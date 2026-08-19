টাকা নিয়ে হোটেলকর্মীর সাথে নিশিযাপন! কাঁচা বাদাম-খ্যাত অঞ্জলি অরোরা এবার সীতা

টাকা নিয়ে হোটেলকর্মীর সাথে নিশিযাপন! কাঁচা বাদাম-খ্যাত অঞ্জলি অরোরা এবার সীতা
‘কাঁচা বাদাম’ খ্যাত অঞ্জলি অরোরাকে এবার দেখা যাবে মহাকাব্যিক সিনেমা ‘শ্রী রামায়ণ কথা’-তে সীতা রূপে। যা দেখে মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং সোশ্যাল মিডিয়া- এর বিরোধিতা করছেন।
ভক্তরা যখন রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ'-এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, ঠিক তখনই রামায়ণের উপর ভিত্তি করে 'শ্রী রামায়ণ কথা' নামে আরও একটি মহাকাব্যিক সিনেমা আসছে। 'কাঁচা বাদাম' গানে রিল বানিয়ে ভাইরাল হওয়া অঞ্জলি অরোরা এই ছবিতে মা সীতার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। মঙ্গলবার ছবির টিজার মুক্তি পেয়েছে।
সীতা রূপে অঞ্জলিকে নিয়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া
শুধু তাই নয়, অঞ্জলিকে সীতা রূপে দেখে সোশ্যাল মিডিয়ার সবাই হতবাক হয়ে যান। একজন টুইট করেছেন, ‘এটা কলিযুগের অন্ধকার যুগ। অঞ্জলি অরোরা রামায়ণে সীতার ভূমিকায় অভিনয় করছেন, এবং তিনি কে তা আপনাদের বলার প্রয়োজন নেই। রণবীর কাপুর এবং সাই পল্লবীকে যারা এত ঘৃণা করছিল, তারা কোথায়? এটা যদি কলিযুগ না হয়, তাহলে আর কী?’
অঞ্জলির বলিউড অভিষেক
প্রসঙ্গত, এই ছবির মাধ্যমেই অঞ্জলির বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে। ছবিতে রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দেব শর্মা। দেব এর আগে ইয়ারিয়াঁ এবং হিরোপান্তির মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন।
অঞ্জলি কাঁচা বাদামের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন
অঞ্জলির কথা বলতে গেলে, ভুবন বাদ্যকারের ভাইরাল হওয়া ‘কাঁচা বাদাম’ গানে তাঁর নাচের ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর তাঁকে ‘কাঁচা বাদাম গার্ল’ নাম দেওয়া হয়েছিল। তিনি 'লকআপ' শো-এর প্রথম সিজনে অংশ নিয়েছিলেন। ২০২২ সালের আগস্ট মাসে সোশ্যাল মিডিয়া অঞ্জলি-র নাম একটি আপত্তিকর এমএমএস ভিডিও ঘিরে বিতর্কে জড়ায়। ইন্টারনেটে ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওটিতে থাকা তরুণীর সঙ্গে অঞ্জলির চেহারার মিল রয়েছে বলে দাবি করে একাংশ।
লকআপে থাকাকালীন অঞ্জলি ফাঁস করেছিলেন টাকার জন্য এক রুশ হোটেলকর্মীর সঙ্গে নিশিযাপনও করেছিলেন। বলেছিলেন, ‘ডিসেম্বরে রাশিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন আমি সিঙ্গল। সেখানকার হোটেলের রিসেপশনিস্টকে দারুণ লাগত। এক শনিবারের রাতে আমি ওর থেকে পাঁচ হাজার রুবল (ভারতীয় মুদ্রায় আড়াই হাজার টাকা) নিয়েছিলাম।’
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