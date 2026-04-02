Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    জন্মদিনে স্বামী অজয়কে বয়স নিয়ে মজার বার্তা দিলেন কাজলের! কী লিখলেন নায়িকা?

    বলিউড সুপারস্টার অজয় দেবগন তাঁর ৫৭তম জন্মদিন উদযাপন করলেন। এই বিশেষ উপলক্ষে তাঁর পরিবার ও ভক্তরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী, অভিনেত্রী কাজলও তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। ২ এপ্রিল, কাজল তাঁর স্বামীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে ইনস্টাগ্রামে একটি মজার পোস্ট শেয়ার করেন।

    Apr 2, 2026, 20:21:42 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আসলে, কাজল তাঁর ইনস্টাগ্রামে অজয় দেবগনের একটি ছবি শেয়ার করেন। তিনি অজয়ের জন্মদিনের উদযাপনে নিজের মতো করে একটি মজার নোট লিখে চমক দিয়েছেন, যা তাঁদের খুনসুটির রসায়নকে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছে। সেই নোটে তিনি নিজের মতো করে অজয়ের বয়স নিয়ে মজা করে বলেন, ‘কখনও কখনও কেকের ওপরের মোমবাতিগুলোকে দেখে উদযাপনের থেকে আগুনের ঝুঁকি বেশি আছে বলে মনে হয়... আমার মনে হয় তুমি সেই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছ... যাই হোক, শুভ জন্মদিন, তোমার জীবনে যেন সবসময় কেক থাকে।’

    কাজলের পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে। ভক্তরাও এতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সবাই অজয় দেবগনকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। একজন ভক্ত মন্তব্য করেছেন, ‘আপনাকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা- শুভ জন্মদিন স্যার। নিজের যত্ন নেবেন এবং ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, স্যার।’ আর একজন ভক্ত লেখেন, ‘আপনাকে অনেক ভালোবাসি, @ajaydevgn I'

    কাজলের আগে রোহিত শেট্টিও একটি মিষ্টি ভিডিয়োর মাধ্যমে তাঁর ‘বড় দাদা’ অজয় দেবগনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ভিডিয়োটিতে তাঁদের কেরিয়ারের শুরুর দিনগুলো থেকে আজকের ব্লকবাস্টার কাজ পর্যন্ত যাত্রাপথ তুলে ধরা হয়েছে। রোহিত তাঁর ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘৯০-এর দশকের কঠোর পরিশ্রম থেকে আজ পর্যন্ত। কম কথা, বেশি কাজ। শুভ জন্মদিন, বড়দা।’

    'গোলমাল ৫'-এর জন্য অজয় ও রোহিত আবার একসঙ্গে ফিরছেন। সম্প্রতি আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটি করা হয়েছে এবং এই পঞ্চম ছবিতে শ্রেয়াস তালপাড়ে, আরশাদ ওয়ারসি, তুষার কাপুর, কুনাল খেমু এবং শারমান জোশি-সহ মূল কলাকুশলীদের প্রত্যাবর্তন করতে দেখা যাবে। মজার ব্যাপার হল, অক্ষয় কুমারকেও এই ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে। ঘোষণার ভিডিয়োতে তাঁর লুকটি সবার নজর কেড়েছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এটা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। নির্মাতারা এখনও ছবিটির মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেননি।

    Home/Entertainment/জন্মদিনে স্বামী অজয়কে বয়স নিয়ে মজার বার্তা দিলেন কাজলের! কী লিখলেন নায়িকা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes