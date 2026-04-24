    Jagjit Singh: ছেলেকে হারানোর পর এই গানটি গেয়েছিলেন জগজিৎ, শ্রোতারাও ধরে রাখতে পারেননি নিজেকে

    Jagjit Singh: প্রত্যেক প্রেমিক জগজিৎ সিং-এর স্নেহময় গজল তাঁর বান্ধবীকে উৎসর্গ করেন। কিন্তু জানেন কি তাঁর এমন একটি গান ছিল যা তাঁর ছেলের মৃত্যুতে গেয়েছিলেন তিনি।

    Apr 24, 2026, 20:28:38 IST
    By Swati Das Banerjee
    Jagjit Singh: নিজের গানের দ্বারা সবার হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া জগজিৎ সিং তাঁর কেরিয়ারে অনেক গজল গেয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যা সকলের মন ছুঁয়ে যেত। আজও জেন জি প্রজন্ম তাঁর গজল এবং গানগুলি পছন্দ করে এবং সেগুলি পুনরায় তৈরি করার চেষ্টা করে।

    ছেলেকে হারানোর পর এই গানটি গেয়েছিলেন জগজিৎ
    কিন্তু আপনি কি জানেন যে তাঁর জীবনে একবার দুঃখের এমন পাহাড় ভেঙে গিয়েছিল যে তাঁর পুরো পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। একটা সময় জগজিৎ সিং তাঁর স্ত্রী চিত্রার সঙ্গেও অনেক গজল গেয়েছেন। দু'জনেই তাদের কেরিয়ারে অনেক সাফল্য অর্জন করেছিলেন, কিন্তু ১৯৯০ সালে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তাদের ছেলের মৃত্যুর পর সবকিছু বদলে যায়।

    জগজিৎ সিং-এর স্ত্রী যখন গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন ছেলের বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর। এত অল্প বয়সে ছেলেকে হারানোর কষ্ট সহ্য করতে পারেননি জগজিৎ সিং এবং তাঁর স্ত্রী। এই ঘটনার পর থেকে জগজিৎ সিং কিছুদিন সবার থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন এবং কোনও গান গাইতেন না। ওই একই সময়ে, তাঁর স্ত্রী চিরতরে সঙ্গীত ছেড়ে দিয়েছিলেন।

    ছেলের মৃত্যুর পর তিনি একটি গান গেয়েছিলেন যা দুশমন ছবির ছিল। এই গানটি দেখার চেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ, এটি গাওয়ার সময় জগজিতের অবস্থা ছিল। এই গানটি গাওয়ার সময় জগজিৎ খুব আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন কারণ তিনি তার ছেলেকে মিস করছিলেন। শুধু তাই নয়, জগজিতকে গান গাইতে দেখে সেখানে উপস্থিত সবাই খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন।

    জগজিৎ সিং গজল ছাড়াও অনেক ছবিতে কণ্ঠ দিয়েছেন। তিনি সরফরোশ, শহীদ উদ্ধম সিং, বীর জারা, পিঞ্জর সহ অনেক ছবিতে গান গেয়েছেন। জগজিৎ সিং সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার, লতা মঙ্গেশকর পুরস্কার, রাজস্থান রত্ন, পদ্মভূষণের মতো অনেক বড় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

    নিজের ৭০ তম জন্মদিনে জগজিৎ পুরো বিশ্ব সফরের ৭০ টি কনসার্ট করেছিলেন। তিনি মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, মরিশাস সহ অনেক বিদেশে পারফর্ম করেছিলেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ হয়।

    ২ সপ্তাহ কোমায় থাকার পরে, তিনি ২০১১ সালের ১০ অক্টোবর মারা যান। জগজিতের হিট গান যদিও জগজিতের সমস্ত গজল এবং গান হিট হয়েছিল, তবে এমন কিছু গান ছিল যারা কেবল ভারতেই নয়, বিদেশেও মানুষের হৃদয় জয় করেছিল, সেগুলি ছিল - হোশ ওয়ালোঁ কো খবর কেয়া, তুম ইতনা জো মুসকুরা রহে হো, ঝুকি-ঝুকি সি নাজার, ও কাগজ কি কায়াক, তুম কো দেখা তো খেয়াল আয়া হ্যায়।

