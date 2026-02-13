Aratika Exclusive:‘চিকেন পকোড়া খেতে গিয়ে অভিষেককে প্রথম দেখা, এক পাড়ায় থাকতাম’, পর্দার প্রেম বাস্তবে? জবাব আরাত্রিকার

Aratika Exclusive:‘চিকেন পকোড়া খেতে গিয়ে অভিষেককে প্রথম দেখা, এক পাড়ায় থাকতাম’, পর্দার প্রেম বাস্তবে? জবাব আরাত্রিকার
Aratika Exclusive: উজি-ঋষির রসায়ন হিট। পর্দার বাইরেও কি আরাত্রিকা-অভিষেক ততটাই গভীর বন্ধু? প্রেম কি নেই? সবটা জানালেন আরাত্রিকা স্বয়ং।
প্রেমের সপ্তাহ। আকাশে-বাতাসে ভালোবাসার গন্ধ। বর্তমানে টেলিপাড়ার যে সকল জুটি নিয়ে চর্চার অন্ত নেই তাঁর অন্যতম আরাত্রিকা-অভিষেক। মানে ‘জোয়ার ভাঁটা’ ধারাবাহিকের উজি আর ঋষি। অনস্ক্রিনে দুজনের কেমিস্ট্রি থেকে চোখ ফেরানো দায়! পর্দার সেই সমীকরণ কি এবার বাস্তব জীবনের পিঁড়িতেও পা রাখল? এই বছর ভ্যালেন্টাইন্স ডের পরিকল্পনা কী আরাত্রিকার? HT Bangla-র সামনে মনের ঝাঁপি খুললেন নায়িকা।
‘তোমরা প্রেম করো, কথাটা বারবার শুনছি!’
আরাত্রিকার কথায়, ‘ভ্যালেন্টাইন্স ডে-টা আমার চূড়ান্ত ন্যাকামি মনে হয়। আমি প্রেমের সপ্তাহে শ্যুটিং করছি আর বাড়ি গিয়ে ঘুমোচ্ছি। কোনওদিন আমি ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন করিনি। তাই বলে কেউ গোলাপ দিলে মন্দ লাগবে না (হাসি)’। আরাত্রিকা জোর গলায় বললেন, ‘আমি সিঙ্গল’। অভিষেকের সঙ্গে প্রেমচর্চা প্রসঙ্গে তাঁর সটান জবাব, ‘আসলে আমি তো সিঙ্গল। মনের মানুষ তো নেই। অভিষেকেও ওইরকমই পেয়েছে (সিঙ্গল)। তাই আমাদের নিয়ে কথা হবে সেটাই স্বাভাবিক। বলছে সবাই, আমরা শুনছি। আমার একটা বয়ফ্রেন্ড থাকলে লোকে এসব বলত না। কী আর করব!’
উজি-ঋষি জুটির জন্য সামাজিক মাধ্যমে ভক্তদের অফুরান ভালোবাসা এবং কমেন্টে তিনি আপ্লুত। আরাত্রিকা বললেন, ‘অনেক জায়গাতেই দেখি, লোকে বলে তোমরা প্লিজ প্রেম করো, তোমরা বিয়ে করো। আসলে উজি-ঋষির প্রতি মানুষের এই ভালোবাসা। দর্শক অনস্ক্রিনে ভালোবাসা দেখলে বাস্তবেও একাত্ম হয়ে যায়। মনে করে ইশ! যদি বাস্তবেও এটা হত। অনেক জায়গায় শো করতে গেলেও শুনি তুমি আর অভিষেকদা প্রেম করো। হয়ত ওদের আমাদের কেমিস্ট্রিটা ভালো লাগছে বলেই এমনটা বলে। এটা তো অভিনেতা হিসাবে আমাদের সার্থকতা, তাই না?’
২০২০ থেকেই ‘স্পেশাল’ অভিষেক
অভিষেকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের গভীরতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আরাত্রিকা এক অজানা তথ্য ফাঁস করেন। তিনি জানান, ‘জোয়ার ভাঁটা’-র নায়কের সঙ্গে তাঁর আলাপ দীর্ঘদিনের। আরাত্রিকার কথায়, ‘আমি অভিষেককে ২০২০ সাল থেকে চিনি। আমরা একই পাড়াতেও (রানিকুঠি) থাকতাম। দুজনেই ভাড়ায় থাকতাম। চিকেন পকোড়া কিনতে গেলে প্রায়ই দেখা হত। চিকেন পকোড়া খেতে গিয়েই প্রথম দেখা। তাই ওর সঙ্গে কখনও কাজ করতে গিয়ে কিন্তুবোধ থাকেনি। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা প্রায় একই সময়ে কেরিয়ার শুরু করেছি এবং সমবয়সী হওয়ায় আমাদের মধ্যে জেলআপটা খুব দ্রুত হয়।’ আগের সহ-অভিনেতারা সিনিয়র হওয়ায় যে দূরত্ব ছিল, অভিষেকের ক্ষেত্রে তা একেবারেই নেই বলে জানান তিনি।
ভ্যালেন্টাইন্স ডের পরিকল্পনা
প্রেমদিবস উদযাপনের জন্য আপতত আরাত্রিকার জীবনের স্পেশ্যাল মানুষ নেই। শুটিংয়ের ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েই আরও একটা প্রেমদিবস কাটাবেন নায়িকা।