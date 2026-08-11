এরাই বাস্তবের হিরো! স্বাধীনতা দিবসে সত্যি ঘটনা অবলম্বনে তৈরি এই ৫ সিনেমা দেখুন
১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে, আপনি যদি সত্যিকারের দেশনায়কের গল্প দেখতে চান, তবে অবশ্যই এই ৫টি সিনেমা দেখুন। দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী এই প্রকৃত নায়করা সত্যিকারের হিরো। দেখুন তালিকা-
দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে তুলে ধরে এমন অসংখ্য সিনেমা নির্মিত হয়েছে। যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন এবং প্রাণ দিয়েছেন, তাদের গল্প দেখা বরাবরই হৃদয়স্পর্শী। এই সিনেমাগুলোর মধ্যে বেশকিছু দেখার পর আপনি চোখের জল ধরে রাখতে পারবেন না। দেশপ্রেমমূলক সিনেমার এই তালিকার কিছু গল্প একেবারে সত্যি। যখন আপনি পর্দায় এই গল্পগুলো দেখেন, তখন আপনি এই সিনেমাগুলোর সঙ্গে চিরকালের জন্য একাত্ম হয়ে যান। দেশের সত্যিকারের বীরদের উপর ভিত্তি করে নির্মিত এমনই পাঁচটি চলচ্চিত্রের কথা বলা হল, যারা দেশকে গৌরব এনে দিয়েছেন। অনেকে জীবন হারিয়েছেন, আবার অনেকে অমর হয়ে গিয়েছেন।
শেরশাহ
ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রার জীবন ও আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করে নির্মিত সিনেমা 'শেরশাহ' সম্ভবত এখনও দর্শক মনে গেঁথে আছে। এই সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। ২০২১ সালে, কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে, চলচ্চিত্রটি প্রেক্ষাগৃহের পরিবর্তে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পায়। প্রাইম ভিডিয়োতে সিনেমাটির সাড়া ছিল অভাবনীয়। এটির আইএমডিবি রেটিং ৮.৩।
টোয়েন্টি-ওয়ান
পরমবীর চক্র লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপালের জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত সিনেমা ‘টোয়েন্টি-ওয়ান’ বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে, সিনেমাটির গল্প দর্শকদের মনে গভীর ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। শ্রী রঘুরাম পরিচালিত ‘টোয়েন্টি-ওয়ান’ ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অগস্ত্য নন্দ। তিনি একুশ বছর বয়সী এক সৈনিকের চরিত্রে অভিনয় করেন, যিনি প্রাণ হারান। আইএমডিবি-তে Sটির রেটিং ৬.১।
সর্দার উধম
২০২১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্দার উধম সিং-এর জীবনের উপর ভিত্তি করে একটি সিনেমা মুক্তি পায়। এই সিনেমাটিতে উধম সিং-এর গল্প তুলে ধরা হয়েছে, যিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে মাইকেল ও ডায়ারকে গুলি করেছিলেন। চলচ্চিত্রটি দর্শকদের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। আইএমডিবি-তে এটির রেটিং ৮.৩।
রাজি
সেহমত নামের এক নারী গুপ্তচরের উপর ভিত্তি করে লেখক হরিন্দর সিক্কা ‘কলিং সেহমত’ বইটি লিখেছিলেন। এযা পরে মেঘনা গুলজার চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন আলিয়া ভাট। সেহমত ছিলেন একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমী, যিনি একটি পাকিস্তানি পরিবারের পুত্রবধূ হিসেবে থাকতেন। আইএমডিবি-তে এই চলচ্চিত্রটির রেটিং ৭.৭।
নীরজা
সোনম কাপুরের ছবি ‘নীরজা’-র গল্পটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত। নীরজা ভানোত ছিলেন একজন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট, যিনি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এই ছবিতে নীরজার চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোনম। আইএমডিবি-তে এই চলচ্চিত্রটির রেটিং ৭.৬।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More