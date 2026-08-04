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    অবসর ভেঙে অভিনয়ে ফিরছেন ইমরান খান! ১০ বছর পর কোন ছবিতে দেখা যাবে আমিরের ভাগ্নেকে?

    নিখিল আদভানি পরিচালিত কাট্টি বাট্টির পরে ইমরান খান অভিনয় থেকে অকাল অবসর নিয়েছিলেন। ১০ বছর পর অবশেষে ফিরছেন তিনি।

    Published on: Aug 4, 2026, 20:43:57 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    দীর্ঘ ১০ বছর ধরে রুপোলি পর্দা থেকে দূরে থাকলেও বলিউড ভক্তদের মনে সর্বদা জায়গা করে রেখেছিলেন ইমরান খান (Imran Khan)। অবশেষে অনুরাগী ও দর্শকদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অকাল অবসর ভেঙে নিজের বহুল প্রতীক্ষিত কামব্যাকের ঘোষণা করলেন অভিনেতা নিজেই। নেটফ্লিক্সের আগামী সিনেমা 'অধুরে হাম অধুরে তুম' (Adhure Hum Adhure Tum)-এর মাধ্যমে অভিনয়ে ফিরছেন তিনি।

    অবসর ভেঙে অভিনয়ে ফিরছেন ইমরান খান! ১০ বছর পর কোন ছবিতে দেখা যাবে আমিরের ভাগ্নেকে
    অবসর ভেঙে অভিনয়ে ফিরছেন ইমরান খান! ১০ বছর পর কোন ছবিতে দেখা যাবে আমিরের ভাগ্নেকে

    ‘১০ বছর পর এই সিনেমাটা আমাকে করতেই হতো!’— ইমরান খান

    'দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়া'-কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ইমরান জানান, নতুন ছবির শুটিং ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে এবং বর্তমানে পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ চলছে। চলতি বছরের শেষের দিকেই ছবিটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেতে চলেছে।

    নিজের এই নতুন কাজ ও চরিত্র নিয়ে ইমরান বলেন:

    'আমি নতুন একটি সিনেমার শুটিং সবেমাত্র শেষ করেছি। ১০ বছর পর এটি আমার প্রথম সিনেমা এবং আমরা এখন পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ করছি। ছবিটির নাম 'অধুরে হাম অধুরে তুম'। এটি নেটফ্লিক্সের জন্য তৈরি একটি 'গ্রোন-আপ' বা পরিণত বয়সের রোমান্টিক কমেডি সিনেমা... যা আমার বর্তমান বয়সের সঙ্গে একদম সামঞ্জস্যপূর্ণ।'

    তিনি আরও যোগ করেন যে ছবিতে তরুণ ও প্রতিভাবান অভিনেতা গুরুফতেহ পীরজাদা-র (Gurfateh Pirzada) সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। ২০১৫ সালে নিখিল আদবানি পরিচালিত এবং কঙ্গনা রানাওয়াতের বিপরীতে অভিনয় করা 'কাট্টি বাট্টি' (Katti Batti) সিনেমার পর এটিই হতে চলেছে ইমরানের প্রথম রিলিজ।

    চকোলেট বয় ইমেজ থেকে 'দিল্লি বেলি'-র সাফল্য

    ২০০৮ সালে জেনেলিয়া ডি'সুজার বিপরীতে 'জানে তু... ইয়া জানে না' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক করেছিলেন ইমরান খান। প্রথম ছবিতেই বাজিমাত করে রাতারাতি তারকা হয়ে ওঠেন তিনি।

    রোমান্টিক ছবির ধারা: এর পর 'আই হেট লভ স্টোরিস', 'ব্রেক কে বাদ', 'মেরি ব্রাদার কি দুলহান', 'এক ম্যায় অউর এক্ক তু' এবং 'গোরি তেরে পেয়ার মেঁ'-র মতো একের পর এক হিট রোমান্টিক ছবিতে চকলেট বয় অবতারে দর্শকদের মন জয় করেন।

    আইকনিক চরিত্র: তবে ২০১১ সালের ব্ল্যাক কমেডি ছবি 'দিল্লি বেলি' (Delhi Belly)-তে ওঁর অভিনয় এখনও পর্যন্ত ওঁর ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা ও আইকনিক কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়।

    কেন হঠাৎ বলিউড থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন ইমরান?

    পরপর কয়েকটি ছবি বক্স অফিসে সাফল্য না পাওয়ার পর অভিনয় জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন অভিনেতা। গ্ল্যামার দুনিয়ার আলো ছাড়ার পেছনে ওঁর মূল কারণ ছিল পরিবার ও নিজের ব্যক্তিগত জীবন।

    একটি সাক্ষাৎকারে নিজের সেই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ইমরান বলেছিলেন, ২০১৬ সাল নাগাদ তিনি মানসিকভাবে বেশ ভেঙে পড়েছিলেন। ৩০ বছর বয়সের মধ্যেই ওঁর কাছে যথেষ্ট অর্থনৈতিক নিরাপত্তা চলে এসেছিল, ফলে ক্যারিয়ারের ইঁদুর দৌড়ে দৌড়ানোর উৎসাহ আর ছিল না।

    কন্যা ইমারা (Imara)-র জন্ম হওয়ার পর ইমরান সিদ্ধান্ত নেন যে ওঁর কাছে ভালো বাবা হওয়াটাই সবচেয়ে বড় কাজ। তাই নিজেকে মানসিকভাবে সুস্থ ও শক্ত করে গড়ে তুলতেই তিনি অভিনয় জগত থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/অবসর ভেঙে অভিনয়ে ফিরছেন ইমরান খান! ১০ বছর পর কোন ছবিতে দেখা যাবে আমিরের ভাগ্নেকে?
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