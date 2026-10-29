Arjun Kapoor Girlfriend: মোটেও সিঙ্গেল নন অর্জুন, ফাঁস বরুণের! মালাইকার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ফের প্রেমে?
মালাইকা অরোরার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর কি ফের প্রেমে পড়েছেন অর্জুন কাপুর? ‘কফি উইথ করণ’-এর তৃতীয় এপিসোডে এমনই ইঙ্গিত দিলেন বরুণ ধাওয়ান। দাবি করলেন, আলিবাগে দু’-তিন দিনের জন্য কেন যান অর্জুন, তা তাঁর জানা। এমনকী অভিনেতার নতুন প্রেমিকার নামও প্রকাশ্যে আনলেন বরুণ!
কফি উইথ করণ-এর তৃতীয় পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরুণ ধাওয়ান এবং জাহ্নবী কাপুর। অনুষ্ঠান চলাকালীন দুজনেই তাঁদের ক্যারিয়ার ও জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন। এই পর্বে অভিনেতা অর্জুন কাপুর বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন। কফি কাউচে অর্জুন কাপুর এবং বরুণ ধাওয়ানের মধ্যকার সুন্দর বন্ডিং স্পষ্ট ফুটে ওঠে। অন্যদিকে, বরুণ ধাওয়ান প্রকাশ করেন যে অর্জুন কাপুর কাউকে ডেট করছেন।
অর্জুন কাপুর কি সিঙ্গেল নন?
এই পর্বের শেষ মুহূর্তে বরুণ ধাওয়ান বলেন, অর্জুন কাপুর কাউকে ডেট করছেন। বরুণের এই দাবিরে করণ ও জাহ্নবী—দুজনেই বেশ অবাক হন। জাহ্নবী যখন জানতে চান তিনি কি সত্যিই ডেট করছেন? তখন বরুণ বলেন, সেই কারণেই তো অর্জুন কাপুর আলিবাগ যান।
কারও সঙ্গে অর্জুনের ছবি তুলেছেন বরুণ
বরুণ ধাওয়ান অর্জুন কাউকে ডেট করছেন বলা মাত্রই অর্জুন নিজে বরুণকে জিজ্ঞেস করেন— ‘আমি কাকে ডেট করছি?’ এতে বরুণ অর্জুনকে বলেন— ‘তুমিই বলে দাও’। বরুণের এই কথায় অর্জুন বলেন, ‘যেহেতু তুমি কারও সঙ্গে দেখা করেছ এবং ছবি তুলেছ, তাই বলে কি...।’
এরপর জাহ্নবীও অর্জুনের কাছে জানতে চান, তাঁর জীবনে নতুন কেউ এসেছেন কি না। অভিনেত্রী মজা করে বলেন, এর আগেও অর্জুনের সম্পর্কের খবর তিনি বরুণের কাছ থেকেই জেনেছিলেন। যদিও অর্জুনের দাবি, বরুণ আসলে কিছুই জানেন না, শুধু অনুমান করছেন।
আলিবাগে কেন যান অর্জুন?
আলোচনার মাঝেই বরুণ ফের আলিবাগ প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর দাবি, অর্জুন সেখানে দু’-তিন দিন কাটাতে যান। করণ জোহর অবশ্য অভিনেতার পক্ষ নিয়ে বলেন, অ্যালিবাগে তাঁর বন্ধুরাও থাকতে পারেন। তাই সেখানে গেলেই যে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না।
অর্জুনও জানান, অ্যালিবাগে যাওয়ার প্রয়োজন তাঁর নেই, কারণ তিনি নিজের বাড়িতেই একা থাকেন। এরপর বরুণ জুহুর জেভিপিডি এলাকার কথা তুলে ধরে আরও রহস্য বাড়িয়ে দেন।
অর্জুনের প্রেমিকার নামও বলে দিলেন বরুণ?
অনুষ্ঠানের র্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে বিজয়ী বেছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল অর্জুনের উপর। সেই সময় বরুণ মজা করে বলেন, অর্জুনের অনেক গোপন কথাই তিনি এত দিন আড়াল করে রেখেছেন। জাহ্নবী পাল্টা মন্তব্য করেন, বরুণ তো ইতিমধ্যেই অ্যালিবাগে অর্জুনের সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দিয়েছেন।
এরপর বরুণ দাবি করেন, অর্জুন নাকি রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এক মহিলাকে ডেট করছেন, যিনি সেখানে ভিলা তৈরি করেন। সেই প্রসঙ্গেই ‘তারিণী’ নামটি উল্লেখ করেন তিনি।
তবে বরুণের কথাগুলি মজার ছলে বলা হয়েছিল, নাকি সত্যিই অর্জুনের জীবনের নতুন সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করেছেন তিনি, তা নিশ্চিত নয়। অভিনেতার তরফেও এই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আসেনি। তাই আপাতত বিষয়টিকে জল্পনা হিসেবেই দেখা উচিত।
মালাইকা অরোরার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর নতুন প্রেম?
একসময় মালাইকা অরোরার সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কে ছিলেন অর্জুন কাপুর। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৮ সাল নাগাদ তাঁদের প্রেমের সম্পর্ক শুরু হয়। প্রায় পাঁচ-ছয় বছর একসঙ্গে থাকার পর ২০২৪ সালে তাঁদের বিচ্ছেদের জল্পনা সামনে আসে। সেই বছরই একটি অনুষ্ঠানে নিজেকে সিঙ্গল বলে উল্লেখ করেন অর্জুন। তারপর থেকেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা আলোচনা চলছে।
বরুণ ধাওয়ানের সাম্প্রতিক মন্তব্য সেই কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিলেও, অর্জুন সত্যিই নতুন সম্পর্কে রয়েছেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More