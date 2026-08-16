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    Indrani Halder: ‘কী বয়স্ক লাগছে..’, বয়স নিয়ে কটাক্ষ ইন্দ্রাণী হালদারকে, ট্রোলারকে সবক শ্রীময়ীর

    'সামনে শীত আসছে, সার্কাসে হাতির দরকার, আপনাকে আমন্ত্রণ করতে পারে’, ট্রোলারকে তারই ভাষায় জবাব অভিনেত্রীর। 

    Published on: Aug 16, 2026, 09:00:07 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    সোশ্যাল মিডিয়ায় সেলিব্রিটিদের বয়স ও চেহারা নিয়ে কটাক্ষ নতুন কোনও ঘটনা নয়। তবে বেশিরভাগ তারকা এই ধরনের ট্রোল এড়িয়ে গেলেও এবার চুপ থাকলেন না ‘শ্রীময়ী’ ইন্দ্রাণী হালদার। নিজের চেহারা ও বয়স নিয়ে কটাক্ষ করা এক নেটিজেনকে সোজা ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে কড়া জবাব দিলেন তিনি।

    ‘কী বয়স্ক লাগছে..’, বয়স নিয়ে কটাক্ষ ইন্দ্রাণী হালদারকে, ট্রোলারকে সবক শ্রীময়ীর
    ‘কী বয়স্ক লাগছে..’, বয়স নিয়ে কটাক্ষ ইন্দ্রাণী হালদারকে, ট্রোলারকে সবক শ্রীময়ীর

    শ্রীময়ী ধারাবাহিকের পর দীর্ঘদিন লাইমলাইট থেকে গায়েব ছিলেন অভিনেত্রী। মাঝে শারীরিক অসুস্থতার জেরে তাঁর ওজন বেড়েছিল অনেকখানি। তবে এখন ওজন ঝরিয়ে পুরোনো চেহারায় ফিরেছেন অভিনেত্রী। আজকাল ফের ক্য়ামেরার সামনে দেখা মিলছে টলিপাড়ার আদরের ‘মামণিদি’র। ছোটপর্দায় রিয়ালিটি শো-এ কাজের ইচ্ছে প্রকাশ করলেও মেগা সিরিয়াল না করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন ইন্দ্রাণী হালদার। এর মাঝেই নতুন একটি ফটোশ্যুটের ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী। তাতেই এক নেটিজেন তাঁকে বয়স নিয়ে খোঁচা দেয়।

    নেটিজেনের বয়সের খোঁচা ও ইন্দ্রাণীর সপাট জবাব

    এক ট্রোলার অভিনেত্রীর ছবি দেখে লেখেন, ‘নিজেকে আগে সুস্থ করো। কী বয়স্ক লাগছে!!’ চরম কড়া ও ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় সেই ট্রোলারের কমেন্টের উত্তর দেন ‘গোয়েন্দা গিন্নী’।

    ইন্দ্রাণী হালদারের জবাব: ‘আপনি প্লিজ এই হাতির মতো চেহারা নিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে টাইট গেঞ্জি আর প্যান্ট পরে সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশি করে ছবি দেবেন…. সামনে শীত আসছে, সার্কাসে হাতির দরকার, আপনাকে আমন্ত্রণ করতে পারে’।

    শুধু তাই নয়, অভিনেত্রীর হয়ে আরেক অনুরাগী ওই ট্রোলারকে কড়া জবাব দিলে ইন্দ্রাণী হাসির ইমোজি দিয়ে রসিকতার ছলে লেখেন— ‘আমার আর কিছু বলার নেই, উনি পাগল’।

    ছোটপর্দায় বিরতি ও কেরিয়ারের নতুন অধ্যায়

    জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার দীর্ঘদিন ধরে বাংলা মেগা ধারাবাহিকের অন্যতম সেরা মুখ ছিলেন। তবে ছোটপর্দায় নিয়মিত শুটিংয়ের বাঁধাধরা নিয়ম ও শারীরিক চাপের কারণে তিনি মেগা সিরিয়ালে না ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে রিয়ালিটি শো-এর সঞ্চালনায় আগ্রহী, কাজ করতে চান ওটিটি প্ল্য়াটফর্মেও। জানিয়েছেন, ‘ভালো সুযোগ পেলে নিশ্চয় কাজ করব’।

    ইন্দ্রাণী হালদার কোনওদিনই নিজের বয়স লুকানোয় বিশ্বাসী নন। প্রাণ খুলে বাঁচতে ভালোবাসেন পঞ্চাশোর্ধ ইন্দ্রাণী, বরাবরই স্পষ্টবক্তা অভিনেত্রী। এদিনও তাই ট্রোলারকে কড়া জবাব দিলেন অভিনেত্রী।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Indrani Halder: ‘কী বয়স্ক লাগছে..’, বয়স নিয়ে কটাক্ষ ইন্দ্রাণী হালদারকে, ট্রোলারকে সবক শ্রীময়ীর
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