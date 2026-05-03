Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sonu Sood: ‘লাইফ জ্যাকেট বাধ্যতামূলক করা হোক…’, জব্বলপুরের ঘটনার পর যা বললেন সোনু সুদ

    Sonu Sood: মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে ভয়াবহ ক্রুজ দুর্ঘটনার পর বলিউড অভিনেতা সোনু সুদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অভিনেতা বলেছেন, ‘আর কত প্রাণ এভাবে যাবে?’ এখন কেবল কড়া জবাবদিহিতাই প্রাণ বাঁচাতে পারে।

    May 3, 2026, 22:55:01 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Sonu Sood: জব্বলপুরে ঘটে যাওয়া ক্রুজ দুর্ঘটনা পুরো দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার একটি ৫ বছরের ছেলে এবং তার কাকার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনার পর অভিনেতা সোনু সুদ সামনে এসেছেন এবং দুর্ঘটনার পর গভীর শোক প্রকাশ করে কড়া জবাবদিহির দাবি জানিয়েছেন।

    জব্বলপুরের ঘটনার পর যা বললেন সোনু সুদ
    জব্বলপুরের ঘটনার পর যা বললেন সোনু সুদ

    সোনু সুদ তাঁর পোস্টে বলেছেন যে কিছুদিন আগেই তিনি বিহারের নৌকা দুর্ঘটনার বিষয়টি তুলে ধরে লাইফ জ্যাকেট বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছিলেন। সোনু সুদের পোস্ট সোনু সুদ X-এ একটি পোস্ট শেয়ার করে লিখেছেন, ‘কিছুদিন আগে আমি বিহারের নৌকা দুর্ঘটনা নিয়ে টুইট করে লাইফ জ্যাকেট বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছিলাম। এরপর বৃন্দাবনের দুর্ঘটনা ঘটে এবং মধ্যপ্রদেশে একইভাবে অনেক প্রাণ চলে গেল। আর কত প্রাণ যাবে? এখন লাইফ জ্যাকেট বাধ্যতামূলক করার সময় এসেছে। কোনও যাত্রীকেই লাইফ জ্যাকেট ছাড়া যাত্রা করতে দেওয়া হবে না।'

    এরপর সোনু লেখেন, যে এই কাজের জন্য একটি সরকারি পোর্টালেরও প্রয়োজন হবে। এই পোর্টালে ভ্রমণের আগে সমস্ত যাত্রীর লাইফ জ্যাকেট পরা আছে কিনা তার সময় আপলোড করা হবে। এখন কেবল কড়া জবাবদিহিতাই প্রাণ বাঁচাতে পারে।'

    জবলপুর ক্রুজ দুর্ঘটনা ৩০ এপ্রিল একটি ক্রুজ প্রায় ৪০ জন যাত্রী নিয়ে জবলপুরের বার্গী ড্যামে ঘুরতে গিয়েছিল। কিন্তু ফেরার সময় ক্রুজটি তীব্র বাতাস এবং ঢেউয়ের কবলে পড়ে। ক্রুজে জল ভরে যায় এবং সেটি ডুবতে শুরু করে। এই ক্রুজ দুর্ঘটনায় শিশু সহ মোট ১৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। যারা বেঁচে গেছেন তারা এখনও এই দুর্ঘটনার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। হৃদয়বিদারক ছবি এই দুর্ঘটনার একটি হৃদয়বিদারক ছবিও সামনে এসেছিল। এক মা তাঁর চার বছরের ছেলের সঙ্গে জড়িয়ে ধরা অবস্থায় পাওয়া যায়। এই দুজনেরই জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এই ছবিটি মানুষকে ভেঙে দিয়েছে।

    প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পোস্ট এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও শোক প্রকাশ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে নৌকা উল্টে গিয়ে যে প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে, তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এই ঘটনায় যারা প্রিয়জন হারিয়েছেন, তাদের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই। যারা আহত হয়েছেন, তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। স্থানীয় প্রশাসন এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করছে।' এরপর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে এই ঘটনায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

    News/Entertainment/Sonu Sood: ‘লাইফ জ্যাকেট বাধ্যতামূলক করা হোক…’, জব্বলপুরের ঘটনার পর যা বললেন সোনু সুদ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes