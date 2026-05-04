    Jeetu Kamal: ‘৪ তারিখের পর আমাকে বুঝে নেবেন, এই কথাও কানে এসেছে…’! BJP এগিয়ে, বোমা ফাটাল জীতু

    বাংলার শাসনক্ষমতা বদলাচ্ছে, গেরুয়া ঝড় উঠছে, অন্তত তেমনটাই আশা করছে আমজনতা। এরই মাঝে অভিনেতা জীতু কমলের একটি পোস্ট কাড়ল নজর। যেখানে 'বাংলা ইন্ডাস্ট্রি-র বদল'-এর স্বপ্ন বুনতে দেখা গেল জীতু কমলকে। 

    May 4, 2026, 13:52:52 IST
    By Tulika Samadder
    সোমবার সকাল থেকেই টানটান উত্তেজনা। যদিও গণনা শুরু হতেই, খানিক স্পষ্ট ফলাফল। বাংলার শাসনক্ষমতা বদলাচ্ছে, গেরুয়া ঝড় উঠছে, অন্তত তেমনটাই আশা করছে আমজনতা। এরই মাঝে অভিনেতা জীতু কমলের একটি পোস্ট কাড়ল নজর। যেখানে ‘বাংলা ইন্ডাস্ট্রি-র বদল’-এর স্বপ্ন বুনতে দেখা গেল অভিনেতাকে।

    জীতু কমল।

    ফেসবুকে একটা লম্বা পোস্ট এল জীতুর তরফে। যেখানে লেখা, ‘আশা করি ফাটকা বাজার থেকে এবার বাংলা ইন্ডাস্ট্রি আবার ‘ইন্ডাস্ট্রি’র তকমাটা ফিরে পাবে। এতদিন যেভাবে একে অপরের সঙ্গে সুক্ষভাবে ঝামেলা লাগিয়ে, সেই ঝামেলা মেটানোর নাম করে এক লাখ-দু লাখ টাকা আন্ডার টেবিলে চাইতেন, আশা করি সেটা আর নতুন নেতারা করবেন না।’

    জীতু মাসখানেক ধরেই অভিযোগ করে এসেছেন যে, আর্টিস্ট ফোরাম তাঁর পাশে নেই। বরং একটি সিনেমার নির্মাতাদের সঙ্গে যখন তাঁর মতবিরোধ হয়, তখন কাওকেই পাশে পাননি। সেকথাও উল্লেখ থাকল এদিনের পোস্টে। লিখলেন, ‘শিল্পী-নেতা থেকে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রির নেতাদের কাছে ফোন করে, দিনের পর দিন এসএমএস করে প্রচুর কাকুতি-মিনুতি করেছি, কেউ এগিয়ে আসেনি। …মাথায় রাখবেন আপনি/আমরাই পারি বদলাতে, আপনিই পারেন নিজের অধিকার বুঝে নিতে।’

    বিজেপি জিতবেন এই আশা নিয়ে জীতু লেখেন, ‘নতুন সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, ইন্ডাস্ট্রিতে রাজনীতি ঢুকতে দেবেন না দয়া করে।’

    এমনকী জীতু নির্বাচনের ফলাফলের দিন জানান যে, তাঁকে ‘থ্রেট’-এর মুখেও পড়তে হয়েছিল। লিখলেন, ‘চার তারিখের পর আমাকে 'বুঝে নেবেন' এই কথাও আমার কানে এসেছে। সত্যি কথা বলব, চার তারিখের পর যদি আপনারা ক্ষমতাতেও আসতেন আমাকে আপনারা কিসুই বুঝতে পারতেন না। কারণ আমিআপনাদের মতো কাপুরুষ, বর্বর, মিথ্যাবাদী, পাল্টিবাজ নই। ওই যে বলেছিলাম, আপনারা আমার কাজ খেতে পারেন, মূল্যবোধ নয়। হ্যাঁ, আমি আমার ইন্ডাস্ট্রি নিয়েই বলবো। বলে এসছি, বলছি, ভবিষ্যতেও বলবো।’

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

