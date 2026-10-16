মুখার্জি বাড়ির পুজোয় সাজো সাজো রব! দুর্গামণ্ডপে মা তনুজাকে নিয়ে এক ফ্রেমে কাজল, বোন তনিশা ও অয়ন

মুখার্জি বাড়ির পুজোয় সাজো সাজো রব! দুর্গামণ্ডপে মা তনুজাকে নিয়ে এক ফ্রেমে কাজল, বোন তনিশা ও অয়ন
দুর্গাপুজোর ঐতিহ্য বজায় রেখে আরব সাগর পারে নর্থ বম্বে সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় পরিবারের সঙ্গে হাজির হলেন কাজল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিলেন মা তনুজা, বোন তানিশা মুখোপাধ্যায় ও পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাটানো বিশেষ মুহূর্তের ছবি।
দুর্গাপুজো মানেই কাজলের কাছে পরিবারের সঙ্গে বিশেষ কিছু মুহূর্ত কাটানো। প্রতি বছরের মতো এ বছরও নর্থ বম্বে সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মণ্ডপে হাজির হলেন বলিউড অভিনেত্রী। বলিপাড়ায় ‘মুখার্জি বাড়ির পুজো’ নামেই পরিচিত। সঙ্গে ছিলেন পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা। পুজোর সেই বিশেষ মুহূর্তের ছবি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেত্রী। ছবির ক্যাপশনে দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপের কথা উল্লেখ করে কাজল লিখেছেন, ‘আজকের দিনটা ছিল মায়ের সমস্ত রূপকে ঘিরে—মা হিসেবে, মেয়ে হিসেবে, রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে এবং দেবী হিসেবে! জয় মা দুর্গা। আর শুরু হয়ে গেল সেই চেনা উন্মাদনা।’
ছবিতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হাসিমুখে পোজ দিতে দেখা গিয়েছে কাজলকে। তাঁর পাশে রয়েছেন বোন তানিশা মুখোপাধ্যায়। নীল ও গোলাপি রঙের ফুলের নকশা করা শাড়িতে নজর কেড়েছেন তানিশা। অন্যদিকে, পরিবারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কাজলের মা তথা প্রবীণ অভিনেত্রী তনুজা। হালকা বেগুনি রঙের ছাপা শাড়ি ও কাঁধে শাল এদিন দেখা যায় তাঁকে।
এ ছাড়াও ছবিতে রয়েছেন কাজলের তুতো ভাই তথা পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়। সাদা কুর্তায় ধরা দিয়েছেন তিনি। পরিবারের অন্য সদস্য শর্বাণী মুখোপাধ্যায়কেও দেখা গিয়েছে উজ্জ্বল গোলাপি রঙের পোশাক ও সোনালি কাজ করা ওড়নায়। উজ্জ্বল গোলাপি ও প্রবাল-লাল রঙের ঐতিহ্যবাহী শাড়িতে নজর কেড়েছেন কাজল নিজেও।
কাজলের কাছে দুর্গাপুজো শুধু উৎসব নয়, পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ারও একটি বিশেষ উপলক্ষ। প্রতি বছরই এই পুজোকে ঘিরে তাঁর উপস্থিতি অনুরাগীদের নজর কাড়ে। এ বারও পরিবারের সঙ্গে অভিনেত্রীর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নেওয়ার পর উঠে এসেছে সেই চেনা পুজোর আবহ। কাজের ক্ষেত্রে, সম্প্রতি বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে কাজলের হরর ছবি ‘মা’। এ ছাড়াও ২০২৫ সালে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছিল তাঁর অভিনীত ছবি ‘সরজমিন’।
এই পুজোয় বরাবর দেখা মেলে রানি মুখোপাধ্যায়দেরও। তবে চলতি বছরের ২২ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন রানির মা কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। আর এই পারিবারিক ও ঐতিহ্যবাহী পুজোয় রানির মা কৃষ্ণা ছিলেন প্রাণস্বরূপা। তবে শোকের আবহের মাঝেও পারিবারিক ঐতিহ্যকে বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয় মুখার্জি পরিবার।
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