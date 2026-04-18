Nabanita Das : প্রায় কোটি টাকার গাড়ি কিনে ট্রোলড, ছোটপর্দায় কাজ নেই! এখন কী করেন জীতুর প্রাক্তন বউ?

Nabanita Das : প্রায় কোটি টাকার গাড়ি কিনে ট্রোলড, ছোটপর্দায় কাজ নেই! এখন কী করেন জীতুর প্রাক্তন বউ?
Nabanita Das:টলিউডের অন্দরে জীতু কমলকে নিয়ে যখন বিতর্কের দাবানল জ্বলছে, ঠিক তখনই প্রচারের আলোয় তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী, অভিনেত্রী নবনীতা দাস। বিলাসবহুল গাড়ি কেনা থেকে শুরু করে কাজ হারানো— নবনীতাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার শেষ নেই। নিন্দুকদের ট্রোলিং সামলে এখন ঠিক কী করছেন নবনীতা?
Nabanita Das Trolling: জীতু কমলের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকেই নবনীতা দাসের জীবন ছিল টালমাটাল। কখনও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে কাটাছেঁড়া হয়েছে, তো কখনও তাঁর বিলাসবহুল জীবনযাপন নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। সম্প্রতি একটি দামী গাড়ি কিনে নেটপাড়ায় ট্রোলড হয়েছেন অভিনেত্রী। প্রায় ৮০ লাখ টাকা মূল্যের মার্সেডিজ বেনজ কেনায় প্রশ্নবাণে বিদ্ধ নবনীতা। প্রশ্ন উঠেছে, যেখানে হাতে বিশেষ কাজ নেই, সেখানে প্রায়
কোটি টাকার গাড়ি কেনার রসদ আসছে কোথা থেকে?
গাড়ি ও ট্রোলিংয়ের উত্তর
নবনীতা গাড়ি কেনার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দিতেই ধেয়ে আসে নানা কটু মন্তব্য। কেউ লিখেছেন, ‘কাজ নেই, অথচ আভিজাত্যের শেষ নেই!’ আবার কারও প্রশ্ন ছিল জীতুর থেকে পাওয়া খোরপোষের টাকা নিয়ে। কেউ কেউ যৌনগন্ধী মন্তব্য থেকেও বিরত থাকেননি। নিন্দকদের পালটা জবাব দিয়ে সময় নষ্ট করেননি নবনীতা। নিজের শর্তেই এখন জীবন কাটাচ্ছেন তিনি।
ছোটপর্দায় কাজ নেই?
‘মহাপীঠ তারাপীঠ’-এর সেই জনপ্রিয় ‘মা তারা’র চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের মন জয় করেছিলেন নবনীতা। কিন্তু বিচ্ছেদের পর দীর্ঘ বিরতি নিতে দেখা গেল তাঁকে। স্টার জলসার তুমি আশেপাশে থাকলে মেগায় শেষবার পর্দায় দেখা গিয়েছে নবনীতাকে। তা প্রায় দু-বছর আগের ঘটনা। এরপর থেকে অভিনয়ের জগতে দেখা যায়নি নবনীতাকে। স্টুডিও পাড়ায় গুঞ্জন ছড়িয়েছিল যে, নবনীতার হাতে নাকি বড় কোনো কাজ নেই। কিন্তু সেই গুঞ্জনে জল ঢেলে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, শুধু টাকার জন্য বা স্রেফ পর্দায় মুখ দেখানোর জন্য তিনি যেকোনো চরিত্রে রাজি হতে চান না।
এখন কী করছেন নবনীতা?
ছোটপর্দায় নিয়মিত না দেখা গেলেও নবনীতা কিন্তু বসে নেই। সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবেও তাঁর পরিচিতি বাড়ছে। পাশাপাশি অভিনেত্রী এখন ব্যবসায়ী। বন্ধুদের সঙ্গে বেঙ্গালুরুতে নতুন ব্যবসা শুরু করেছেন। এর জেরে নিয়মিত বেঙ্গালুরুতে যাতায়াত করেন। তাই অভিনয় এখন মোটেই তাঁর মূল প্রায়োরিটি নয়।
