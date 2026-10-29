'প্রেম করাটা তো অপরাধ নয়', শিখরকে ভালোবাসেন, জানালেন জাহ্নবী! কবে বিয়ে করছেন?

'প্রেম করাটা তো অপরাধ নয়', শিখরকে ভালোবাসেন, জানালেন জাহ্নবী! কবে বিয়ে করছেন?
একাধিক সহ-অভিনেতাকে ডেট করেছেন। তবে শেষমেষ ফিরেছেন নিজের কৈশোরের প্রেম শিখর পাহাড়িয়ার কাছেই। বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে এবার মুখ খুললেন শ্রীদেবী কন্যা।
দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের গুঞ্জন চললেও কখনোই সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে সরাসরি স্বীকার করেননি বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর (Janhvi Kapoor)। তবে এবার সেই প্রথা ভেঙে করণ জোহরের বহুল চর্চিত চ্যাট শো ‘কফি উইথ করণ সিজন ৯’ (Koffee With Karan Season 9)-এ উপস্থিত হয়ে ব্যবসায়ী শিখর পাহাড়িয়া-র সঙ্গে নিজের প্রেমের সত্যতা মেনে নিলেন তিনি। শুধু সম্পর্কই নয়, বিয়ে থেকে শুরু করে মায়ের মৃত্যুর পর শিখরের পাশে থাকার কথা ভাগ করে অনুরাগীদের মন ছুঁয়ে গেছেন জাহ্নবী।
প্রেম স্বীকার ও বিয়ে নিয়ে বার্তা:
শো-তে করণ জোহর শিখরের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে জানতে চাইলে জাহ্নবী জানান, মিছিমিছি লুকোছাপা করা তাঁর কাছে ভীষণ বোরিং মনে হয়। জাহ্নবী বলেন, ‘সবাই কেন সম্পর্ক নিয়ে এতটা লুকোছাপা করে, আমি বুঝি না। অবশ্যই আমি চাই না যে আমাদের ওপর কারো নজর লাগুক বা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অতিমাত্রায় স্পষ্ট আলোচনা হোক। তবে ‘কাউকে জানতে দেব না’— এই মানসিকতাটাও বোরিং। প্রেম করাটা তো কোনো অপরাধ নয়!’
বিয়ে কবে? শিখরকে বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জাহ্নবী সাফ জানান, ‘আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে তো একদমই নয়।’ বর্তমানে তাঁরা দুজনেই একে অপরের সাথে খুব ভালো এবং সুখে আছেন বলে জানান অভিনেত্রী।
শ্রীদেবীর প্রয়াণ ও শিখরের সমর্থন:
কথোপকথনের মাঝেই জাহ্নবী স্মরণ করেন জীবনের সেই অন্ধকারময় অধ্যায়ের কথা, যখন ২০১৮ সালে তাঁর বলিউড ডেবিউয়ের ঠিক আগে দুবাইয়ে দুর্ঘটনায় মারা যান তাঁর মা, কিংবদন্তি অভিনেত্রী শ্রীদেবী। জাহ্নবী খোলসা করেন, মায়ের মৃত্যুর সময়ে শিখরের সাথে তাঁর কোনো রোমান্টিক সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু খবর পাওয়া মাত্রই লন্ডনে নিজের পড়াশোনার সেমিস্টার মাঝপথে ফেলে রেখেই মুম্বাই ছুটে এসেছিলেন শিখর, শুধুমাত্র জাহ্নবীর পাশে থাকার জন্য।
নিজের বাড়িতে না থেকে জুহুতে এক বন্ধুর বাড়িতে থেকেছিলেন শিখর, যাতে জাহ্নবীর যেকোনো দরকারে বা প্রয়োজনে তিনি এক নিমেষে হাজির হতে পারেন। কৈশোর থেকে (১৫-১৬ বছর বয়স) শুরু হওয়া তাঁদের এই বন্ধুত্বের বাঁধনই যে পরবর্তীতে গভীর প্রেমের রূপ নিয়েছে, তা প্রকাশ পায় জাহ্নবীর কথায়।
সহ-অভিনেতা বরুণের মন্তব্য ও বনি কাপুরের মত:
শো-তে উপস্থিত বরুণ ধাওয়ানও শিখর ও জাহ্নবীর রসায়নের প্রশংসা করেন এবং একটি বিমানের কঠিন অভিজ্ঞতার সময় দুজনকে আগলে রাখার স্মৃতি শেয়ার করেন। অন্যদিকে, জাহ্নবীর বাবা বনি কাপুরও শিখরকে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং পরিবারের নানা অনুষ্ঠানেও শিখরের সক্রিয় উপস্থিতি দেখা যায়। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে জাহ্নবীর এই অকপট স্বীকারোক্তি এখন বি-টাউনে জোর চর্চার বিষয়। এখন দেখবার কবে চারহাত এক হয় দুজনের।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More