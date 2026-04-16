Jissu Sengupta: অক্ষয়ের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার! ভূত বাংলা ছবি থেকে পারিশ্রমিক পেলেন যিশু সেনগুপ্ত?

Jissu Sengupta: অক্ষয়ের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার! ভূত বাংলা ছবি থেকে পারিশ্রমিক পেলেন যিশু সেনগুপ্ত?
Jissu Sengupta: ট্রেলার ও টিজার দেখে অনেকেই ভূত বাংলা-র সঙ্গে মিল পেয়েছেন ভুল ভুলাইয়া ছবিটির। ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে এই ছবির তারকাদের আয়ের হিসেব। কত পেয়েছেন যিশু সেনগুপ্ত?
Jissu Sengupta: ১৭ এপ্রিল মুক্তি পেতে চলেছে অক্ষয় কুমারের হরর কমেডি ভূত বাংলো। যদিও ১৬ এপ্রিল পেইড প্রিমিয়ার রাখা হয়েছে, অর্থাৎ দর্শকরা টিকিট কেটে ছবিটি দেখতে পারবেন। আপাতত ধুরন্ধর ২ জোয়ারে একটু হলেও ভাটা এসেছে, ভূত বাংলোর কারণে। ইতিমধ্যেই ট্রেলার ও টিজার দেখে অনেকেই ভূত বাংলা-র সঙ্গে মিল পেয়েছেন ভুল ভুলাইয়া ছবিটির। দেখার সেই আগের মতো বক্স অফিসে জোয়ার তুলতে পারেন কি না খিলাড়ি।
কত পারিশ্রমিক পাচ্ছেন ভূত বাংলা-র তারকারা?
তবে ভূত বাংলো নিয়ে যখন উন্মাদনা তুঙ্গে, তখন একাধিক মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে এই ছবিতে তারকাদের আয়ের হিসেব (খতিয়ে দেখেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা)। আর সেই অনুসারে অক্ষয় কুমার নাকি ছবি থেকে পাচ্ছেন ৫০ কোটি। নায়কের এই পাহাড় প্রমাণ আয়ের সামনে, নায়িকা টাবু-র আয় খুবই কম। তিনি পাচ্ছেন ২.৫ কোটি টাকা। ওয়ামিকা গাব্বি পাচ্ছেন ৩ কোটি টাকা। পরেশ রাওয়াল পান ২ কোটি টাকা। রাজপাল যাদব পাচ্ছেন এক থেকে দেড় কোটি। আর ছবিতে কাজ করা, বাংলার তারকা যিশু সেনগুপ্তর আয় দেখানো হয়েছে ১ কোটি।
প্রিয়দর্শন পরিচালিত এবং অক্ষয় কুমার অভিনীত হরর-কমেডি ছবি 'ভূত বাংলা'-র ট্রেলার দর্শকদের ভয় ও হাসির খোরাক জুগিয়েছে। ছবির ট্রেলারে দেখা গিয়েছে, অক্ষয়ের চরিত্রটি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটি বাড়িতে থাকতে আসে এবং সেখানেই বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছেন। এদিকে সেখানে থাকা বধুসুর নামে একটি অশুভ আত্মা তাকে থামানোর চেষ্টা করছে। তবে ট্রেলার দেখে অনেকেই এটির সঙ্গে মিল খুঁজে পায় ভুল ভুলাইয়া-র।
ভূত বাংলা-র রিভিউ:
ট্রেড অ্যানালিস্ট রমেশ বালা ইতিমধ্যেই ছবির প্রাথমিক রিভিউ ভাগ করে নিয়েছেন। লেখা হয়েছে, ‘অক্ষয় কুমার তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স দিয়েছেন। তাঁর শার্প কমিক টাইমিং থেকে ইন্টেন্স মুহূর্তে যে সুইচ দেখা যায়, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁর পাঞ্চলাইনগুলো একদম নিখুঁতভাবে বসেছে এবং তিনি পুরো ছবিটিকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে এগিয়েছেন। পরেশ রাওয়াল এবং রাজপাল যাদবের দারুণ সাপোর্ট পেয়েছেন অক্ষয় কুমার।’
ইন্টারভ্যালের পর থেকে এমন কিছু দৃশ্য আসে, যা দর্শকদের রীতিমতো শিহরিত করবে এবং শেষ পর্যন্ত বেঁধে রাখবে। পরিচালক প্রিয়দর্শন হরর, কমেডি এবং সাসপেন্সের মধ্যে একটি নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। ছবির বাকি টিমও ভালো কাজ করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।, আরও লেখেন রমেশ বালা। সঙ্গে তিনি সিনেমাটিকে ৫-এ ৪ দিয়েছেন রেটিং হিসেবে।
