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    Aparajita Adhya-Troyee: জি বাংলার ‘ত্রয়ী’-র হাত ধরে ছোটপর্দায় ফিরছেন অপরাজিতা আঢ্য? সত্য়িটা জানালেন অভিনেত্রী

    Zee Bangla Update: একঝাঁক নতুন শো নিয়ে হাজির হচ্ছে জি বাংলার। যার অন্যতম ত্রয়ী। রহস্য-রোমাঞ্চে ভরপুর এই মেগার হাত ধরেই কি টেলিভিশনের পর্দায় ফিরবেন লক্ষ্মী কাকিমা?

    Jul 4, 2026, 21:30:30 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    বাঙালির ড্রয়িংরুমে মেগা সিরিয়ালের পাশাপাশি গোয়েন্দা বা রহস্য ঘরানার ধারাবাহিকের টানটান উত্তেজনা সবসময়ই বেশ জনপ্রিয়। অতীতে জি বাংলার পর্দায় ‘গোয়েন্দা গিন্নি’ কিংবা ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’-র মতো সফল সিরিয়াল ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। তেমনই এক নতুন রহস্য ও গোয়েন্দাভিত্তিক মেগা ধারাবাহিক নিয়ে আসতে চলেছে চ্যানেল, যার নাম ‘ত্রয়ী’ (Troyee)। আর এই খবরকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে বড় জল্পনা তৈরি হয়েছে ছোটপর্দার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য (Aparajita Adhya)-কে ঘিরে।

    জি বাংলার ‘ত্রয়ী’-র হাত ধরে ছোটপর্দায় ফিরছেন অপরাজিতা আঢ্য? জবাব অভিনেত্রীর
    জি বাংলার ‘ত্রয়ী’-র হাত ধরে ছোটপর্দায় ফিরছেন অপরাজিতা আঢ্য? জবাব অভিনেত্রীর

    সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে টেলিপাড়ার অলিতে-গলিতে রটে গিয়েছে, ‘ত্রয়ী’ ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে নাকি দেখা যেতে চলেছে অপরাজিতাকে। দীর্ঘদিন পর তাঁর পর্দায় ফেরার খবরে অনুরাগীদের মধ্যেও উচ্ছ্বাসের খামতি ছিল না। অবশেষে এই জল্পনায় নিজেই জল ঢাললেন ‘লক্ষ্মী কাকিমা’।

    ‘ত্রয়ী’ ঘিরে বাড়ছিল কৌতূহল

    প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, ‘ত্রয়ী’ ধারাবাহিকটির মূল বিষয়বস্তু হতে চলেছে রহস্য ও গোয়েন্দাগিরি। যেহেতু জি বাংলা এর আগেও সফল গোয়েন্দা গল্প দর্শকদের উপহার দিয়েছে, তাই চ্যানেলের এই নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আগেভাগেই চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও চ্যানেলের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত এই ধারাবাহিকের কাস্টিং নিয়ে কোনও অফিশিয়াল ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু তার আগেই মুখ্য নারী চরিত্রে অপরাজিতা আঢ্যর নাম জড়িয়ে খবর ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

    ‘আমার কাছে একাধিক ফোন এসেছে কিন্তু…’— মুখ খুললেন অপরাজিতা

    এই জল্পনা নিয়ে অভিনেত্রী ‘দ্য ওয়াল’কে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে এই খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অভিনেত্রী কথায়, ‘এই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যেই অনেকের থেকে একাধিক ফোন পেয়েছি। কিন্তু ‘ত্রয়ী’ নামের কোনও প্রজেক্টের সঙ্গেই আমি যুক্ত নই। কেন আমার নাম জড়িয়ে এমন খবর রটানো হচ্ছে, তা আমি নিজেও জানি না।’

    অপরাজিতা আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই মুহূর্তে ওঁর ঝুলিতে বড়পর্দার একাধিক ছবির কাজ রয়েছে। সিনেমার শুটিং ও অন্যান্য কাজের ব্যস্ততার কারণেই আপাতত তাঁর ছোটপর্দায় ফেরার কোনও পরিকল্পনা নেই। ফলে ‘ত্রয়ী’ ধারাবাহিকে তাঁর অভিনয় করার খবরটি যে স্রেফ রটনা, তা পরিষ্কার করে দিলেন খোদ অভিনেত্রী।

    কারা থাকছেন ‘ত্রয়ী’-র মুখ্য চরিত্রে? অবিন্যস্ত রহস্য

    অপরাজিতা আঢ্য এই প্রজেক্টের অংশ না হওয়ায় এখন দর্শকদের মনে নতুন প্রশ্ন দানা বাঁধছে। সিরিয়ালের নাম যেহেতু ‘ত্রয়ী’, তাই ধারণা করা হচ্ছে গল্পের কেন্দ্রে থাকবেন তিন জন প্রধান নারী চরিত্র। তবে অপরাজিতা না থাকলে শেষ পর্যন্ত এই রহস্যের সমাধান করতে কোন তিন জন অভিনেত্রীকে পর্দায় দেখা যাবে, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। জল্পনা থাকলেও ধারাবাহিকের গল্প, বাকি কাস্ট কিংবা সম্প্রচারের সময়— কোনও কিছু নিয়েই এখনও আনুষ্ঠানিক কোনও তথ্য মেলেনি। এখন দেখার, জি বাংলা কবে এই নতুন রহস্যের পর্দা তোলে।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Aparajita Adhya-Troyee: জি বাংলার ‘ত্রয়ী’-র হাত ধরে ছোটপর্দায় ফিরছেন অপরাজিতা আঢ্য? সত্য়িটা জানালেন অভিনেত্রী
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