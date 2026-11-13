শ্বাস নেওয়াই দায়! মুম্বইয়ের বাতাসে পোড়া ডিজেল-কেরোসিনের গন্ধ, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তুললেন জুহি

শ্বাস নেওয়াই দায়! মুম্বইয়ের বাতাসে পোড়া ডিজেল-কেরোসিনের গন্ধ, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তুললেন জুহি
দীপাবলির পর থেকেই মুম্বইয়ের বাতাসের গুণমান নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এবার শহরের বাতাসে অদ্ভুত গন্ধ পেয়ে চিন্তা প্রকাশ করলেন অভিনেত্রী জুহি চাওলা। তাঁর দাবি, গত কয়েক দিন ধরে বাতাসে পোড়া ডিজেল কিংবা কেরোসিনের মতো গন্ধ পাচ্ছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানতে চাইলেন, অন্যরাও কি এমন গন্ধ
মুম্বইয়ের বাতাসে অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী জুহি চাওলা। বৃহস্পতিবার তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স (X)-এ একটি দীর্ঘ পোস্ট শেয়ার করেছেন। জুহি জানিয়েছেন, গত কয়েক দিন ধরে তিনি বাতাসে পোড়া ডিজেল বা কেরোসিনের মতো গন্ধ পাচ্ছেন। এই গন্ধ কোথা থেকে আসছে এবং অন্য কেউও এমন গন্ধ পাচ্ছেন কি না, তা তিনি সবার কাছে জানতে চেয়েছেন।
পোস্টে কী লিখেছেন জুহি চাওলা?
জুহি চাওলা লিখেছেন, ‘কেউ কি আমাকে বলতে পারেন বাতাসে পোড়া জ্বালানির মতো এমন অদ্ভুত গন্ধ কেন আসছে? গন্ধটা অনেকটা কেরোসিন বা ডিজেলের মতো। গত কয়েক দিন ধরেই আমি এটি অনুভব করছি। শুধু খুব ভোরে নয়, দিনের বিভিন্ন সময়েও এই গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অন্য কেউও কি এমন গন্ধ পাচ্ছেন? আমাকে অবশ্যই জানাবেন।’
কতটা খারাপ মুম্বইয়ের বাতাসের গুণমান?
দীপাবলির পর মুম্বইয়ের বায়ুদূষণ বেড়ে যাওয়ার খবর সামনে এসেছে। বাজির ধোঁয়ার কারণে শহরের বাতাসের গুণমানের অবনতি হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৯ নভেম্বর মুম্বইয়ের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা AQI ছিল ১৭১। ১৩ নভেম্বর তা কমে দাঁড়ায় ১৫৪-তে। তবে শহরের আটটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে বাতাসের গুণমান 'খারাপ' পর্যায়ে নথিভুক্ত হয়েছে। যদিও জুহি যে পোড়া জ্বালানির গন্ধ পাচ্ছেন, তার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।
বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি, সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা
বায়ুদূষণের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও। দীর্ঘদিন দূষিত বাতাসে শ্বাস নিলে শরীরের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। বাতাসে থাকা সূক্ষ্ম দূষিত কণা শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসে জ্বালা ও প্রদাহের পাশাপাশি হৃদযন্ত্রের সমস্যার ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে শিশু ও প্রবীণদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি বেশি।
চার দিনে অগ্নিকাণ্ডের ২৮২টি অভিযোগ
দীপাবলির সময় মুম্বাইয়ে আগুন লাগার ঘটনাও বেড়েছে। মুম্বই ফায়ার ব্রিগেডের তথ্য অনুযায়ী, ৬ থেকে ৯ নভেম্বরের মধ্যে আগুন লাগার মোট ২৮২টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২০০টি ঘটনাই ঘটেছে বাজি থেকে। সবচেয়ে বেশি অভিযোগ এসেছে ৮ নভেম্বর। সেদিন আগুন লাগার ১৪২টি ঘটনা সামনে আসে, যার মধ্যে ১৩৭টিই ঘটেছিল বাজির কারণে। এসব ঘটনায় একজনের মৃত্যুও হয়েছে।
২৫ নভেম্বর পর্যন্ত যেসব বাজিতে নিষেধাজ্ঞা
এসব অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর বৃহন্মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (BMC) কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। পুরসভার পক্ষ থেকে মুম্বাইয়ে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত রকেট এবং আকাশে উড়ে ফেটে যাওয়া বাজির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
জুহির শেষ কাজ
১৩ নভেম্বর শুক্রবার জুহি চাওলার জন্মদিন। তাঁর কাজের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, অভিনেত্রীকে শেষবার কমেডি-ড্রামা সিনেমা 'শর্মাজি নমকিন'-এ দেখা গিয়েছিল। সিনেমাটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়োতে রয়েছে।
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