Jennifer Winget: দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে জেনিফার, পাত্র কে? কবে বসবে বিয়ের আসর?

Jennifer Winget: জেনিফার আবারও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খবরের শিরোনামে। সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ের খবরগুলো ইন্টারনেটে হলচাল সৃষ্টি করেছে। খবর অনুযায়ী, তাঁরা ২০২৬ সালের শেষের দিকে অথবা ২০২৭ সালের শুরুর দিকে বিয়ে করবেন।
Jennifer Winget: টিভি জগতের পরিচিত অভিনেত্রী জেনিফার উইংগেট পেশাদার জীবনের চেয়ে বেশি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনায় থাকেন। প্রথম বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার পর আবার তিনি বসতে চলেছেন বিয়ের পিঁড়িতে। পাত্র কে? কবে হবে বিয়ে?
খবর অনুযায়ী, ২০২৬ সালের শেষের দিকে অথবা ২০২৭ সালের শুরুর দিকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন এই তারকা। হবু বর পেশায় একজন ব্যবসায়ী। নাম ইসমাইল উইলিয়াম। সম্প্রতি ট্রিপের সময় উইলিয়াম জেনিফারকে প্রপোজ করেছিলেন। যদিও জেনিফার উইংগেট সবসময় তার ব্যক্তিগত জীবনকে গোপন রেখেছেন, তবে এবার তিনি তাঁর বিয়ের খবরের জন্য খবরের শিরোনাম কেড়ে নিয়েছেন।
বিদেশী ব্যবসায়ী কে?
হিন্দুস্তান টাইমস অনুযায়ী, জেনিফার এবং উইলিয়াম বিয়ে করতে যাচ্ছেন। জেনিফার এবং উইলিয়াম দীর্ঘ সময় ধরে একটি সিরিয়াস সম্পর্কের মধ্যে আছেন। খবর অনুযায়ী, ব্যবসায়ী সম্প্রতি একটি ট্রিপের সময় তাকে প্রপোজ করেছিলেন এবং জেনিফার আনন্দের সঙ্গে 'হ্যাঁ' বলেছিলেন।
সূত্র অনুযায়ী, জেনিফার এবং উইলিয়াম একসাথে খুব খুশি। উইলিয়াম ছুটির সময় জেনিফারকে প্রপোজ করেছেন এবং তিনি 'হ্যাঁ' বলেছেন। তাঁরা এখন তাঁদের বিয়ের পরিকল্পনা করছেন। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে বিয়ের প্রস্তুতি।
খবর অনুযায়ী, এই দম্পতি খ্রিস্টান রীতিতে বিয়ে করবেন। খুব সম্ভবত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বিয়ে হতে পারে। যদি পিছিয়ে যায় সেক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে হতে পারে এই বিয়ে। হার্লিন সেথি এবং জেনেলিয়া ডিসুজা সহ কাছের বন্ধুবান্ধব এই বিয়ের পরিকল্পনার কথা জানেন।
উল্লেখ্য, কিছু সময় আগে জেনিফার এবং কো-স্টার করণ ওয়াহির ডেটের খবর প্রকাশ পেয়েছিল। তবে, ওয়াহি তৎক্ষণাৎ এই গুজবগুলি অস্বীকার করেছিলেন। অন্যদিকে জেনিফার এর আগে ২০১২ সালে অভিনেতা করণ সিং গ্রোভারকে বিয়ে করেন কিন্তু ২০১৪ সালে তাঁরা আলাদা হয়ে যান।