    Jaya Bachchan: জয়ার কলমের জোরে ভাগ্য খোলে অমিতাভের, স্বামীর কোন ছবির গল্প লেখেন তিনি?

    Jaya Bachchan: জয়া বচ্চন শুধু একবার নয়, দুবার অমিতাভ বচ্চনের কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবন শুধু নয়, বরং পেশাগত জীবনেও স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছেন একাধিকবার। 

    May 6, 2026, 12:54:35 IST
    By Swati Das Banerjee
    Jaya Bachchan: হিন্দি চলচ্চিত্র শিল্পের কিংবদন্তী অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের কেরিয়ারে এমন অনেক ছবি রয়েছে যা তাকে সুপারস্টার বানিয়েছে। কিন্তু জানলে অবাক হতে হয় যে তার সবচেয়ে বড় ব্লকবাস্টার ছবির গল্প তার স্ত্রী এবং কিংবদন্তী অভিনেত্রী জয়া বচ্চন লিখেছিলেন! কী সেই ছবির নাম?

    জয়ার কলমের জোরে ভাগ্য খোলে অমিতাভের
    জানা যায়, জয়া বচ্চনের কলম থেকেই বেরিয়েছিল সেই ছবির গল্প। ছবির নাম ‘শেহেনশাহ’। ছবিটি ১৯৮৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটির পরিচালনা করেছিলেন টিনু আনন্দ। ছবির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এর গল্প। বলা হয় যে জয়া বচ্চন অমিতাভের 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান' এবং 'মসিহা' চরিত্রগুলোকে মাথায় রেখে এই গল্প তৈরি করেছিলেন।

    অমিতাভ

    ছবিটি কি হিট হয়েছিল নাকি ফ্লপ?

    যখন ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল, তখন সিনেমা হলে ছবি দেখার জন্য লম্বা লাইন লেগেছিল। ছবির সংলাপ, ‘রিশতে মে তো হাম তুমহারে বাপ লাগতে হ্যায়, নাম হ্যায় শেহেনশাহ’, আজও ছোট-বড় সবাই জানে। 'শেহেনশাহ' সেই বছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী ছবি ছিল। এই ছবিটি কেবল তার নির্মাণ খরচই তোলেনি, বরং অমিতাভের কেরিয়ারকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল।

    ‘শেহেনশাহ’ মুক্তি পাওয়া ছিল কঠিন

    'শেহেনশাহ' মুক্তি পাওয়া এত সহজ ছিল না। সেই সময়ে অমিতাভ বচ্চনের নাম 'বোফোর্স কেলেঙ্কারি'-তে জড়িয়ে পড়েছিল, যার কারণে ছবির বিরুদ্ধে অনেক বিক্ষোভ হয়েছিল। অনেক শহরে ছবিটি নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছিল, কিন্তু যখন ছবিটি পর্দায় আসে, তখন তা ব্লকবাস্টার প্রমাণিত হয়।

    amitabh bachchan

    বলে রাখা ভালো, জয়া এর আগেও অমিতাভের কেরিয়ারকে শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন। এর আগেও তিনি এমন কিছু করেছিলেন যার কারণে অমিতাভ সুপারস্টার হয়েছিলেন। এই ঘটনাটি অমিতাভ এবং জয়ার বিয়ের আগের। অমিতাভের ছবি ‘জঞ্জির’, যা তাকে সুপারস্টার বানিয়েছিল, সেই ছবিতে কোনো বড় অভিনেত্রী তার সাথে কাজ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। কারণ তখন তাকে ফ্লপ অভিনেতা হিসেবে ট্যাগ করা হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে জয়া বচ্চন এগিয়ে এসেছিলেন এবং ছবিতে কাজ করেছিলেন। এই ছবিটি অমিতাভের উপর থেকে ফ্লপ অভিনেতার তকমা সরিয়ে দিয়েছিল।

