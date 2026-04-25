    Jaya Bachchan: বলিউডের এমন এক গায়ক, যার গান শুনেই ১০০ টাকা দেন মুগ্ধ জয়া, কে তিনি?

    Jaya Bachchan: বলিউডের এমন এক গায়ক, যাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বয়ং জয়া বচ্চন। জয়া বচ্চন পুরস্কার হিসেবে দিয়েছিলেন ১০০ টাকা। অমিতাভ বচ্চনের জন্য গেয়েছেন বহু হিট গান। জানেন তিনি কে?

    Apr 25, 2026, 14:02:01 IST
    By Swati Das Banerjee
    Jaya Bachchan: অমিতাভ বচ্চনের জন্য সিনেমায় বহু কিংবদন্তী গায়ক তাঁদের কণ্ঠ দিয়েছেন। কিশোর কুমার থেকে মহম্মদ রফি, তাঁদের কণ্ঠেই অমিতাভের সিনেমা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এমন একজন গায়কও ছিলেন, যিনি সিনেমায় গান গাওয়ার সময় মনে হত যেন অমিতাভ নিজেই গাইছেন। দুঃখের গান হোক বা মজার, এই গায়কের গান কখনও দর্শকদের হতাশ করেনি। এই গায়ককে যখন জয়া বচ্চন প্রথমবার রেকর্ডিং স্টুডিওতে শুনেছিলেন, তখন তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পুরস্কার হিসেবে নিজের পার্স থেকে ১০০ টাকার নোট বের করে দিয়েছিলেন। এই গায়ক হলেন সুদেশ ভোঁসলে।

    বলিউডের এমন এক গায়ক, যার গান শুনে ১০০ টাকা দেন মুগ্ধ জয়া
    সুদেশ ভোঁসলের কণ্ঠের জাদু, এটা ৮০-র দশকের কথা, যখন সুদেশ ভোঁসলে সিনেমায় নিজের কণ্ঠ দিচ্ছিলেন। ১৯৮৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ওয়েক আপ ইন্ডিয়া' সিনেমায় বাপ্পি লাহিড়ী তাঁকে প্রথম সুযোগ দেন। এই সিনেমায় তিনি গেয়েছেন 'এক দো তিন চার, পেয়ার চাহিয়ে কিতনি বার', 'জলজলা' সিনেমা থেকে 'হোলি আই রে, আই রে হোলি আই' গানগুলি। কিন্তু তিনি সেই পরিচিতি পাননি, যার জন্য তিনি বছরের পর বছর নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন। পরের দুই বছর সুদেশ ভোঁসলে সিনেমায় গান গাননি বা সুযোগ পাননি। তারপর যা ঘটল, তা আজও সকলের মনে রয়ে গিয়েছে।

    সুদেশ ভোঁসলে গান গাওয়ার পাশাপাশি অভিনেতাদের নকল করার জন্যও বিখ্যাত ছিলেন। এমনি একদিন তিনি অভিনেতা শশী কাপুরের সামনে অমিতাভ বচ্চনের নকল করেন। গায়কী-তে অভিনেতার কণ্ঠ নকল করা শশী কাপুরের পছন্দ হয়েছিল এবং তিনি সুদেশ ভোঁসলেকে 'আজুবা' সিনেমার গানের জন্য সাইন করিয়ে নেন। শশী কাপুরই ছিলেন 'আজুবা'-র প্রযোজক। এই সিনেমায় ঋষি কাপুর অমিতাভের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন এবং গানগুলি ছিল অসাধারণ। এই সিনেমাতেই সুদেশ প্রথমবার অমিতাভ বচ্চনের কণ্ঠ হয়ে ওঠেন। তিনি অভিনেতার কণ্ঠ নকল করে 'আরে তাজ্জুব হ্যায়', 'ইয়া আলি ইয়া আলি'-র মতো গান গেয়েছেন। এই গানগুলি শুনে মনে হয়েছিল যেন অমিতাভ নিজেই গাইছেন।

    এরপর সুদেশ অমিতাভের 'অগ্নিপথ', 'হাম', 'আকেলা', 'বড়ে মিয়াঁ ছোটো মিয়াঁ', 'কোহরাম', 'কভি খুশি কভি গম', 'বাগেবান', 'অব তুমহারে হাওয়ালে বতন সাথিয়ো'-র মতো সিনেমায় স্মরণীয় গান গেয়েছেন। 'হাম' সিনেমার 'চুম্মা চুম্মা দে দে' গানটি খুবই হিট হয়েছিল। কিন্তু এমন একটি গানও আছে, যা শুনে জয়া বচ্চন মুগ্ধ হয়েছিলেন।

    সুদেশ ভোঁসলে জানিয়েছিলেন যে 'বাগবান' সিনেমার 'মেরি মাখনা মেরি সোনিয়ে' গানটির রেকর্ডিংয়ের সময় স্বয়ং জয়া বচ্চন স্টুডিওতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন গায়ককে এই গানটি গাইতে শুনেছিলেন, তখন তিনি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। অমিতাভ বচ্চনের কণ্ঠ নকল করে যখন এই গানটি সুদেশ ভোঁসলের গলা দিয়ে বের হয়, তখন সবাই ভেবেছিল যে অমিতাভ নিজেই গেয়েছেন। সুদেশ ভোঁসলের গায়কীতে জয়া বচ্চন এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তাঁকে ১০০ টাকা পুরস্কার হিসেবে দিয়েছিলেন।

