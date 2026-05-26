বরুণের ছবিতে সলমনের 'চুনারি চুনারি' রিমেক দেখে হতাশ নেটপাড়া! ‘গানটিকে ধ্বংস করার জন্য…’, ক্ষেপে লাল নেটিজেনরা

বরুণের ছবিতে সলমনের 'চুনারি চুনারি' রিমেক দেখে হতাশ নেটপাড়া! ‘গানটিকে ধ্বংস করার জন্য…’, ক্ষেপে লাল নেটিজেনরা
নির্মাতারা 'হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' সিনেমার নতুন গান 'চুনারি চুনারি' প্রকাশ্যে এনেছেন। গানটি সোশ্যাল মিডিয়ায় আসা মাত্রই বেশ কিছু নেটিজেন এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং সেই প্রতিক্রিয়া মোটেও প্রশংসাসূচক ছিল না।
নির্মাতারা 'হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' সিনেমার নতুন গান 'চুনারি চুনারি' প্রকাশ্যে এনেছেন। এটি ১৯৯৯ সালের ব্লকবাস্টার 'বিবি নং ১' সিনেমার একটি আইকনিক গান, যেখানে অভিনয় করেছিলেন সলমন খান ও সুস্মিতা সেন। নতুন গানটিতে মুজিক অ্যারেঞ্জ করেছেন অক্ষয় রাহেজা ও অভিষেক সিং এবং এর মিউজিক ভিডিয়োর কোরিওগ্রাফি করেছেন রেমো ডি'সুজা। এতে আরও অভিনয় করেছেন বরুণ ধাওয়ান, পূজা হেগড়ে এবং মৃণাল ঠাকুর।
তবে, গানটি সোশ্যাল মিডিয়ায় আসা মাত্রই বেশ কিছু নেটিজেন এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং সেই প্রতিক্রিয়া মোটেও প্রশংসাসূচক ছিল না। একজন ব্যবহারকারী বলেছেন, ‘এটাকে নষ্ট করা নিশ্চয়ই অসম্ভব কঠিন ছিল।’ আর একজন বলেছেন, ‘কাল্ট গানটিকে ধ্বংস করার জন্য ধন্যবাদ। আসলটার ১%ও না।’ দ্বিতীয় একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘ওরা কেন সবসময় আসল গানগুলোকে এভাবে নষ্ট করে?’
একটি মন্তব্যে লেখা ছিল, ‘এটা কল্পনাতীতভাবে খারাপ। এই আসল গানটি রিমেক করার কী দরকার ছিল? এসব করে ওঁরা লাভই বা কী করছে?’ ইউটিউবে ৯০ শতাংশ মন্তব্যেই বলা হচ্ছে যে ‘চুনারি চুনারি’ গানটির সালমান ও সুস্মিতার সংস্করণটি আজও প্রশংসনীয়।”
শনিবার, পিভিআর ইনক্স চলচ্চিত্র নির্মাতা ডেভিড ধাওয়ানের চলচ্চিত্র যাত্রাকে সম্মান জানাতে একটি বিশেষ চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে। 'ডেভিড ধাওয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' শিরোনামের এই অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র নির্মাতা ডেভিড ধাওয়ান তাঁর ছেলে, অভিনেতা বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তবে, সন্ধ্যার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসেবে উঠে আসে সলমনের উপস্থিতি।
অনুষ্ঠানের মজাদার পরিবেশে আরও মাত্রা যোগ করে, সলমনকে বরুণ ধাওয়ানকে নিয়ে মজা করে দর্শকদের বলতে শোনা যায়, ‘এ আবার আমার একটা গান নিয়েছে’ যা ছিল তাঁর একটি আইকনিক গানের পুনর্নির্মাণের প্রতি ইঙ্গিত। এই কৌতুকপূর্ণ মন্তব্যে বরুণ লজ্জায় লাল হয়ে যান এবং হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খান। বরুণকে সলমানকে বলতে দেখা যায়, ‘ভাই, থামো তো’।
অতীতে বরুণ সলমন খানের জনপ্রিয় গান, যেমন ‘চলতি হ্যায় কেয়া ৯ সে ১২’ এবং ‘উঁচি হ্যায় বিল্ডিং’-এর অন্যান্য পুনর্নির্মিত সংস্করণেও অভিনয় করেছেন।
সলমনের এই কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য এবং অনলাইনের তীব্র প্রতিক্রিয়া এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ‘চুনারি চুনারি’ গানটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে এবং এর আইকনিক গানটির পুনর্নির্মিত সংস্করণ নিয়ে প্রযোজক রমেশ তৌরানি, ডেভিড ধাওয়ান ও বর্ষীয়ান প্রযোজক ভাশু ভাগনানির মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছে। ছবিটি আগামী ৫ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
