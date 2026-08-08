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    Dev vs Jeet: ‘দেবের মতো সব জায়গায় ঘুরে ছবির প্রোমোশনে বিশ্বাসী নই’, মন্তব্য জিতের! হলেন ট্রোল

    ১৪ অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে দেবের ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’। লম্বা সময় পর বড় পর্দায় ফিরছেন জিৎ। আর ছবিমুক্তির আগে প্রোমোশন নিয়ে তাঁর করা একটি মন্তব্যে চটল দেব-ভক্তরা। 

    Published on: Aug 8, 2026, 16:00:41 IST
    By Tulika Samadder
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    ১৪ অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে জিতের ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’। লম্বা বিরতির পর বক্স অফিসে ফিরছেন জিৎ। আপাতত বাংলার সুপারস্টার অভিনেতার ছবির মুক্তির অপেক্ষায় মুখিয়ে আছে তাঁর ভক্তরা। প্রসঙ্গত, ১৪ অগস্ট মুক্তির কথা ছিল দেবের ‘বাইক অ্য়াম্বুলেন্স দাদা’ ছবিরও। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে নিজের ছবি পিছিয়ে নেন অভিনেতা। তাই দেব বনাম জিতের লড়াই দেখা হল না দর্শকদের।

    বাংলা ছবির দুই সুপারস্টার- দেব ও জিৎ।
    বাংলা ছবির দুই সুপারস্টার- দেব ও জিৎ।

    সম্প্রতি ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’-এর প্রোমোশনে দেবকে নিয়ে কথা বলেছেন জিৎ। খাদান অভিনেতার ছবি প্রোমোশন স্ট্র্যাটেজির ভূয়সী প্রশংসা করেন। সঙ্গে জানান যে, দেবের এই স্বভাব তাঁর ভালো লাগলেও, তিনি এই পথে চলতে নারাজ।

    কী বলেন জিৎ?

    আনন্দলোককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জিৎকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘সবারই ভালোর থেকে শেখার জিনিস থাকে। দেবের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, প্রোমোশন যেভাবে ও করে, এই ব্যাপারে ওর অনেক স্ট্রেন্থ আছে। ও এগুলো নিয়ে অনেক অ্য়াগ্রেসিভও থাকে। আমাকে সব জায়গায়া গিয়ে আমাকে প্রোমোশন করতে হবে, এটায় আমি বিশ্বাস করি না। প্রয়োজন মনে করি না।’

    জিতের মন্তব্য চট দেব-ভক্তরা

    তবে এই ভিডিয়োর কমেন্ট সেকশনে চোখ রাখলে দেখা যাচ্ছে জিতের এহেন মন্তব্য অখুশি দেব-ভক্তরা। একজন লেখেন, ‘দেবের মতো পরিশ্রম করার যোগ্যতা থাকতে হবে, সবার দ্বারা সম্ভব নয়। তাঁকে দেখেই আজকে পুরো ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন করছে’। আরেক দেব ভক্ত আবার টিটকিরি করে লেখেন, ‘জিৎ বাহুবলী পুষ্পা-র রেকর্ডও ভেঙ্গে দেবে। ২০০০ কোটি টাকা আয় করে’। আবার আরেকজন পরামর্শ দিয়ে লিখলেন, ‘তাহলে হিটের আশা কোরো না দাদা। দু'বছর অন্তর একটা করে সিনেমা আনছ, তোমার সিনেমা কবে কী আসছে কেউ জানেই না।’

    ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ প্রসঙ্গে

    চট্টগ্রামের বিখ্যাত বিপ্লবী অনন্ত সিং-কে নিয়ে তৈরি হয়েছে জিতের নতুন সিনেমা। ১৯৩০ সালের মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অন্যতম বীর যোদ্ধা ছিলেন এই অনন্ত সিং। তাঁর জীবনের বৈচিত্র্যময় ও বিতর্কিত নানা অধ্যায়ের কারণে তাঁকে কেউ বিপ্লবী, আবার কেউ ডাকাত হিসেবে আখ্যায়িত করত। আর অনন্ত সিং-এর চরিত্রে দেখা যাবে জিৎকে। ছবিতে ৯টি ভিন্ন লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি। পরিচালনা করেছেন পথিকৃৎ বসু। টোটা রায়চৌধুরী, কৌশিক সেন, রজতাভ দত্ত এবং চন্দন সেনের মতো তারকারা রয়েছেন এই ছবিতে। এখন দেখার সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে আসার পর দর্শক মনে কতটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Dev Vs Jeet: ‘দেবের মতো সব জায়গায় ঘুরে ছবির প্রোমোশনে বিশ্বাসী নই’, মন্তব্য জিতের! হলেন ট্রোল
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