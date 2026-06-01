Imtiaz Ali: রণবীরের ‘রাম’ হওয়া নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে, অভিনেতার ওপর আস্থা রাখছেন ইমতিয়াজ?

Imtiaz Ali: রণবীরের ‘রাম’ হওয়া নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে, অভিনেতার ওপর আস্থা রাখছেন ইমতিয়াজ?
নিতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রমায়ণ' ছবিতে রণবীর কাপূর, ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করবেন। এবার ইম্তিয়াজ আলি রণবীরের রাম চরিত্রে অভিনয়ের উপর তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
রণবীর কাপুর 'রমায়ণ' ছবিতে রামের চরিত্রে অভিনয় করবেন। রণবীরের রাম চরিত্রে অভিনয়ের বিষয়ে অনেকের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া এসেছে। এখন চলচ্চিত্র নির্মাতা ইম্তিয়াজ আলি, যিনি রণবীরের সঙ্গে 'রকস্টার' ছবিতে কাজ করেছেন, তিনি তার মতামত জানিয়েছেন যে তিনি কী মনে করেন রণবীর এই চরিত্রটি ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন কি না।
রণবীর সম্পর্কে ইম্তিয়াজ বলেন, 'রণবীর সব কিছুই করতে পারেন একজন অভিনেতা হিসেবে। তাঁকে বিভিন্ন রোল করতে হবে এবং যখন তিনি ভিন্ন ভিন্ন রোল করেন, তখন তিনি সেই চরিত্রের অংশ হয়ে যান। তিনি একজন খাঁটি অভিনেতা এবং আমি চাই তিনি সব ধরনের রোল করুন। আমি খুব খুশি যে তিনি ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন কারণ তিনি চরিত্রে একটি ভিন্ন প্রভাব এবং বাস্তবতা নিয়ে আসেন।'
ইম্তিয়াজ আরও বলেন, 'রণবীরের জন্য খুব ভালো হবে যদি তিনি রামের চরিত্রে অভিনয় করেন কারণ তিনি সেই ধরনের অভিনেতা যিনি চরিত্রে মিশে যান। রামের চরিত্রে অভিনয় করা তার জন্য অনেক লাভজনক হবে।'
উল্লেখ্য, রণবীর 'রমায়ণ' ছবিতে শুধুমাত্র রামের চরিত্র নয়, পুরুষোত্তম রামের চরিত্রও ফুটিয়ে তুলবেন। দুটি চরিত্রে অভিনয় করার বিষয়ে রণবীর বলেন, 'ভগবান বিষ্ণুর অনেক ভিন্ন অবতার ছিল। ভগবান রামও একটি অবতার এবং পুরুষোত্তম রামও ভগবান রামের পূর্ববর্তী একটি অবতার। আমাকে ভগবান রাম এবং ভগবান পরশুরামের চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে যা চমৎকার।'
ছবিটি কবে মুক্তি পাবে?
'রমায়ণ' ছবিটি নিতেশ তিওয়ারি পরিচালনা করছেন এবং নমিত মালহোত্রা প্রযোজনা করছেন। ছবিতে রণবীরের পাশাপাশি, সাই পল্লভী-সীতা, যশ-রাবণ, সানি দেওল-হনুমান, এবং রবি দুবে-লক্ষ্মণের চরিত্রে অভিনয় করছেন। এ ছাড়াও ছবিতে অরুণ গোভিল, রকুল প্রীত সিং, কাজল আগরওয়ালও আছেন। ছবির প্রথম পার্ট এই বছর দীপাবলিতে মুক্তি পাবে। আর দ্বিতীয় পার্ট আগামী বছর দীপাবলিতে মুক্তি পাবে।
উল্লেখ্য, এই ছবিটি ভারতের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবি। প্রযোজক নমিত মালহোত্রা জানিয়েছিলেন যে উভয় পার্টের বাজেট মোট ৪ হাজার কোটি।