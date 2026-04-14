Myscmme-Indian Idol: শ্রেয়ার ‘জিগর কা টুকরা’! ইন্ডিয়ান আইডল ১৬-র ওয়াইল্ড কার্ড সিজন ১৫-র মিশমি বসু

Indian Idol: শ্রেয়ার 'জিগর কা টুকরা'! ইন্ডিয়ান আইডল ১৬-র ওয়াইল্ড কার্ড সিজন ১৫-র মিশমি বসু
প্রাক্তন প্রতিযোগীকে ওয়াইল্ডকার্ড হিসেবে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে ইন্ডিয়ান আইডল ১৬-তে! আসছেন সিজন ১৫-র বাঙালি কন্যা, অসম গুয়াহাটির মিশমি বসু।
চলতি সিজনে বড়সড় চমক দিতে চলেছে জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ইন্ডিয়ান আইডল ১৬। প্রথমবারের মতো একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে শো-তে একজন প্রাক্তন প্রতিযোগীকে ওয়াইল্ডকার্ড হিসেবে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। আর তিনি হলেনসিজন ১৫-এর জনপ্রিয় প্রতিযোগী মিশমি বসু। এবার সিজন ১৬-তে ওয়াইল্ডকার্ড এন্ট্রি নিয়ে আবার মঞ্চে ফিরছেন তিনি।
আসামের মেয়ে মিশমি গত সিজনে সেরা ৬-এর ঠিক আগেই এলিমিনেট হয়ে যান। তবে তার কণ্ঠ এবং পারফরম্যান্স দর্শকদের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। এমনকী একবারও ডেঞ্জার জোনে না এসে, রেকর্ড গড়েছিলেন মিশমি। ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফরেন্স তাঁকে দর্শকদের অন্যতম প্রিয় প্রতিযোগীতে পরিণত করেছিল।
নতুন সিজনে বাড়তে চলেছে প্রতিযোগিতার মাত্রা
এই সিজনে মিশমি বসু-র প্রত্যাবর্তন প্রতিযোগিতাকে আরও কঠিন করে তুলবে বলে মনে করা হচ্ছে। গুয়াহাটির বাসিন্দা হিসেবে তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের ‘সেভেন সিস্টার্স’-এর প্রতিনিধিত্ব করবেন। এর আগে একাধিক মিউজিক রিয়্যালিটি শো-তে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকায়, মিশমি বসুকে এই সিজনের ট্রফির জন্য শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে দেখা হচ্ছে এখন থেকেই। ইতিমধ্যেই ভক্তদের মধ্যে অসম-কন্যার জনপ্রিয়তা আবারও বাড়তে শুরু করেছে।
ফিরে এসে কী বললেন মিশমি?
ইন্ডিয়ান আইডল ১৬-তে সুযোগ পাওয়া নিয়ে আবেগঘন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মিশমি বসু। তিনি বলেন, ‘যে শো আমাকে এত ভালোবাসা, স্বীকৃতি এবং প্রশংসা দিয়েছে, সেখানে আবার ফিরতে পেরে আমি নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে করছি। আমি একসঙ্গে উত্তেজিত, নার্ভাস, আনন্দিত এবং আবেগপ্রবণ। মনে হচ্ছে, আমি ঠিক সেখান থেকেই শুরু করছি, যেখানে শেষ করেছিলাম। এবার আরও বেশি শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে এগোতে চাই।’
মিশমি আরও জানান যে, তাঁর মূল লক্ষ্য ট্রফি জয় করা এবং প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করা। পাশাপাশি ভক্তদের কাছে তিনি আবেদন করেছেন, যেন তাঁরা আগের মতোই ভালোবাসা, সমর্থন এবং ভোট দিয়ে তাঁর পাশে থাকেন।
ইন্ডিয়ান আইড ১৬ প্রসঙ্গে
ইন্ডিয়ান আইডল ১৬ সোনি এন্টারটেইনমেন্ট টেলিভিশনে শুরু হয়েছে ১৮ অক্টোবর, ২০২৫-এ। শ্রেয়া ঘোষাল, বিশাল দাদলানি এবং বাদশা বিচারকের আসনে আছেন। শো-টি সঞ্চালনা করছেন আদিত্য নারায়ণ। সেরা ১৬-র তালিকায় বাংলার প্রতিযোগীদের উপস্থিতি রয়েছে, তবে গতবারের তুলনায় সংখ্যায় কম। আছেন উত্তরবঙ্গের মেয়ে বনশ্রী, যিনি গত সিজনে জি বাংলা সারেগামাপা-র মধ্যমণি ছিল। কলকাতার ছেলে আরফিন এবং অঙ্কিতা প্রধান।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।