KBBKD BO Day 2: স্বাধীনতা দিবসে কালেকশনে বড় লাফ! বক্স অফিসে ঝড় তুলল জিতের 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত', দু-দিনে আয়?

KBBKD BO Day 2: স্বাধীনতা দিবসে কালেকশনে বড় লাফ! বক্স অফিসে ঝড় তুলল জিতের 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত', দু-দিনে আয়?
KBBKD BO Day 2: শুক্রবার জিৎ-এর ছবির আয় ছিল মাত্র ১৮ লাখ। শনিবার, স্বাধীনতা দিবসের ডবলের চেয়েও বাড়ল কালেকশন। দু-দিনে মোট আয় কত?
১৪ই আগস্ট ২০২৬-এ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া টলিউড সুপারস্টার জিতের প্রতীক্ষিত সিনেমা 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' (KBBKBD) বক্স অফিসে দুর্দান্ত গতিতে এগোচ্ছে। বিপ্লবী অনন্ত সিং-এর জীবন নির্ভর এই বায়োগ্রাফিক্যাল অ্যাকশন-ড্রামাটি দর্শকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সমালোচক-দর্শক উভয়েরই মন জয়ে সফল অভিনেতা-সুপারস্টার জিৎ।
প্রথম দিন ১৮ লাখ টাকার ব্যবসা দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও, ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ছুটির দিনে ছবিটির আয় বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। যা জিৎ এবং গোটা টিমের কাছে বিরাট প্রাপ্তি।
দু-দিনের দিনের বক্স অফিস কালেকশন রিপোর্ট
প্রথম দিন (শুক্রবার, ১৪ই আগস্ট): ১৮ লাখ টাকা
দ্বিতীয় দিন (শনিবার, ১৫ই আগস্ট - স্বাধীনতা দিবস): ৪১ লাখ টাকা
মোট ২ দিনের আয়: ৫৯ লাখ টাকা
পোস্ট-প্যান্ডেমিক রেকর্ড ভাঙার মুখে 'KBBKBD'?
করোনা-পরবর্তী বা পোস্ট-প্যান্ডেমিক সময়ে জিতের একক বাংলা রিলিজগুলোর (যেমন 'মানুষ' বা 'রাবণ') ব্যবসাকে অনায়াসেই টপকে গেছে ছবিটি। তবে বক্স অফিস বিশেষজ্ঞদের নজর এখন একটাই প্রশ্নের দিকে— ইতিবাচক 'মাউথ-পাবলিসিটি' এবং স্বাধীনতা দিবসের এই লম্বা উইকেন্ড কাজে লাগিয়ে 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' কি জিতের নিজস্ব প্যান-ইন্ডিয়া সুপারহিট ছবি 'চেঙ্গিজ'-এর রেকর্ড ভাঙতে পারবে?
তারকাবহুল কাস্টিং ও অভিনয়
ছবিটি তার তারকাখচিত কলাকুশলী এবং অভিনয়শিল্পীদের শক্তিশালী পারফরম্যান্সের কারণে বিশেষভাবে প্রশংসিত হচ্ছে।
জিৎ: বিপ্লবী অনন্ত সিং-এর মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুপারস্টার জিৎ। পথিকৃত বসু পরিচালিত এই ছবিতে তাঁর ভিন্নধর্মী ৯টি লুক ও অ্যাকশন অবতার ইতিমধ্যেই দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে।
টেটা রায় চৌধুরী: ছবিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইন্সপেক্টর দুর্গা রায় চরিত্রে নজর কেড়েছেন তিনি।
অন্যান্য কলাকুশলী: এছাড়াও ছবিতে অত্যন্ত জোরালো ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশিষ্ট অভিনেতা কৌশিক সেন এবং রজতাভ দত্ত।
উইকেন্ডের বাকি দিনগুলোতেও এই ছবির আয় আরও বড় অংকের দিকে এগোবে বলেই মনে করছেন চলচ্চিত্র বিশ্লেষকরা। রবিবারও ছবির এই গতি বজায় থাকলে এদিনই এক কোটির দরজায় কড়া নাড়বেন জিৎ।
হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জিৎ জানিয়েছেন, সব থেকে না হলেও, এই ছবি তাঁর কেরিয়ারের ‘ওয়ান অফ দ্য মোস্ট চ্যালেঞ্জিং’ চরিত্র তো বটেই। অনন্তর দেশের প্রতি যে সমর্পিত মনোভাব, ওর সংঘর্ষ, ধৈর্য এবং আত্মত্যাগ—সবটাই খুব অনুপ্রেরণাদায়ক। মহৎ কাজ করতে গেলে যে অনেক লড়াই করতে হয়, চরিত্রটা সেটা শেখায়।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More