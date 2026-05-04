Raj Chakraborty: জুটেছে ‘চোর’ অপবাদ, ছোঁড়া হয়েছে কাদা, ভোটে হারতেই ফেসবুক থেকেও বিদায় নিলেন রাজ?

Raj Chakraborty: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে বিজেপি। এদিন সকাল অবধি মানুষ ভেবেছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে তৃণমূল বিজেপির মধ্যে। কিন্তু বেলা যত গড়িয়েছে, তত বোঝা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার গঠনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বিজেপি।
তৃণমূল প্রার্থীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজ চক্রবর্তী যিনি ব্যারাকপুর থেকে দ্বিতীয়বার লড়াই করছিলেন এই বছর। বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচীর বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমেছিলেন তিনি কিন্তু ভোটের ফলাফল স্পষ্ট হতেই তিনি গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসেন। ঠিক সেই সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা রাজকে ‘চোর’ বলে কটাক্ষ করেন, এমনকি পরিচালকের গায়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয় কাদা।
এইসবের মধ্যেই ফেসবুকে গুঞ্জন ছড়ায়, বিধানসভা ভোটে হেরে যাওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়া থেকেও নাকি বিদায় নিয়েছেন রাজ চক্রবর্তী। ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে সেই পোস্ট। তাহলে কি সত্যি সত্যি সোশ্যাল মিডিয়া ছেড়ে দিলেন রাজ? না, সেটা একেবারেই নয় কারণ ইনস্টাগ্রাম তো বটেই ফেসবুকেও জ্বলজ্বল করছে রাজ চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট।
ফেসবুকে রাজ কোকো নামে রাজ চক্রবর্তীর যে অ্যাকাউন্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে সর্বশেষ পোস্ট করা হয়েছে ২৯ এপ্রিল অর্থাৎ ভোটের দিন। ভোট দিয়ে এসে স্ত্রীর সঙ্গে সেলফি তুলে সেটি পোস্ট করেছিলেন তিনি। এরপর যদিও আর কোনও পোস্ট করতে দেখা যায়নি পরিচালককে। তবে তিনি যে সমাজমাধ্যমে রয়েছেন সেটা স্পষ্ট।
প্রসঙ্গত, অতীতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজ চক্রবর্তীকে সরব হতে দেখা গেলেও এই দিন চোর কটাক্ষ শুনেও তিনি পুরোপুরি চুপ ছিলেন। এমনকি গায়ে কাদা লাগার পর তিনি বিরক্তি প্রকাশ করলেও মুখে কিছু বলেন না। সংবাদমাধ্যমের সামনেও একটি বাক্য ব্যয়ও করেন না রাজ।