Jeetu Kamal: ‘খুব তাড়াতাড়ি…’, এই মাসেই শেষ হচ্ছে চিরদিনই তুমি যে আমার, গুঞ্জনে সিলমোহর জীতুর!
টেলিপাড়ায় মাস কয়েক ধরেই জল্পনা চলছিল, এবার সেই বিষাদের সুরেই সিলমোহর দিলেন খোদ নায়ক। জি বাংলার জনপ্রিয় মেগা ধারাবাহিক ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’-এর সফর এবার শেষের পথে। জীতু কামালের সাম্প্রতিক মন্তব্য অনুরাগী মহলে রীতিমতো হাহাকার ফেলে দিয়েছে।
পর্দায় তাঁদের রসায়ন দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন দর্শক। রাত বাড়লেই টেলিভিশনের পর্দায় জীতু কামালের উপস্থিতির জন্য চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করত ভক্তরা। কিন্তু সব ভালোরই একটা শেষ থাকে। মাস কয়েক ধরে চলা জল্পনায় এবার চূড়ান্ত সিলমোহর দিলেন অভিনেতা জীতু কামাল স্বয়ং। টেলিপাড়ার খবর, এই মাসেই চিরতরে পর্দা থেকে বিদায় নিতে চলেছে জি বাংলার জনপ্রিয় মেগা ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’। আর্য-অপর্ণার গল্পে পাকাপাকিভাবে দাঁড়ি টানতে চলেছে জি বাংলা।
ঠিকানা বদলাচ্ছেন জীতু:
সম্প্রতি নিজের ইউটিউব অডিও পডকাস্টে অনুরাগীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন জীতু। সেখানেই এক বড় ইঙ্গিত দিয়ে তিনি জানান, ‘খুব তাড়াতাড়ি চিঠি পাঠানোর ঠিকানা বদল হতে চলেছে। বদলে গিয়ে কোন নতুন ঠিকানায় রূপান্তরিত হচ্ছে, সেটা খুব তাড়াতাড়ি সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে দেব।’ অভিনেতার এই বার্তার পরই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, স্টুডিও পাড়ায় তাঁর কাজ গুছিয়ে নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। ‘চিঠি পাঠানোর ঠিকানা’ বলতে তিনি যে শুটিং সেট বা মেগা ধারাবাহিকের কথাই বুঝিয়েছেন, তা আর বুঝতে বাকি নেই কারও। কারণ চিরদিনর সেটেই এতদিন আর্যর ফ্য়ানেরা তাঁকে চিঠি এবং উপহারের ডালি পাঠাত। দামী উপহার গ্রহণে কুণ্ঠাবোধ করলেও, অনুরাগীদের চিঠি জীতুর অক্সিজেন।
মন খারাপ অনুরাগী মহলে:
জীতু কামাল মানেই এক আলাদা ইমোশন। দীর্ঘ এক বছর ধরে তাঁর অভিনয় আর চরিত্রের সঙ্গে আত্মিক যোগ তৈরি হয়েছিল দর্শকদের। খবরটি জানাজানি হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন বহু অনুরাগী। জনৈক এক ভক্ত লিখেছেন, “কাল রাতে কথাটা শুনে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছে। আজ একটা বছরের অভ্যাস জীতুদাকে টিভিতে দেখার, কী করে সেই অভ্যাস পাল্টাবো?'
বিতর্ক ও জনপ্রিয়তা:
শুরু থেকেই ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ছিল চর্চার কেন্দ্রে। কখনও টানটান গল্প, কখনও আবার নায়ক-নায়িকার অফস্ক্রিন ক্য়াচাল— সব মিলিয়ে আলোচনায় থেকেছে এই ধারাবাহিক। তবে সেভাবে টিআরপি তালিকায় শোরগোল ফেলতে পারেনি। মেগার অনলাইনে গ্রহণযোগ্য়তা থাকলেও, দিনের শেষে টিআরপি শেষ কথা। সিরিয়াল চলাকালীন জীতুর সঙ্গে ঝামেলার জেরে চিরদিনই ছেড়ে বেরিয়ে যান দিতিপ্রিয়া রায়। নতুন অপর্ণা হয়ে পদার্পণ করেন শিরিন পাল। ঝারগ্রামের এ ই কন্য়ে নিজের সবটা উজার করে দিলেও, কোথাউ গিয়ে দিতিপ্রিয়ার অনুপস্থিতি ছাপ ফেলেছে টিআরপি-তে।
হালে রাহুলের মৃত্যুকে ঘিরে তৈরি বিতর্ককে ‘ক্যাশ ইন’ করার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে জীতুর বিরুদ্ধে। তারপর থেকে সিরিয়ালের সেটে অনেকটাই কোণঠাসা নায়ক। এবার পাকাপাকিভাবে আর্য সিং রায়ের বিদায় ঘণ্টা বেজে গেল।
১লা জুন থেকে জি বাংলার পর্দায় শুরু হচ্ছে অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা। চিরদিনর জায়গা নেবে স্বস্তিকা-সৌম্যদীপ জুটির এই মেগা, চর্চা তেমনই।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।