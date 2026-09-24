Bigg Boss Bangla-Sudip: ‘বিগ বস বাংলা’র কণ্ঠ কি সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের? সত্য়িটা জানালেন কমলিনীর ‘নতুনদা’!

Bigg Boss Bangla-Sudip: ‘বিগ বস বাংলা’র কণ্ঠ কি সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের? সত্য়িটা জানালেন কমলিনীর ‘নতুনদা’!
তাঁর ফেসবুকে উপচে পড়ছে মন্তব্য়। সবার মনেই প্রশ্ন, ‘বিগ বস বাংলার কণ্ঠ কি আপনি দিচ্ছেন?’ অবশেষে মুখ খুললেন অভিনেতা সুদীপ মুখোপাধ্য়ায়।
বাংলা টেলিভিশন জগতের জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো 'বিগ বস বাংলা' শুরু হওয়ার পর থেকেই দর্শকের মনে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি ঘোরাফেরা করে, তা হলো— পর্দার পেছন থেকে ভেসে আসা সেই গম্ভীর ও আদেশসূচক কণ্ঠস্বরটি আসলে কার? বিভিন্ন সময় বিনোদন জগতে ও সাধারণ দর্শকদের মধ্যে জোর গুঞ্জন উঠেছে যে, এই গম্ভীর কণ্ঠের পেছনে রয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা সুদীপ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এই তথ্য কি সত্যিই সঠিক? সম্প্রতি এক আড্ডায় সেই বহুল চর্চিত জল্পনা ও জল্পনার সত্যতা নিয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেতা নিজেই।
কী উত্তর দিলেন সুদীপ মুখোপাধ্যায়?
ইন্টারভিউ চলাকালীন যখন তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয় যে ‘বিগ বস’-এর সেই গম্ভীর গলার স্বর কি তাঁরই, তখন সরাসরি তা অস্বীকার করেন সুদীপ। গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, বিগ বসের কণ্ঠ তাঁর নয়।
সুদীপ পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, ‘বিগ বস বাংলা’য় শোনা যাওয়া স্বরটি তাঁর নয়। এই ধারণা বা গুঞ্জন সম্পূর্ণ ভুল। তাঁর কথায়, ‘যেহেতু আমি নিজের গলাটা চিনি, শুনেই বুঝতে পেরেছি এটা আমার গলা নয়। ওটার প্রসেস... এবং ওটার উচ্চারণ আর স্ক্যানিং আমার নয়'। সঞ্চালক ধীমান চক্রবর্তী জানান, কণ্ঠস্বরের বাংলাটা একটু খটোমটো তাই হয়তো ওটা কম্পিউটারাইজড।
বিগ বসের আগের দুই সিজনে কণ্ঠ দিয়েছিলেন অভিনেতা সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন সিজন শুরু হতেই তিনি প্রথমবার সেই এক দশক পুরোনো কথা স্বীকার করে জানান, এই বছরও তাঁর কাছে বিগ বসের কণ্ঠ হওয়ার প্রস্তাব থাকলেও তিনি তা নাকোচ করে দিয়েছেন। তারপর থেকেই নেটপাড়ায় জল্পনা তবে এই বছরে যে কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, সেটি কার?
শুরুতে জল্পনা চলছিল ওই কণ্ঠস্বর ‘বেণুদা’ অর্থাৎ সব্যসাচী চক্রবর্তীর। কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে দর্শকের মনে হয়েছে ওই কণ্ঠ চিরসখা খ্যাত অভিনেতার। তবে দীর্ঘদিন ধরে চলা এই গুঞ্জন নিয়ে দর্শকদের মনে সংশয় থাকলেও, সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের এই স্পষ্ট বক্তব্যে অবশেষে সব জল্পনার অবসান ঘটলো। যদিও ভিডিয়োর কমেন্ট বক্সে অনেকেই বলেছেন, ‘উনি হয়ত কন্ট্রাক্টে আছেন বলে সত্য়িটা বলছেন না, ওটা সুদীপদারই কণ্ঠ’। কেউ আবার মনে করিয়েছেন, বিগ বস বাংলা শুরু হওয়ার সময় একটি ভয়েস ওভার দেওয়ার ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জল্পনা বাড়িয়ে ছিলেন সুদীপ।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More