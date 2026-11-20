‘যারা সুর-তাল বোঝে না,তারাই মিউজিক ডিরেক্টর-গীতিকারদের উপর হুকুম চালান’, বলিউডের সঙ্গীতের মান নিয়ে বিস্ফোরক জাভেদ
কোথায় হারিয়ে গেল বলিউড মিউজিকের সোনালি দিন? কেন দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না কোনও গান? কী বললেন জাভেদ আখতার?
বলিউডের স্বর্ণযুগের একাধিক কালজয়ী গানের স্রষ্টা এবং কিংবদন্তি গীতিকার জাভেদ আখতার ফের একবার সমসাময়িক হিন্দি ছবির গানের মান এবং ইন্ডাস্ট্রির কর্মপদ্ধতি নিয়ে সরব হলেন। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, বর্তমানে বলিউডে এমন কিছু মানুষ গান তৈরির প্রক্রিয়ায় নাক গলান এবং নির্দেশ দেন, যাঁদের সংগীত বা কবিতা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানটুকুও নেই।
সুরকার ও গীতিকারদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নিয়ে ক্ষোভ:
সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বলিউড সংগীতের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন জাভেদ আখতার। তিনি জানান, অতীতে পরিচালক, সুরকার এবং গীতিকাররা একসঙ্গে বসে গল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী গান তৈরি করতেন। সেখানে শিল্পীদের সৃজনশীলতাকে সম্মান দেওয়া হতো। কিন্তু এখন ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।
জাভেদ আখতার জানান, ‘বর্তমানে এমন সব মানুষ গীতিকার এবং সুরকারদের ওপর নিজেদের শর্ত চাপিয়ে দেন, যাঁদের সংগীত সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। যাঁরা সুর, তাল বা শব্দের গভীরতা বোঝেন না, তাঁরাই ঠিক করে দিচ্ছেন কেমন গান তৈরি হবে!’
বাণিজ্যিক চাপ ও কর্পোরেট মানসিকতার সমালোচনা:
বর্ষীয়ান এই গীতিকারের মতে, আজকাল গান তৈরির ক্ষেত্রে শিল্পের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে কেবল বাজারজাতকরণ বা ‘মার্কেটিং’। মিউজিক লেবেল এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলোর অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের ফলে গীতিকার ও সুরকাররা নিজেদের মতো করে কাজ করার স্বাধীনতা হারাচ্ছেন। ফলে এমন সব গান তৈরি হচ্ছে যা হয়তো সাময়িকভাবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে শ্রোতাদের মনে কোনো ছাপ ফেলতে পারছে না।
গানের কথা ও সুরের অবক্ষয় নিয়ে উদ্বেগ:
এর আগেও একাধিকবার রিমিক্স সংস্কৃতি এবং গানের কথায় কাব্যিক গুণের অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাভেদ আখতার। তাঁর মতে, যতক্ষণ না প্রকৃত গুণী ও সংগীতবোধসম্পন্ন মানুষদের হাতে গানের দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বলিউড সংগীতের হারানো গৌরব ফিরে পাওয়া কঠিন। প্রবীণ এই শিল্পীর মন্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন নেটিজেন এবং সংগীতপ্রেমীদের একাংশও।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More