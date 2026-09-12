শনিবারই বিগ বস বাংলায় জীতু! রাজবীরের গেমপ্ল্যানে জল, কোন মোড় নেবে ঘরের রাজনীতি?

শনিবারই বিগ বস বাংলায় জীতু! রাজবীরের গেমপ্ল্যানে জল, কোন মোড় নেবে ঘরের রাজনীতি?
আপাতত গোটা বাংলার নজর বিগ বসের ঘরে। ভরত, মনামী, রাজবীর, সোনামণি, নন্দিনী, ঝিলম, সৃজলা-রা এমনিতেই ঘরের তাপমাত্রা কয়েকগুণ বাড়িয়ে রেখেছিলেন। আর রাজবীর পা রাখার পর থেকে তো উত্তেজনার পারদ চরমে। এখন দেখার, জীতু বিগ বস বাংলায় আসার পর কোন পরিস্থিতি তৈরি হয়।
অনেকদিন ধরেই খবর ছিল বাংলা বিগ বসে পা রাখতে চলেছেন অভিনেতা জীতু কমল। অভিনেতার নিজের তরফেও অবশ্য তেমনই ইঙ্গিত মিলেছিল। তবে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্নে ব্যাপারটা এড়িয়েই গিয়েছিলেন তিনি। শনিবারের বিগ বস এপিসোডেই এন্ট্রি হতে চলেছে জীতু কমলের। তেমন ইঙ্গিতও মিলেছে প্রোমো-তে।
এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকাদের মধ্যে অন্যতম হলে জীতু। তাই অভিনেতা বিগ বস বাংলা-র ঘরে এলে শো-র জনপ্রিয়তা বাড়বে।
এদিকে জীতুর বিগ বসের ঘরে পা রাখার ঝলক আসতেই একটি পোস্ট এল প্রযোজক রাণা সরকারের তরফে। তিনি লিখলেন, ‘Bigboss-এ সত্যজিৎ রায়, এরকম হতে পারত যদি জীতু মেকআপ আর্টিস্ট নিয়ে বিগবসে ঢুকতে পারত। আপাতত জীতু বিগবসে আসছে এটা 'দেশু আসছে' ফিল দিচ্ছে। জীতু কী কামাল করবে সেটা দেখার জন্য এবার।’
রাণার এই পোস্টে আবার এক নেটিজেন মন্তব্য করেন, ‘তুমিও যাও বিগ বসে। তুমি যা কুচুটে লুক জিতে যাবে’। তাতে আবার রাণা মন্তব্য করেন, ‘আমার থেকেও বেশি কুচুটেরা ওখানে গেছে মনে হয়’।
দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে বিগ বস বাংলা-র ঘরে এন্ট্রি হয়েছিল রাজবীরের। শিলিগুড়ির ছেলে মুম্বইয়ে কর্মরত রাজবীর বিগ বসের ঘরে পা রাখার পর থেকেই রীতিমতো ঝড় তুলে দেয়। গোটা সপ্তাহটা ভরে ছিল ঝগড়া, কূটকাটালিতে। এখন দেখার জীতু আসার পর কীভাবে বদলায় এই শো-র সমীকরণ।
প্রসঙ্গত, কদিন আগে জিতু তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, এই শো-তে অংশ নিয়ে যদি তিনি জয়ী হতে পারেন, তবে পুরস্কারের অর্থের ৭৫ শতাংশ (বা সিংহভাগ) গৃহহীন মানুষ, অনাথ শিশু এবং বৃদ্ধাশ্রমের অসহায়দের কল্যাণে দান করবেন। বাকি ২৫ শতাংশ তিনি নিজের ট্রাস্টের জন্য রাখবেন বলে জানা গিয়েছে।
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