    Kanchan-Sreemoyee: ৫৪ বছরে ৩য় বার বাবা হচ্ছেন কাঞ্চন? ফের অন্তঃসত্ত্বা শ্রীময়ী? এই ছবি থেকে জল্পনা

    ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে জন্ম কৃষভির। এখন কাঞ্চন-শ্রীময়ী কন্যার বয়স মাত্র দেড় বছর। ফের অন্তঃসত্ত্বা অভিনেত্রী?

    May 4, 2026, 09:59:02 IST
    By Tulika Samadder
    ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় স্ত্রী পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে ডিভোর্স দিয়েছিলেন কাঞ্চন মল্লিক। আর এক মাসের ভিতরেই ১৪ ফেব্রুয়ারির দিন আইনি বিয়ে করেন শ্রীময়ী চট্টোরাজকে। যদিও দুজনে সম্পর্কে ছিলেন বহুদিন ধরে বলেই খবর। এরপর মার্চ মাসে সামাজিক বিয়ে। এখানেই শেষ নয়, সেই বছরই অর্থাৎ আইনি বিয়ের সাড়ে আট মাসের মাথায় ২ নভেম্বর জন্ম হয় কাঞ্চন-শ্রীময়ীর প্রথম কন্যা সন্তান কৃষভির।

    তৃতীয়বার বাবা হচ্ছেন কাঞ্চন?

    প্রথম প্রেগন্যান্সির খবর ঘুণাক্ষরে কাওকে বুঝতে দেননি দম্পতি। এমনকী, বেবিবাম্প নিয়ে মলদ্বীপে হানিমুন, কালীপুজো-দুর্গাপুজো কাটানোর পরেও বজায় রেখেছিলেন গপনীয়তা। তবে এবার খবর, দ্বিতীয় সন্তান আসতে চলেছে শ্রীমনয়ীর গর্ভে, অর্থাৎ তৃতীয়বার বাবা হওয়ার পথে কাঞ্চন মল্লিক।

    এসবই শুরু হয়, ভোট দেওয়ার ছবি শেয়ার করা নিয়ে। ২৯ তারিখ বুধবার যে ছবিগুলো আসে কাঞ্চনের বউয়ের সোশ্যাল মিডিয়ায় সেখানে তাঁকে দেখা যায় ঢিলেঢালা চুড়িদারে। ওড়না সামনে দিয়ে নিয়েছিলেন শ্রীময়ী। চোখমুখও ফোলাফোলা। আর তা দেখেই নেটপাড়ার ধারণা যে, অন্তঃসত্ত্বা শ্রীময়ী। বেবিবাম্প ঢাকতেই ওভাবে ওড়না নিয়েছেন কৃষভির মাম্মা।

    যদিও এই খবরে সিলমোহর দেননি কাঞ্চন বা শ্রীময়ী কেউই। এদিকে টলিপাড়ার কানাঘুষো, কাঞ্চন-ষ্রীময়ীর ঘনিষ্ঠদের কাছে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে সুখবর। প্রসঙ্গত, দুজনের বয়সের ফারাক প্রায় ২৭ বছরের। কাঞ্চন এখন ৫৪, এদিকে ৩০-এর গণ্ডি পার করেননি শ্রীময়ী।

    তাঁদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে বারবার কাঁটাছেড়া হয়েছে। দুটি ভাঙা সম্পর্কের পর ফের ভালোবাসা কড়া নাড়ে কাঞ্চনের দরজায়। অভিনেতা, তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়কের দাবি, শ্রীময়ী তাঁর থেকে বয়সে অনেক ছোট হলেও, তাঁর অগোছালো জীবনকে গুছিয়ে দিয়েছে। শান্তি খুঁজে পেয়েছেন, জীবনের অর্ধেকটা সময় পার করে এসে থিতু হয়েছেন।

    তবে শ্রীময়ী আর কৃষভিকে পেলেও, কাঞ্চনের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ছেলে ওশের। প্রথম সন্তানের সঙ্গেই আজ কথা হয় না, দেখা হয় না কাঞ্চনের। যা নিয়ে হামেশাই দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি। যদিও পিঙ্কির দাবি, তিনি কখনো আটকাননি ছেলেকে, ওশ নিজেই বাবার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখতে চায় না। যদিও কাঞ্চনের ফের বিয়ে, কৃষভির জন্মের খবর তার কাছে রয়েছে। ১১ বছরের ওশ চায়, নতুন সংসারে বাবা নিজের মতো করে খুশি থাক। তার জীবন এখন লেখাপড়া আর মা পিঙ্কিকে ঘিরেই।

    এখন দেখা যাক, কাঞ্চন আর শ্রীময়ী সত্যিই কি দ্বিতীয় সন্তানের সুখবর দেন! নাকি, সবটাই মস্তিষ্কপ্রসূত জল্পনা!

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

