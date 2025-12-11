Jeetu kamal: ‘চোখে চোখ পরতেই…’! কাকে দেখে ‘আই লাভ য়্যু’ বললেন ‘আর্য’ জীতু কমল, কে এই খুদে?
একটা ছোট্ট বাচ্চার ছবি দেন জীতু সোশ্যাল মিডিয়ায়। লেখেন, ‘চোখে চোখ পরতেই মনে মনেই আওড়ালাম 'আই লাভ য়্যু'।’ তা কে এই খুদে?
আপাতত ছোট পর্দা কাঁপাচ্ছেন জীতু কমল। চিরদিনই তুমি যে আমার দিয়ে আপাতত সাফল্যের পারদ তুঙ্গে। ‘আর্য সিং রায়ের’ ক্রেজ মারাত্মক। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ‘জীতু-বাহিনী’রা খুব সক্রিয়। কোথাও কোনো নেতিবাচক কমেন্ট বা পোস্ট হলেই, পছন্দের নায়কের হয়ে সুর চড়ান যারা।
আর যাকে নিয়ে এত চর্চা, তাঁর যে কোনো কাজই তো শিরোনাম! এই যেমন ‘আই লাভ য়্যু’ বলা। এই যেমন বুধবার একটা ছোট্ট বাচ্চার ছবি দেন তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায়। মেয়েটি হাতের পাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছে মুখ। আর এই ছবিটি শেয়ার করেই জীতু ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘লজ্জা রাঙা মুখটা লাল হচ্ছে ক্রমে। চোখে চোখ পরতেই মনে মনেই আওড়ালাম 'আই লাভ য়্যু'’।
কে এই ছোট্ট মেয়েটি? জীতু কমল ও টুম্পা ঘোষ অভিনীত ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছিল এই খুদে। জীতুর চরিত্রের নাম ছিল মল্লার সেন। আর মল্লারের ছোট মেয়ে চিনি-র চরিত্রে দেখা গিয়েছিল এই কিউটের ডিব্বাকে।
দেখুন সেই পোস্ট-
সিনেমা বা ছোট পর্দা, দুটোতেই এখন জীতুর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। প্রায় লম্বা সময় পর ছোট পর্দায় ফিরেছেন তিনি। আর অভিনয় দিয়ে দর্শক মনে এমন জায়গা করে নিয়েছেন যে, ধারাবাহিকের নায়িকা অপর্ণার চেয়েও, দর্শক আর্যকে দেখার জন্য মুখিয়ে থাকে। এমনকী, যখন থেকে চিরদিনই তুমি যে আমার-এর সেটে জীতু কমল ও দিতিপ্রিয়া রায়ের মধ্যে ঝামেলার খবর এসেছিল, তখন থেকেই একটা বড় অংশ পিছনে ঢাল হয়ে ছিল জীতুর। এমনকী যখন খবর এসেছিল যে জীতু ধারাবাহিক ছাড়তে পারেন মাঝপথে, তখন চিরদিনই ধারাবাহিকটি বয়কট করারও ডাক উঠেছিল।
আপাতত যেমন পর্দায় দারুণ জমে উঠেছে জীতু আর শিরিনের কেমিস্ট্রি। দর্শকরাও তাঁদের বহু আকাঙ্খিত ‘আর্য-অপর্ণার রোম্যান্স’ দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। তবে দুঃখের বিষয়, জীতু এই বিতর্কের পর ঘোষণা করেছেন যে, চিরদিনই তুমি যে আমার-এর পর আর ছোট পর্দায় দেখা যাবে না তাঁকে! এখন দেখার, নিজের অনুরাগীদের চাপে পরে পরবর্তীতে নিজের সেই সিদ্ধান্ত বদল করেন নাকি তিনি।