Koushani-Bonny: কৌশানিকে জাপটে ধরে আদুরে চুমু, হবু বউয়ের জন্মদিন, সারপ্রাইজ দিতে বোলপুরে বনি!

Koushani-Bonny: কৌশানিকে জাপটে ধরে আদুরে চুমু, হবু বউয়ের জন্মদিন, সারপ্রাইজ দিতে বোলপুরে বনি!
টলিউডের অন্যতম চর্চিত এবং দীর্ঘস্থায়ী ‘পাওয়ার কাপল’ বনি সেনগুপ্ত এবং কৌশানি মুখোপাধ্যায়। রবিবার কৌশানির জন্মদিন। প্রেমিকার এই স্পেশাল দিনটিকে আরও বেশি স্পেশাল করে তুলতে বহুরূপী : দ্য গোল্ডেন ডাকু’-র শ্যুটিং লোকেশন হাজির বনি।
২০১৫ সালের ‘পারব না আমি ছাড়তে তোকে’ ছবি থেকে শুরু হয়েছিল বাস্তব জীবনের এক রূপকথার গল্প। তারপর থেকে টলিপাড়ার বহু সম্পর্কের ভাঙা-গড়ার মাঝেও বনি-কৌশানির প্রেম অবিচল। টলিউডের এই মিষ্টি জুটির সম্পর্কের বয়স এখন পাক্কা ১০ বছর। আর প্রেমিকার এই বিশেষ জন্মদিনে তাঁকে এক দারুণ সারপ্রাইজ দিলেন বনি সেনগুপ্ত।
বোলপুরের সেটে বনির সারপ্রাইজ ভিজিট:
কৌশানি মুখোপাধ্যায় এই মুহূর্তে ব্যস্ত তাঁর আগামী ছবি ‘বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু’-র শ্যুটিংয়ে। ছবির টিম নিয়ে এই মুহূর্তে বোলপুরে রয়েছেন নায়িকা। জন্মদিনের দিনেও যখন কাজ থেকে ছুটি নেই, ঠিক তখনই সেখানে আচমকা হাজির হন বনি। প্রেমিকাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে কোলকাতা থেকে সোজা শান্তিনিকেতনের লাল মাটিতে পাড়ি দেন অভিনেতা। বনিকে হঠাৎ সামনে দেখে কৌশানির আনন্দ আর ধরে না!
সোশ্যালে আদুরে ছবি ও দীর্ঘ প্রেমের খোলা চিঠি:
জন্মদিনের সেলিব্রেশনের একটি অত্যন্ত মিষ্টি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন বনি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কালো ও সোনালী বেলুনে সাজানো ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে কৌশানিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তাঁর গালে আদুরে চুমু আঁকছেন বনি। কৌশানির পরনে শর্ট ডেনিম স্কার্ট আর সাদা টি-শার্ট, মুখে এক চিলতে তৃপ্তির হাসি।
ছবির ক্যাপশনে মনের সব আবেগ ঢেলে দিয়ে বনি লিখেছেন— '২০১৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত... আমরা বড় হয়েছি, আমাদের প্রেম পরিণত হয়েছে, আমাদের বন্ধন আরও মজবুত হয়েছে। আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আমার দেবদূত। আমার প্রিয় বন্ধু, আমার ভালোবাসা, আমার গাইড এবং আমার সবকিছু হয়ে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আজ তোমার বিশেষ দিন, তাই তোমাকে জানাই জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। জীবনে আরও অনেক বড় হও, আরও অনেক ভালো কাজ করো। তোমাকে অনন্তকালের ভালোবাসা। কোনো কিছুই আমাদের আলাদা করতে পারবে না।' বনি আরও যোগ করেন, ‘পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমি সবসময় তোমার পাশে আছি।’
অনুরাগীদের একটাই প্রশ্ন— বিয়েটা কবে?
এক দশকের এই জমাটি প্রেম এবং জন্মদিনের এই আদুরে পোস্ট দেখে নেটপাড়ার অনুরাগীরা ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। তবে শুভেচ্ছা বার্তার পাশাপাশি ভক্তদের তরফ থেকে ধেয়ে আসছে একটাই চিরন্তন প্রশ্ন— 'সম্পর্কের ১০ বছর তো হয়ে গেল, এবার ছাদনাতলায় কবে বসছেন?' বনি-কৌশানি অবশ্য বরাবরই জানিয়েছেন যে সঠিক সময়েই তাঁরা সাত পাকে বাঁধা পড়বেন। আপাতত এই মিষ্টি সারপ্রাইজ আর বোলপুরের রোম্যান্টিক বার্থডে সেলিব্রেশনেই মজেছে টলিপাড়া।
