টাইগারের ওপর হামলার পর প্রথমবার জনসমক্ষে জ্যাকি
দ্বিতীয় সপ্তমীর সন্ধ্যায় আচমকা শুনতে পাওয়া যায় টাইগার শ্রফের ওপর অজ্ঞাত পরিচয় দুই ব্যক্তি হামলা করে। ইতিমধ্যেই ওই দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনায় টাইগার সুস্থ থাকলেও তার গাড়িচালক আহত হয়েছেন। ঘটনার দায়ী স্বীকার করেছে লরেন্স বিষ্ণোই দল।
দ্বিতীয় সপ্তমীর সন্ধ্যায় আচমকা শুনতে পাওয়া যায় টাইগার শ্রফের ওপর অজ্ঞাত পরিচয় দুই ব্যক্তি হামলা করে। ইতিমধ্যেই ওই দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনায় টাইগার সুস্থ থাকলেও তার গাড়িচালক আহত হয়েছেন। ঘটনার দায়ী স্বীকার করেছে লরেন্স বিষ্ণোই দল।
গোটা ঘটনার একদিন পরেই জ্যাকি শ্রফকে দেখতে পাওয়া গেল মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সুনীল শেট্টিও। জ্যাকির পাশাপাশি সুনীল এই হামলার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তারকাদের সুরক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
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প্রয়াত গায়ক ও সুরকার বাপ্পি লাহিড়ীর নামে মুম্বইয়ের একটি রাস্তার নামকরণের অনুষ্ঠানে জ্যাকিকে দেখা গিয়েছে। এই অনুষ্ঠানে বাপ্পির পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এবং অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে ছবি তোলার সময় জ্যাকিকে তাঁর প্রিয় গাছটি হাতে ধরে থাকতে দেখা যায়। তাঁর ছেলে টাইগার শ্রফ তিনজন বন্দুকধারীর গুলিতে আহত হওয়ার পর এটিই ছিল তাঁর প্রথম জনসমক্ষে উপস্থিতি।
অনুষ্ঠানে জ্যাকি ও সুনীল একে অপরকে দীর্ঘক্ষণ ধরে উষ্ণ আলিঙ্গন করেন। টাইগারপ্রসঙ্গে সুনীল প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, ‘সারা বিশ্ব টাইগার এবং জ্যাকি দাদাকে ভালোবাসে, এবং ওর সাথে যদি এমন কিছু ঘটতে পারে, তবে তা যে কারও সাথেই ঘটতে পারে। এমনটা হওয়া উচিত ছিল না। টাইগার খেলাধুলা এবং শরীরচর্চায় এতটাই মনোযোগী, আমি জানি না কেন এমনটা ঘটল—এমনটা হওয়া উচিত ছিল না। আমাদের নিরাপদ থাকাটা অত্যন্ত, অত্যন্ত জরুরি। তবে একটাই স্বস্তি যে টাইগার নিজে ভালো আছে—আহত হয়েছিলেন তার ড্রাইভার, এবং তিনি বর্তমানে সুস্থ হয়ে উঠছেন।’
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টাইগারের ওপর হামলা প্রসঙ্গে
রবিবার জুহুতে একটি ফুটবল ম্যাচ থেকে ফেরার পথে তিনজন বাইক আরোহী বন্দুকধারী টাইগারের গাড়িতে গুলি চালায়। অভিনেতা সামান্য আঘাত পেলেও তাঁর চালক গুলিবিদ্ধ হন। চালককে আহত দেখে টাইগার নিজেই গাড়ি চালান। টাইগারের সঙ্গে ফুটবল খেলছিলেন এমন একজন, করণ বীর মেহরা জানান যে তিনি অভিনেতার গাড়ির ঠিক পিছনেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং হামলার পর রক্তের ছোপ দেখতে পান। পরে, টাইগার মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের সাক্ষাতের ভিডিওতে অভিনেতার হাতে ও বুকে ব্যান্ডেজ দেখা যায়।
জুহুর একটি ফুটবল মাঠের বাইরে টাইগারকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত তিন হামলাকারীকে সোমবার বিকেলে রাজস্থান পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কোটা জংশনে জয়পুরগামী একটি এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে তাদের আটক করা হয়।