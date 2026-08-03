Idhika Paul-Shakib Khan: দেবের কিশোরী ফিরছেন শাকিবের কাছেই! প্রিয়তমা ইধিকাই বাংলাদেশি নায়কের নতুন হিরোইন?

Idhika Paul-Shakib Khan: দেবের কিশোরী ফিরছেন শাকিবের কাছেই! প্রিয়তমা ইধিকাই বাংলাদেশি নায়কের নতুন হিরোইন?
‘ইধিকাও মাথায় আছেন’, বরবাদ পরিচালকের আগামী ছবিতে শাকিবের নায়িকা কি দেবের ‘কিশোরী’? জবাব দিলেন পরিচালক নিজেই।
ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খান ও তরুণ নির্মাতা মেহেদী হাসান হৃদয়ের 'বরবাদ' ভালো সাড়া ফেলেছিল বক্স অফিসে। এই পরিচালক-অভিনেতা জুটির নতুন প্রজেক্ট ঘিরে নেটপাড়ায় উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে। মেগা হিট 'বরবাদ'-এর পর এই জুটির নতুন সিনেমা নিয়ে একের পর এক গুঞ্জন ছড়াচ্ছে— খবর রটেছে ছবিতে শাকিবের বিপরীতে ফের দেখা যেতে পারে এপার বাংলার অভিনেত্রী ইধিকা পাল-কে, চর্চা সেই ছবির নাম নাকি ‘নিঃস্ব’! এবার এই সমস্ত গুঞ্জন ও জল্পনা নিয়ে মুখ খুললেন পরিচালক মেহেদী হাসান হৃদয় নিজেই।
নায়িকা কি ফের ইধিকা পাল?
নতুন ছবির নায়িকা নিয়ে বাংলাদেশের ঢাকা মেইলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পরিচালক মেহেদী হাসান হৃদয় স্পষ্ট জানান, ‘সত্যি বলতে নায়িকার ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কারও সঙ্গে কথা হয়নি। নির্দিষ্ট করে না বললেও চার-পাঁচ দিনের মধ্যে জানাতে পারব কে কে হতে পারে ছবিটির নায়িকা। কয়েকজনকে নিয়ে ভাবছি। ইধিকাও মাথায় আছেন।’
পরিচালক আরও জানান যে, বাংলাদেশ নাকি কলকাতা— কোন ইন্ডাস্ট্রি থেকে নায়িকা নেওয়া হবে, সে বিষয়েও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ৪-৫ দিনের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে সবকিছু প্রকাশ করা হবে। তবে সূত্রের খবর, শাকিবের সঙ্গে জুটি বাঁধতে এগিয়ে রয়েছেন ইধিকাই।
ছবির নাম কি সত্যিই 'নিঃস্ব'?
প্রযোজনা সংস্থা রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশন-এর এই নতুন প্রজেক্টের নাম ‘নিঃস্ব’ হতে চলেছে বলে যে খবর ছড়িয়েছিল, তা সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন পরিচালক। হৃদয় বলেন, ‘বিষয়টি কীভাবে ছড়ালো বুঝতে পারছি না। তবে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সিনেমাটির কোনো নাম চূড়ান্ত হয়নি।’ আপাতত সিনেমাটির চিত্রনাট্যের কাজ পুরোদমে চলছে।
শুটিং ও মুক্তির দিনক্ষণ
চলতি বছরের অক্টোবর মাস থেকে লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের কাজ শুরু হবে।আগামী বছর খুশির ইদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে এই বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমাটি।
ব্যস্ত নায়িকা ইধিকা
ছোট পর্দার নায়িকা হিসাবে কেরিয়ার শুরু ইধিকার। শাকিবের প্রিয়তমা হয়ে সাড়া ফেলেন তিনি। পরবর্তীতে দেবের খাদানে দেখা মিলেছে তাঁর। আপতত সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের নতুন গোয়েন্দা ছবির নায়িকা ইধিকা। শোনা যাচ্ছে, দেশু৭-এও থাকতে পারেন তিনি। এর মাঝেই ফের শাকিবের সঙ্গে তাঁর জুটি বাঁধার খবরে হইচই।
'বরবাদ'-এর ইন্ডাস্ট্রি হিট সাফল্য
উল্লেখ্য, গত রোজার ঈদে মুক্তি পাওয়া 'বরবাদ' সিনেমাটি বক্স অফিসে তুমুল ঝড় তুলেছিল এবং 'ইন্ডাস্ট্রি হিট' তকমা পেয়েছিল। নতুন প্রজন্মের পরিচালক মেহেদী হাসান হৃদয় এই সিনেমায় শাকিব খানকে একদম ভিন্ন ও দুর্দান্ত অবতারে উপস্থাপন করে দর্শকমহল মাতিয়ে দিয়েছিলেন। সেই ছবিতে শাকিবের সঙ্গে ইধিকা পালের জুটিও দর্শকরা ভীষণ পছন্দ করেছিলেন। তাই তাঁদের নতুন প্রজেক্ট নিয়ে শাকিবিয়ানদের প্রত্যাশা এখন আকাশছোঁয়া!
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More