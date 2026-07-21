A Little Bengali: দিল্লি পুলিশের লাঠিচার্জ নিয়ে পোস্ট, ‘আ লিটল বেঙ্গলি’-খ্যাত মৌলিকে খুনের হুমকি ‘ডানপন্থী’ নেটিজেনের

A Little Bengali: দিল্লি পুলিশের লাঠিচার্জ নিয়ে পোস্ট, ‘আ লিটল বেঙ্গলি’-খ্যাত মৌলিকে খুনের হুমকি ‘ডানপন্থী’ নেটিজেনের
‘আ লিটল বেঙ্গলি’ চ্যানেলে বিগত কয়েকমাস ধরে সামাজিক নানা ইস্যু নিয়ে পোস্ট আসছে। এমনকী, দিল্লিতে চলা বিক্ষোভ নিয়েও একাধিক পোস্ট করেছেন মৌলি। আর সেরকমই একটি পোস্টে এল খুনের হুমকি।
সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে ক্রমাগত কথা বলে আসছেন যে কনটেন্ট্র ক্রিয়েটররা তাঁদের মধ্যে অন্যতম হল ‘আ লিটল বেঙ্গলি’ অর্থাৎ মৌলি মণ্ডল। এমনকী, বর্তমানে দিল্লিতে চলা ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভ, সোনম ওয়াংচুকের অনশন নিয়েও একাধিক পোস্ট এসেছে মৌলির পেজে। আর সেরকমই একটি পোস্টে তাঁকে দেওয়া হল খুনের হুমকি।
মৌলি তাঁর ফেসবুক পেজে একটি কমেন্টের স্ক্রিনশট দিয়ে লেখেন, ‘প্রত্যেকটা মেয়েকেই এরকম তথাকথিত কট্টর হিন্দু দের থেকেই ধর্ষণের হুমকি বা খুনের হুমকি (এটা খুনের হুমকিই দিয়েছে আগের পোস্টেই) পেয়েই মনে হয় জীবন কাটাতে হয়। ইতিমধ্যেই বহু এরকম পেয়েছি একটা রেখে দি ওয়ালে। অভিযোগ করে কিছু হয় না যদিও। ভুলে যাবেন না ভারতে থাকি এখানে শাস্তি বলে কিছু নেই, ক্রিমিনালদের এখানে ভোটের টিকিট দেওয়া হয়।’
তা কী লেখা ছিল সেই কমেন্টে? জনৈক অন্তরিক চ্যাটার্জী লিখেছেন, ‘বেশ করেছে এবার তোর পালা’। এবার মনে প্রশ্ন আসতে পারে কোন পোস্টের জন্য এমন কমেন্ট করেছেন সেই ব্যক্তি? আ লিটল বেঙ্গলির সেই পোস্টে লেখা হয়েছিল দিল্লির প্রতিবাদে পুলিশের লাঠির আঘাত পড়ে ১৬ বছরের একটি মেয়ের মাথায়। মৌলি লিখেছিলেন, ‘ও তো গরীবের মেয়ে, স্টুডেন্টের জন্য লড়ছিল। তাই মাথায় ডান্ডা মেরে দু ফাঁক করে দিল। বড়লোকের ছেলে হলে একটা চুলও বাঁকা করতে পারত না।’
এই অন্তরিক চ্যাটার্জীর পেজের লিঙ্কও শেয়ার করেছেন মৌলি। যেখানে দেখা যাচ্ছে বায়োতে লেখা, ‘Swayamsevak. Right Wing’। পেশায় চার্টাড অ্য়াকাউন্টেন্ট, বিজনেসম্যান।
প্রসঙ্গত, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিয়োতে অভিযোগ করা হয় যে পুলিশের লাঠিচার্জে সেই কিশোরী অন্যরা মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। যদিও দিল্লি পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে এই খবরগুলোকে মিথ্যা বলে নাকচ করে দিয়েছে।
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদ জানাতে সিজেপি রাজধানী দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে সংসদ অভিযানের ডাক দিয়েছিল সোমবার। বিক্ষোভ চলার সময় দিল্লি পুলিশ সিজেপির আহ্বায়ক অভিজিৎ ডিপকে-সহ বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারীকে যন্তর মন্তর থেকে তুলে নিয়ে যায় বা আটক করে। এমনকী বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের আটকাতে চলে লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, জল কামান। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে। একাধিক তারকা দিল্লি পুলিশকে নিয়ে সরব হয়েছেন। এমনকী, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখা অরিজিৎ সিং-এর তরফ থেকেও এসেছে কড়া নিন্দা।
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