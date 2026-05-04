    ‘প্রোপাগান্ডা’ তকমা মানতে নারাজ জাভেদ আখতার! ‘ধুরন্ধর’ বিতর্কে ভিন্ন সুর

    May 4, 2026, 12:48:56 IST
    By Tulika Samadder
    তথাকথিত ‘প্রোপাগান্ডা ফিল্ম’ নিয়ে চলমান বিতর্কের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জাভেদ আখতার। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই তকমাটির সঙ্গে তিনি একমত নন। প্রবীণ এই লেখকের মন্তব্যটি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করছে, কারণ এটি ধুরন্ধর সিনেমাকে ঘিরে চলা আলোচনার মধ্যেই এসেছে, যা একই ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় সিনেমাকে ‘প্রোপাগান্ডা’ বলা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের জবাব দেন আখতার। তিনি এই ধারণার বিরোধিতা করেন এবং স্পষ্ট করে দেন যে, চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার মধ্যে তিনি কোনো ভুল দেখেন না।

    জাভেদ আখতার। (PTI)
    ‘প্রোপাগান্ডা’ তকমা প্রসঙ্গে জাভেদ আখতার

    সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় জাভেদ আখতার বলেন, ‘প্রোপাগান্ডা ফিল্ম বলতে আপনারা কী বোঝাতে চাইছেন, তা আমি জানি না। ধুরন্ধর আমার খুব ভালো লেগেছে, যেটি একটি চমৎকার ছবি ছিল। দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটি আমার বেশি ভালো লেগেছে।’

    তিনি ‘ধুরন্ধর’ পরিভাষাটির ব্যবহার নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তাঁর কথায়, ‘’

    কলকাতায় একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের ফাঁকে এই বিষয়ে কথা বললেন জাভেদ আখতার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বকে সম্মান জানাতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল একটি জুয়েলারি ব্র্যান্ড। অনুষ্ঠানস্থলে গণমাধ্যমের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতার সময়ই তিনি এই মন্তব্য করেন।

    কেন ‘ধুরন্ধর’ নিয়ে এত আলোচনা

    আদিত্য ধর পরিচালিত ‘ধুরন্ধর’ একটি স্পাই থ্রিলার, যেখানে রণবীর সিং করাচিতে কর্মরত একজন ভারতীয় এজেন্টের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবিটি গত ডিসেম্বরে মুক্তি পায় এবং বক্স অফিসে দারুণ সাফল্য লাভ করে।

    এর সিক্যুয়েল ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ বাণিজ্যিকভাবে বেশ সফল হয়েছে এবং বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহে চলছে। সব মিলিয়ে, ছবি দুটি বিশ্বব্যাপী বিপুল আয় করেছে। ১৯ মার্চ মুক্তির পর থেকেই ‘ধুরান্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ’ দর্শকদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে। ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে, ছবিটি বক্স অফিসে ১০০০ কোটি টাকার গণ্ডি অতিক্রম করেছে।

    ‘ধুরন্ধর ২’-এর বক্স অফিস সাফল্য

    দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, রণবীর সিংয়ের এই ব্লকবাস্টার সিনেমাটি মুক্তির প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই বক্স অফিসে ১০০৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এর মাধ্যমে আদিত্য ধর পরিচালিত ছবিটি এই কৃতিত্ব অর্জনকারী দশম ভারতীয় সিনেমা হিসেবে তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। পাশাপাশি, এক সপ্তাহে এই বিপুল আয় করা পঞ্চম হিন্দি সিনেমা হিসেবেও এটি নজির গড়েছে, যা পাঠান, জওয়ান, ধুরন্ধর (প্রথম পর্ব) এবং দঙ্গলের মতো ছবিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

