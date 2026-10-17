Jhilam Gupta: ভালোবাসায় মোড়া ছবি দিলেন ঝিলম! বিগ বস থেকে বেরিয়ে পুজো মুড অন, সঙ্গী কে জানেন?

Jhilam Gupta: ভালোবাসায় মোড়া ছবি দিলেন ঝিলম! বিগ বস থেকে বেরিয়ে পুজো মুড অন, সঙ্গী কে জানেন?
Jhilam Gupta: ঝিলমের ‘ইঁদুর’ গানের অনুপ্রেরণা বান্ধবী পৌমলী। বিগ বসের ঘর থেকে ফিরে তাঁর সঙ্গেই পুজো কাটাচ্ছেন সমাজ মাধ্যম প্রভাবী।
শারীরিক অসুস্থতা-র কারণে চিকিৎসকদের কঠোর পরামর্শ মেনে সম্প্রতি ‘বিগ বস বাংলা’র ঘর থেকে আচমকা বিদায় নিতে হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ার সেনসেশন তথা জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর ঝিলম গুপ্তকে। তবে ‘আদর বাড়ি’ বা বিগ বসের ঘর ছাড়লেও ভক্তদের ভালোবাসা এবং শারদোৎসবের আনন্দে খামতি পড়েনি তাঁর। শরীর একটু সামলে উঠতেই পুরোপুরি ‘পুজো মুড অন’ ঝিলমের!
সঙ্গী কে জানেন?
বিগ বসের কঠিন প্রতিযোগিতার পাঠ চুকিয়ে সোজা ঘরের পুজোয় ফিরেছেন ঝিলম। আর এই উৎসবে তাঁর প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী আর কেউ নন, তাঁর সবচেয়ে বিশেষ বান্ধবী পৌমলী। যিনি আসলে ঝিলমের ‘ইঁদুর’ গানের অনুপ্রেরণা।
ষষ্ঠী থেকে সপ্তমী— একসঙ্গে পুজো পরিক্রমা:
মহাষষ্ঠীর দিন নিজের তৈরি বিশেষ আগমনী গান ‘এসো মা’ রিলিজ করার পর থেকেই উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছেন ঝিলম। ষষ্ঠীর দিন বিশেষ বান্ধবী পৌমলীর সঙ্গে ম্যাচিং ও মানানসই লাল-সাদা প্রিন্টেড ক্যাজুয়াল পোশাকে সেজে প্রতিমা দর্শনে বেরিয়েছিলেন দুজনে। মণ্ডপে মা দুর্গার প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে তোলা তাঁদের সেই মিষ্টি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হতেই মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়। পৌলমীর পোস্ট করা ছবির কমেন্ট লাল হৃদয়ের ইমোজি আঁকেন ঝিলম।
কেবল ষষ্ঠী নয়, মহাসপ্তমীর দিনও একে অপরের হাত ধরে মণ্ডপে মণ্ডপে পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখেছেন দুই বান্ধবী। ছবিতে তাঁদের দুজনের মুখের প্রাণখোলা হাসি ও বন্ধুত্বের উষ্ণতা মন জয় করে নিয়েছে নেটিজেনদের।
ঝিলমের পোস্টের কমেন্ট বক্সে সবার প্রশ্ন, ‘তোমার শরীর এখন কেমন আছে?’ কেউ আবার জানতে চাইছেন, ‘তুমি কি সত্যি আর ফিরবে না বিগ বসে?’
বিগ বসের ঘর থেকে বাদ পড়ার শোকে থাকা ঝিলমের অনুরাগীরা তাঁর এমন সুস্থ ও প্রাণবন্ত ছবি দেখে বেশ স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এবং কমেন্ট বক্সে তাঁদের দুজনকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়েছে অনুরাগী মহল।
শ্রীরামপুরের মেয়ে ঝিলম। মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সাধারণ বিষয়, বাংলা সিরিয়াল এবং সামাজিক নানা বিষয় নিয়ে কখনো মজাদার, কখনো আবার ব্যাঙ্গাত্মক ভিডিয়ো বানাতে দেখা গিয়েছে ঝিলমকে। পাভেলের পরিচালনায় ‘কলকাতা চলন্তিকা’ নামে একটি সিনেমায় কাজ করেছেন ঝিলম।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More