষদের আগলে রাখতে ভালোবাসেন, তা তাঁর অনুরাগীদের অজানা নয়। এবার নিজের দীর্ঘ ১৫ বছরের গাড়িচালক ও ছায়াসঙ্গী ‘নাড়ু’ (সন্দীপ জানা)-কে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় এক অত্যন্ত আবেগঘন ও ভালোবাসায় ভরা পোস্ট করলেন গায়িকা। শুধু কর্মী হিসেবে নয়, নাড়ুকে নিজের ‘ভাই’ এবং ‘পরিবার’ বলে সম্বোধন করেছেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী এই শিল্পী।
প্রবল বৃষ্টিতে রেনকোট পরে বাইক সফর:
পোস্টের সঙ্গে একটি মিষ্টি ছবিও শেয়ার করেছেন ইমন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রাতের অন্ধকারে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে কালো রেনকোট পরে বাইকের চালকের আসনে বসে রয়েছেন নাড়ু, আর পিছনে সাদা ও লাল প্রিন্টেড রেনকোট পরে হাসিমুখে পোজ দিচ্ছেন ইমন।
গায়িকা জানান, প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়েও নাড়ু তাঁকে তাঁর দিদুনের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন এবং আবার নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন। এই বিশেষ মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন ইমনের আরেক কাছের মানুষ ‘মুন’ (মুন বটব্যাল), যাঁকে ইমন নিজের ‘ফার্স্ট বেবি’ বলে উল্লেখ করেছেন।
‘ফুচকা থেকে চকলেট— সব আবদার মেটায় নাড়ু’:
নাড়ুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ইমন লেখেন, জীবনে অনেক বন্ধু এসেছে, অনেকে চলে গিয়েছে, কিন্তু খুব অল্প কিছু মানুষ থাকে যারা বিনা স্বার্থে, কেবল মনের টানে ভালো-খারাপ প্রতিটি মুহূর্তে পাশে থাকে— নাড়ু তাদেরই একজন।
ইমনের কথায়, ‘নাড়ু আমার গাড়ি চালায় প্রায় ১৫ বছর ধরে। ও আমার ভাই, আমার পরিবার। কত আবদারই না নাড়ু মেটায় আমার! এই ফুচকা এনে দেওয়া, এই চকলেট, এই একটু পান খাব— সব, মানে সবকিছু। এই কৃতজ্ঞতা ভাষায় বোঝানো যায় না।’
নাড়ুর পরিবারের জন্য ভালোবাসা ও নেটিজেনদের প্রশংসা:
পোস্টের শেষে নাড়ুর পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী লাবণী এবং তাঁদের মেয়ে সংহিতা (যাকে ইমন ‘আমাদের মেয়ে’ বলেছেন)-র জন্যও একরাশ ভালোবাসা পাঠিয়েছেন গায়িকা। ইমনের এই মানবিক ও আন্তরিক পোস্ট দেখে মুগ্ধ নেটপাড়া। তারকা হয়েও সহকর্মী ও কর্মীদের প্রতি তাঁর এই সম্মান ও ভালোবাসাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন অনুরাগীরা।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More