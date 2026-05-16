Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের ছবি ফাঁস মামলায় গ্রেফতার সহকারী সম্পাদক সহ ৩ জন!

    তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের ছবি 'জন নায়গন' বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনায় রয়েছে। গত ৩ এপ্রিল ছবিটি অবৈধভাবে ফাঁস হয়ে যায়। সাইবার ক্রাইম বিভাগ একটি মামলা দায়ের করে। এবার তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। 

    May 16, 2026, 10:20:50 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের ছবি 'জন নায়গন' বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনায় রয়েছে। ছবিটির শ্যুটিং অনেক আগে হয়ে গেলেও, এটি এখনও মুক্তি পায়নি। সেন্সর বোর্ড ছবিটি পর্যালোচনা করছে। কিন্তু গত ৩ এপ্রিল ছবিটি অবৈধভাবে ফাঁস হয়ে যায়। সাইবার ক্রাইম বিভাগ একটি মামলা দায়ের করেছে এবং নয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

    তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের ছবি ফাঁস মামলায় গ্রেফতার সহকারী সম্পাদক সহ ৩ জন!
    তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের ছবি ফাঁস মামলায় গ্রেফতার সহকারী সম্পাদক সহ ৩ জন!

    এই মামলায় এখন আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সহকারী সম্পাদক প্রশান্ত, সেলভাম এবং বালাকৃষ্ণানকে এই মামলার প্রধান অপরাধী হিসেবে দাবি করে গ্রেফতার করা করেছে।

    ছবিটি পরিচালনা করছেন এইচ. বিনোথ। ছবিটি ২০২৬ সালের পোঙ্গলে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এর রাজনৈতিক কাহিনী ও বার্তা নির্বাচনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন আশঙ্কায় তা স্থগিত করা হয়। তবে, এরপর থেকে মুক্তির তারিখ নিয়ে কোনও নতুন তথ্য পাওয়া যায়নি। কমিটির একজন সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ায়, মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনী শেষ মুহূর্তে বাতিল করা হয়। এর ফলে চলচ্চিত্রটির মুক্তি আরও পিছিয়ে যায়।

    বিজয়ের সর্বশেষ ছবি

    নির্বাচনের আগে বিজয়ের শেষ ছবি ছিল 'জন নায়গন'। এরপর বিজয় পুরোপুরি রাজনীতিতে মনোনিবেশ করার জন্য বিনোদন জগত থেকে অবসর নেন। এবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি অভিনয় থেকেও সরে এসেছেন।

    এই ছবিতে বিজয় ছাড়াও অভিনয় করেছিলেন ববি দেওল, পূজা হেগড়ে, প্রকাশ রাজ, গৌতম বাসুদেব মেনন।

    কিছুদিন আগে প্রযোজক কে. ভেঙ্কট নারায়ণকে ছবিটির মুক্তির তারিখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা সিবিএফসি সার্টিফিকেটের অপেক্ষায় আছি। সার্টিফিকেটটি পাওয়া মাত্রই আমরা ছবিটির মুক্তি দেব। আমরা খুবই আনন্দিত। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় বিজয় স্যারকে অভিনন্দন। একটা নতুন অধ্যায় শুরু হল। আর 'জন নায়কন' ছবিটি সার্টিফিকেট পাওয়ামাত্রই মুক্তি পাবে।'

    বিজয় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের জন্য যেমন আলোচনায় রয়েছেন, তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের জন্যও তিনি শিরোনামে রয়েছেন। বিজয়ের নাম তৃষা কৃষ্ণানের সঙ্গে জড়ানো হচ্ছে। তৃষা তাঁর মায়ের সঙ্গে বিজয়ের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিতও হয়েছিলেন। বিজয়ের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের একটি ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন যে, ভালোবাসার কণ্ঠস্বর সর্বদা উচ্চস্বরে কথা বলে।

    Home/Entertainment/তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের ছবি ফাঁস মামলায় গ্রেফতার সহকারী সম্পাদক সহ ৩ জন!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes